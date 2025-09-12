Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¿ô3ÇÜ¡£¡È¸ÉÆÈ¤òÌþ¤¹µï¾ì½ê¡É¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿Êë¤é¤·¤Î¹©É×
¥Û¥Æ¥ë¤ä¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦´ÉÍý±¿±Ä¤ò¼«¼Ò¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒLivmo¡£
ÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢1ÆüÃ±°Ì¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë½ÉÇñ¥µー¥Ó¥¹¤È¡¢ÃæÄ¹´ü¤Ç1Éô²°Ã±°Ì¤ÎÄÂÂß¤¬²ÄÇ½¤Ê½»Âð¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¡Ö¤¯¤é¤·¤ÎÂÎ¸³¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊLivmo¤¬2021Ç¯¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¿ùÊÂ¶è¡¦À¾±ÊÊ¡¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡ÖREFU¡Ê¥ì¥Õ¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
ÅÔ¿´¤ÎÍøÊØÀ¤È¼«Á³¤Î²º¤ä¤«¤µ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¡ÖÃ¯¤«¤È¶¦¤Ë¤¯¤é¤¹¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¡È¤¯¤é¤·¤Î¤¢¤êÊý¡É¤ËÂÐ¤·¡¢Livmo¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥ªー¥Êー¤ÎÁÛ¤¤¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¶õ´Ö¤òºÆÀß·×¤·¤¿¤Î¤«¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¸ÉÆÈ¤òÌþ¤ä¤¹¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ¤ÎREFU¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¡¹¤Î¤¯¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸ÎÀ¤«¤é¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ø¡£À¾±ÊÊ¡¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºÆÀ¸¤ÎÊª¸ì
2021Ç¯7·î¡¢¤Þ¤À¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤¬»Ä¤ëÅìµþ¡¦À¾±ÊÊ¡¡£
°ì¤Ä¤Î³ØÀ¸ÎÀ¤¬¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤ò½ª¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÂç³ØÀ¸¤ÎÎÀ¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿±¿±Ä¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿·úÊª¤â¡¢¥ê¥âー¥È¼ø¶È¤Î¿»Æ©¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È³ØÀ¸¤Î»Ñ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¶õ¼¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¡£¿·¤·¤¤·Á¤Ç³è¤«¤»¤ëÆ»¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡×
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¸Ä¿Í¥ªー¥Êー¤ÎA¤µ¤ó¡£
¤´±ï¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢»ä¤¿¤ÁLivmo¤Ë¤´ÁêÃÌ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÉÔÆ°»º¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¤´¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬²á¤´¤·¤¿¶õ´Ö
¤¯¤é¤·¤Îµ²±¤¬»Ä¤ë¥¥Ã¥Á¥ó
Ã¯¤«¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¯¤é¤·¤Î°Â¿´¤ËÊÑ¤ï¤ë»þÂå¤Ø
Åö»þ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅÔÆâ¤ÇÊ£¿ô¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤â²ÔÆ¯Î¨¤¬Âç¤¤¯Íî¤Á¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´¶À÷³ÈÂç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¡É¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¸ÉÆÈ¤äÀº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Î¡Ö¥³¥í¥Ê²¼¤Ç¤Î¿Í¡¹¤Î¸ÉÆÈ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20Âå～30Âå¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬¡Ö¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¿Í¤äÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÏÆ±µï¿Í¤¬¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤äÇÛ¶ö¼Ô¤ò»ý¤Ä¿Í¡Ê»ö¼Âº§´Þ¤à¡Ë¤è¤ê¤â¸ÉÆÈ´¶¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤â¸½¾ì¤Ç¤½¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½ÐÅµ¡§Æâ³ÕÉÜ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ö¡Ö¥³¥í¥Ê²¼¤Ç¤Î¿Í¡¹¤Î¸ÉÆÈ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¡Ê2022Ç¯2·î24Æü¡Ë¡Û
https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/platform/setsuritsusoukai/dai1/pdf/siryou2.pdf( https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/platform/setsuritsusoukai/dai1/pdf/siryou2.pdf )
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢Livmo¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤Îµ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤·¡×¤ä¡Ö¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¶õ´Ö¡×¤¬°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤µ¤é¤Ë´õÇö¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡ÖÃ¯¤«¤È°ì½ï¤Ë½»¤à¤³¤È¡×¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¿´¤ÎË¤«¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖREFU¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¤¯¤é¤·¤Î·Á¤òÂÎ¸½¤·¤¿Êª·ï¤Ç¤¹¡£
ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼ý±×À¤ò½Å»ë¤·¤Æµï¼¼¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿1³¬ÉôÊ¬¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¢¤¨¤Æ¡Ö¿Í¤¬¼«Á³¤Ë½¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤·Ò¤¬¤ê¤Î¶õ´Ö
¤Þ¤¿¡¢¤¯¤é¤·¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÀß·×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤Î¶¦À¸¤â²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢ÅÚÂ¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë³¤³°¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¡£
ÆüËÜ¤Î½»Âð¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤Î»ÅÍÍ¤Ï¡¢·¤¤òÃ¦¤¬¤º¤Ë¼«Á³ÂÎ¤Ç²á¤´¤»¤ë³«Êü´¶¤ä¡¢µ¤·Ú¤Ë³°¤ÈÃæ¤ò¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ë¼«Í³¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³¤³°¤Î¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥Õ¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¡¢Æü¡¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼«Á³¤Ë°é¤àÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÚÂ¤Î¤Þ¤Þ½¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¥Ã¥Á¥ó
¡Ö¿ô»ú¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÊ·°Ïµ¤¡×¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ
¥ªー¥Êー¤´ËÜ¿Í¤¬Livmo¤ÎÊÌ¤Î±¿±ÄÊª·ï¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤¿¤³¾Æ¤´ï¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Î¶õµ¤´¶¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¶õµ¤´¶¤òºî¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¡¢Livmo¤Ø¤Î°ÍÍê¤ò·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¹¹¥¤¤Ê¤´²ÈÂ²¤â¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê²û¤«¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬Âç¤¤Ê¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¹¤«¤µ´¶¤¸¤ë¡¢¤Á¤¤¤µ¤Ê¥Ñー¥Æ¥£ー¤ÎÍÍ»Ò
¡Ö¤¯¤é¤·¤Î¼çÌò¤ÏÆþµï¼Ô¡×-Àß·×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤
REFU¤ÎÀß·×¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢³«È¯Ã´Åö¼Ô¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ú¤Î©¤ÆÌò¤Ç¤¢¤ê¡¢¼çÌò¤Ï¤½¤³¤Ç¤¯¤é¤¹¿Í¤¿¤Á¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ïー¥É¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤Û¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÁõ¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¡¢¥°¥êー¥ó¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¯¤é¤¹¿Í¤¬¼çÌò¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤«¤¿¤Á¤Ë¤·¤¿Åö»þ¤ÎÀß·×¿Þ
¤É¤ó¤Ê¶õ´Ö¤¬¡ÈÍî¤ÁÃå¤¯¡É¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¡È¼«Á³¤Ë²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡É¤Î¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÌä¤¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æþµï¼Ô¤Î¤¯¤é¤·¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¶õ´ÖÀß·×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤¿È¿¶Á¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¿ô¤ÏÂ¾Êª·ï¤ÎÌó3ÇÜ
´°À®¸å¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤ËREFU¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤È¡¢Â¾Êª·ï¤Î3ÇÜ°Ê¾å¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ê¥¢Áê¾ì¤è¤ê¤â²ÈÄÂ¤¬2Ëü±ß¹â¤¤8Ëü5000±ß¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆþµïÎ¨¤Ï80¡óÄ¶¤ò°Ý»ý¡£
ÀìÍÌÌÀÑ¤¬Ìó10㎡¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶¦ÍÑ¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Î¸òÎ®¤ä¶õ´ÖÂÎ¸³¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤¹Æþµï¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢²ÈÄÂ¤Ï¶õ´Ö¤äÀßÈ÷¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¯¤é¤·¤ÎÂÎ¸³¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Livmo¤Ç¤Ï¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Êª·ï¤´¤È¤ËÌÀ³Î¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥ÈÀß·×¤È¶õ´Ö³èÍÑ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹â¤¤²ÔÆ¯Î¨¤ò¼Â¸½¡£
¥Ïー¥É¤Î¤ß¤Ç¤Ê¤¯¡È¥½¥Õ¥È¡É¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë±¿ÍÑÎÏ¤¬¡¢»ö¶È¤È¤·¤Æ¤Î°ÂÄêÀ¤È¡¢¥ªー¥ÊーÍÍ¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÎ¾Î©¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦ÍÑ¥¹¥Úー¥¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢Æø¤ä¤«¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤È¤
¤Þ¤¿¡¢Livmo¤ÎÄó°ÆÎÏ¤ä¡Ö¤¯¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦Àß·×»×ÁÛ¡×¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Âç¼ê´ë¶È¤«¤é¤Î¿·¤¿¤ÊÊª·ïÁêÃÌ¤âÀ¸¤Þ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦´¶¤µ¤ì¤ëÊª·ï¤Å¤¯¤ê¤¬¡¢Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤Ë
REFU¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¯¤é¤·¤Î·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¿´¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¤³¤ì¤«¤é¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¡É¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢¶õ¼¼¤Î³èÍÑ¤ä·úÊª¤ÎºÆÀ¸¡¢¿·¤·¤¤¤¯¤é¤·¤ÎÄó°Æ¤Ë¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò»ä¤¿¤Á¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤À¶ñÂÎÅª¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö²¿¤«°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿Êý¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒLivmo ³µÍ×¡ä
¥Û¥Æ¥ë¤ä¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦´ÉÍý±¿±Ä¤ò¼«¼Ò¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢1ÆüÃ±°Ì¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë½ÉÇñ¥µー¥Ó¥¹¤È¡¢ÃæÄ¹´ü¤Ç1Éô²°Ã±°Ì¤ÎÄÂÂß¤¬²ÄÇ½¤Ê½»Âð¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¤¯¤é¤·¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤¬µá¤á¤ë¡È¤¯¤é¤·¡É¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÉÔÆ°»º»ö¶È¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤ÈÉÔÆ°»º²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¹ñÆâ³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¤¯¤é¤·¤ÎÂÎ¸³¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒLivmo¡ÊÆÉ¤ß¡§¥ê¥Ö¥â¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ»ÍÃúÌÜ8-7 Ï»ËÜÌÚ»°²ÏÂæ¥Ó¥ë5³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡¸»ÐÒµ±
ÂåÉ½¼èÄù¼ÒÄ¹¡¡ÎëÌÚÎÃ²ð
ÀßÎ©¡§2012Ç¯3·î23Æü
´ë¶ÈURL¡§https://livmo.co/( https://livmo.co/ )