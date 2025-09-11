³ô¼°²ñ¼ÒÍý¸¦¥¸¥§¥Í¥·¥¹¡¢Olink(R)-Part of Thermo Fisher Scientific ¿·¥Ñ¥Í¥ë¡ÖOlink(R) Reveal¡×¼õÂ÷²òÀÏ¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÍý¸¦¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤Ï¡¢Olink-Part of Thermo Fisher Scientific¡Ê¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥Æ¥ªー¥à²òÀÏ¥Ñ¥Í¥ë¡ÖOlink(R) Reveal¡×¤Î¼õÂ÷²òÀÏ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖOlink Reveal¡×¤Ï¡¢ÈùÎÌ¤Î·ìÀ¶¡¦·ìÞù¥µ¥ó¥×¥ë¤«¤éÌÈ±Ö¡¦±ê¾É·Ï¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ìó1,000¼ïÎà¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÆ±»þ¤Ë²òÀÏ²ÄÇ½¤ÊÃæµ¬ÌÏ¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¥¤¥à¥Î¥¢¥Ã¥»¥¤¤È¼¡À¤Âå¥·ー¥±¥ó¥µー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¤¤ÆÃ°ÛÀ¤ÈÍ¥¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¡¢Î×¾²¸¦µæ¤äÁÏÌô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ーÃµº÷¡¦¸¡¾Ú¤ò¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¹âÀºÅÙ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖOlink Explore¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖOlink Target¡×¤Ë¤è¤ë²òÀÏ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖOlink Reveal¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãµº÷Åª¸¦µæ¤«¤é¼À´µ¥á¥«¥Ë¥º¥à²òÌÀ¡¢Î×¾²»î¸³»Ù±ç¤Þ¤Ç¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¥×¥í¥Æ¥ªー¥à²òÀÏ´ðÈ×¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Íý¸¦¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥×¥í¥Æ¥ªー¥à²òÀÏµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¿·µ¬¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤ÎÈ¯¸«¤ÈÎ×¾²±þÍÑ¤Î²ÃÂ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Íý¸¦¥¸¥§¥Í¥·¥¹ Olink(R) ¼õÂ÷²òÀÏ¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´°ÆÆâ
https://www.rikengenesis.jp/placement/olink.html
Íý¸¦¥¸¥§¥Í¥·¥¹Olink(R) ¼õÂ÷²òÀÏ¥µー¥Ó¥¹¤Î¼ïÎà
¢¨µºÜ¤Î²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Þ¤¿¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
