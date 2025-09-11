Landport²£ÉÍ¿ùÅÄ¤Ë¥¹¥Þー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÇÀ±à¡Ö¡ÉVegestic Farm¡É Yokohama Sugita by grow¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥ªー¥×¥ó¡ª
¡¡¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©¤ÈÇÀ¤ò¥¢¥°¥ê¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÊÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÇÀ¤È¿©¤ÎÌ±¼ç²½¤òÌÜ»Ø¤¹¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥ª³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§¶Üß· ¹§±Ù¡¢°Ê²¼¡Ö¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥ª¡×¡Ë¤Ï¡¢ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ÈøÂçºî¡¢°Ê²¼¡ÖÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò£É£È£É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°æ¼êÇî¡Ë¤¬¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢2025Ç¯3·î¤Ë½×¹©¤·¤¿Âçµ¬ÌÏÊªÎ®»ÜÀß¡ÖLandport²£ÉÍ¿ùÅÄ¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶è¡¢°Ê²¼¡ÖËÜ»ÜÀß¡×¡Ë¤Î²°¾å¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡ー¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ögrow¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÇÀ±à¡Ö¡ÉVegestic Farm¡É Yokohama Sugita by grow¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜÇÀ±à¡×¡Ë¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ªー¥×¥óÆü¤Î9·î8Æü¤Ë¤Ï¡¢ËÜ»ÜÀß¤Î¥ïー¥«ー¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿Êý¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï»²²Ã¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ËËÜÇÀ±à¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢³§¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤ÆÅÚÆþ¤ì¡¢¼ï¤Þ¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥ª¤Ïº£¸å¤â¡ÖÇÀ¡×¤È¡Ö¿©¡×¤Ë¿¨¤ì¤ë¾ì¤Èµ¡²ñ¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢ÌîºÚºÏÇÝ¤òÄÌ¤¸¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³èÀ²½¤ä¡¢´Ä¶¤Ø¤Î¹×¸¥¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç°é¤Æ¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¿©Ê¸²½¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¡Û
µ®½Å¤Ê¹¾¸ÍÅÁÅýÌîºÚ¤Î¼ï
£±¡¥¥¹¥Þー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÇÀ±à¡Ö¡ÉVegestic Farm¡ÉYokohama Sugita by grow¡×¤È¤Ï
¡¡ËÜÇÀ±à¤Ï¡¢¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥ª¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡ー¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ögrow¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢ÇÀ¤È¿©¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎDX²½¤µ¤ì¤¿¶¦Æ±±¿±Ä·¿¤ÎÇÀ±à¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«³«È¯¤ÎIoT¥»¥ó¥µー¡Ögrow CONNECT¡×¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÅÚ¾í¿åÊ¬ÎÌ¡¦²¹ÅÙ¤ÎÊ¬ÀÏ¡¢¿å¤ä¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡Ögrow ¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤Ë¥¿¥¤¥à¥êー¤ËÄÌÃÎ¡¢¥¹¥Þー¥È¤ËÌîºÚ¤òºÏÇÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÏÇÝ¤¹¤ëÌîºÚ¤Ï¥ïー¥«ー¤Î³§¤µ¤Þ¤´¼«¿È¤Ç·èÄê¤·¡¢¶¦Æ±ºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Ó¥ë¤Î²°¾å¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥È·¿ÊªÎ®»ÜÀß¢¨1¸þ¤±¤Ë½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÏËÜ»ÜÀß¤ÎÉßÃÏÆâ¤Î¹¾ì¡ÖLandHOOP¡Ê¥é¥ó¥É¥Õー¥×¡Ë¡×¤Ç¿ùÅÄÃÏ°è¤ÎÎò»ËÅª¼ùÌÚ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿ùÅÄÇß¡×¤¬¿¢¼ù¤µ¤ì¡¢Ê¸²½È¯¿®¤äÊÝ¸î³èÆ°¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ËÜÇÀ±à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ÅÍè¤Îµ®½Å¤ÊºßÍè¼ï¤Ç¤¢¤ê¹¾¸Í»þÂå¤ËÂ¿¤¯À¸°é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¿ùÅÄÇß¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤Æ¹¾¸Í»þÂå¤Î¿©¤äÇÀ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¿ï»þÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¤È¿©¤¢¤ë³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤¿¸òÎ®¤Î¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§Ê£¿ô¤Î´ë¶È¤¬Æ±¤¸ÉßÃÏÆâ¤Ë¸ÄÊÌ¤Î¥¹¥Úー¥¹¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÊªÎ®¥¤¥ó¥Õ¥é¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¶¦Í¤¹¤ëÄÂÂß·¿¤ÎÊªÎ®ÁÒ¸Ë
¢¨2¡§¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥ªÄ´¤Ù
¥ªー¥×¥óÁ°¤ÎËÜÇÀ±à¤ÎÍÍ»Ò
¡Ú¡ÉVegestic Farm¡ÉYokohama Sugita by grow¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
- 2025Ç¯4·î24Æü¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¡§¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥ª³ô¼°²ñ¼Ò
¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥È·¿ÄÂÂßÊªÎ®»ÜÀß¤Ç¤Ï¹ñÆâ½é¡ª ¡ÖLandport²£ÉÍ¿ùÅÄ¡×²°¾å¤Ë¥¹¥Þー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÇÀ±à¤ÎÀßÃÖ¤¬ºÎÍÑ(https://plantio.co.jp/2025/04/24/%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%83%81%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%83%88%e5%9e%8b%e8%b3%83%e8%b2%b8%e7%89%a9%e6%b5%81%e6%96%bd%e8%a8%ad%e3%81%a7%e3%81%af%e5%9b%bd%e5%86%85%e5%88%9d%ef%bc%81%e3%80%8clandport/)
£²¡¥¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÇÀ±à¤Î¥ªー¥×¥ó¤Ë»ê¤ëÇØ·Ê¤ä¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¤òÄÖ¤Ã¤¿ÂÐÃÌµ»ö¤â¸ø³«¡ª
¡¡Ã´Åö¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸ì¤ëÎ¢Â¦¤ä¡¢ÇÀ±à¤òÀßÃÖ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¿¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ÂÐÃÌ·Á¼°¤ÇÄÖ¤é¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢µ»ö¤âÆ±»þ¸ø³«¡£
- 2025Ç¯8·î27Æü¸ø³«¡§grow JOURNAL
Play! Vegestic Farm »ÏÆ°¡£¥ªー¥×¥ó¡¦¥·¥§¥¢·¿ÊªÎ®»ÜÀß¡ÖLandport ²£ÉÍ¿ùÅÄ¡×¤Î²°¾åÇÀ±à¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢ÃÏ°è¤È¿Í¡¹¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Ì¤¹Êª¸ì¡£(https://media.grow-agritainment.com/posts/media_043)
À¤³¦¤ò¤¿¤Î¤·¤¯°é¤à¤Ò¤È¤Î¤¿¤á¤ÎWEB¥á¥Ç¥£¥¢¡Ögrow JOURNAL¡×¤è¤ê
£³¡¥ËÜÇÀ±à¤ÎÀßÃÖ¤ª¤è¤Ó¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü¤Î°ÕµÁ¡¦ÇØ·Ê
¡¡ËÜÇÀ±à¤Ï¡¢²°³°¤Î¥µー¥É¥×¥ì¥¤¥¹¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡¢»ÜÀßÍøÍÑ¼Ô¤Î½¢Ï«´Ä¶¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Äー¥ë¤ÎÄó°Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¦Æ±ºÏÇÝ¤Ë¤è¤ë¿©¤ÈÇÀ¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó1¤Ä¤ÇÇÀ±à¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¶è²èÂß¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¶¦Æ±ºÏÇÝ¡É¤Î¤¿¤á¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤éÌîºÚ¤Ø¤Î¿å¤ä¤ê¡¢ÍÕ¤Î´Ö°ú¤¤Ê¤É¡¢¹©Äø¤ÎÅÓÃæ¤«¤é·È¤ï¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÏÇÝ¤¹¤ë°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎºîÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢´Ø·¸¤¹¤ëÍøÍÑ¼ÔÆ±»Î¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¡¢ÂÐÏÃ¡¦ºî¶È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¶ÈÌ³¤«¤é³°¤ì¤¿Ãæ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò°é¤à¤³¤È¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£Á´°÷¤Ç°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤ëÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖLandport ²£ÉÍ¿ùÅÄ¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä´Ø·¸À¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯Ãæ³Ë¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ëÃç´Ö¤Å¤¯¤ê¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢»Å»ö³°¤Ç¤Î»ÜÀßÍøÍÑ¼ÔÆ±»Î¤Î·ëÀáÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è¸ÛÍÑ¤È¤·¤Æ¤Î·ëÀáÅÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»Å³Ý¤±¤Å¤¯¤ê¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤«¤é»ÜÀß¤ËÂÐ¤·¤Æ°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÉßÃÏÆâ¤Î¹¾ì¤È²°¾åÇÀ±à¤ÎÎ¾Êý¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤âÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ËÉºÒÌÌ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢¾ì¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÃÛ¤¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎËÉºÒ»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´»²¹Í¡§Landport²£ÉÍ¿ùÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¨£³¡Û
¡ÖLandport²£ÉÍ¿ùÅÄ¡×¤Ï¡¢¡Ö¥ªー¥×¥ó¡¦¥·¥§¥¢·¿¡×ÊªÎ®»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢²°¾åÇÀ±à¤ä»ÜÀßÆâ¤Î¹¾ì¡¦¼ùÌÚ¤Ê¤É¡¢»ÜÀß¤¬Í¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥½ー¥¹¤òÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¾ì½ê¤äËÉºÒµòÅÀ¤È¤·¤Æ¹¤¯¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÜÀß¤äÃÏ°è¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬·Ò¤¬¤ê¹ç¤¤¡¢ÃÏ°è¤Î¸ÛÍÑ¤äËÉºÒ¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¸þ¾å¤Ê¤É¤Î²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤Ç¤¹¡£ÊªÎ®¤Î¼«Æ°²½¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¤Ë¡Ö¼«Æ°ÁÒ¸Ë¤Î¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²½¡¦¾Ê¿Í²½¤Ø¤Î´Ä¶À°È÷¡×¤ä¡ÖÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÆ°¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤è¤ë¸ÛÍÑµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥Ïー¥ÉÌÌ¡¦¥½¥Õ¥ÈÌÌ¤ÎÎ¾Êý¤«¤é¤Î²ò·èºö¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨3:2025Ç¯4·î17Æü¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¡§£É£È£É³ô¼°²ñ¼Ò¡¦ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò
£É£È£É¤ÈÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏÊªÎ®»ÜÀß¡ÖLandport²£ÉÍ¿ùÅÄ¡×½×¹©(https://www.nomura-re.co.jp/cfiles/news/n2025041806199.pdf)
£´¡¥¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡ー¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ögrow¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ögrow¡×¤È¤Ï¡¢ÌîºÚºÏÇÝ¥¬¥¤¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥³¥¢¤Ë¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÇÀ±à¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¡¢¿©ÇÀ¥×¥í¥°¥é¥à³«È¯¤Ê¤É¤ÎÁí¹çÅª¤ÊÇÀ¤È¿©¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¡Ö°é¤Æ¤ë¤¿¤Î¤·¤µ¡×¤È¡Ö¿©¤Ù¤ë¤è¤í¤³¤Ó¡×¤È¤¤¤¦£²¤Ä¤ÎÂÎ¸³¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë·Ò¤®¡¢IT¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥°¥ê¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÊÀ¤³¦¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ögrow¡×¤ò»Ù¤¨¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Î¡Ögrow¡×¡¢IoT¥»¥ó¥µー¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¡Ögrow CONNECT¡×¡¢¥¢ー¥Ð¥ó¥Õ¥¡ー¥ß¥ó¥°¥Þ¥Ã¥×¤Î¡Ögrow SHARE¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡Ögrow¡×
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÇÀ±à¤ä²ÈÄíºÚ±à¤ò¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤·ºÏÇÝ¤¹¤ëÌîºÚ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤«¤é¼ý³Ï»þ´ü¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥Í¤Þ¤¤«¤é¼ý³Ï¡¢¥¿¥Í¼è¤ê¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤ËÉ¬Í×¤ÊÌîºÚºÏÇÝ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ª¼êÆþ¤ì¤ÎÄÌÃÎ¤ò¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£µ¡Ç½¤Ë¤è¤êÌîºÚ¤ò¶¦Æ±ºÏÇÝ¤¹¤ëÃç´Ö¤È¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
grow CONNECT ¤¬¼ý½¸¤·¤¿¥Çー¥¿¤ò¥¢¥×¥ê¤Ç³ÎÇ§
- IoT¥»¥ó¥µー¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ögrow CONNECT¡×
ÌîºÚ¤ÎºÏÇÝ¾õ¶·¤ò´ÉÍý¤¹¤ëIoT¥»¥ó¥µー¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¥»¥ó¥µー¤¬·×Â¬¤·¤¿Æü¾ÈÎÌ¡¦ÅÚ¾í¿åÊ¬ÎÌ¡¦ÅÚ¾í²¹ÅÙ¤Ê¤ÉºÏÇÝ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤ª¼êÆþ¤ì¤ÎÄÌÃÎ¤ä³Æ¥»¥ó¥µー¤Î¼ÂÀÓÃÍ¡¢ºÏÇÝ»þ¤Î²èÁü¥Çー¥¿¤ògrow¥¢¥×¥ê¾å¤ËÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
- ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡¢¥¢ー¥Ð¥ó¥Õ¥¡ー¥ß¥ó¥°¥Þ¥Ã¥×¡£¡Ögrow SHARE¡×
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÇÀ±à¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤Å¤¯¤ê¤Î¾ì½ê¤ò¡Övege SPOT¡Ê¥Ù¥¸¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¡¢²Ä»ë²½¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ä¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÊç½¸¤Ê¤É¡¢ÌîºÚºî¤ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢CO2¤äÀ¸¤´¤ßºï¸º¤Ê¤É¤Î´Ä¶¹×¸¥ÅÙ¤â²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ögrow¡×¾ÜºÙ¡§https://grow-agritainment.com
¡Ögrow¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー¡§https://youtu.be/brJoW_GL2U8
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥ª³ô¼°²ñ¼Ò
»ö¶È½ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÀôÄ®11-7 SELON Bld 2F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2015Ç¯6·î16Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡§2²¯5,532Ëü±ß
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§¶Üß·¹§±Ù (¤»¤ê¤¶¤ï¤¿¤«¤è¤·)
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://plantio.co.jp/
¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©¤ÈÇÀ¤ò¥¢¥°¥ê¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÊÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÇÀ¤È¿©¤ÎÌ±¼ç²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²ÈÄí¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤ä¥Ó¥ë¤Î²°¾å¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²°Æâ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤ÇÇÀ¤È¿©¤Ë¿¨¤ì¤ë¾ì¤Èµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¡£IoT¤äAI¡¢ICT¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÌîºÚºÏÇÝ¥¬¥¤¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¡¢ÇÀ¤È¿©¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³«È¯¡¢ÇÀ¤È¿©¤Î¤¢¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÅ¸³«¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ØJ-Startup¡Ù¤ËÁªÄê¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡£
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦IoT/AI¡¢ICT¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÌîºÚºÏÇÝ¥¬¥¤¥É¥·¥¹¥Æ¥à(grow)¤Î³«È¯
¡¦ÇÀ¤È¿©¤Î¤¢¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦grow¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÅëºÜ¤·¤¿ÅÔ»Ô·¿ÇÀ±à(¥¹¥Þー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥¡ー¥à)¤Î´ë²è/ÀßÃÖ/±¿±Ä
¡¦grow¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ûー¥à¥æー¥¹¸þ¤±¥¢ー¥Ð¥ó¥Õ¥¡ー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¸³«
¡¦ÇÀ¤È¿©¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¤·¤¿ÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä/¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥àÅù¤Î´ë²è/³«È¯/±¿±Ä
¡¦´ë¶È/¼«¼£ÂÎ/¹ÔÀ¯¸þ¤±GX(¥°¥êー¥ó¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó)¤Î»Ù±ç
¡¦´ë¶È/¼«¼£ÂÎ/¹ÔÀ¯¸þ¤±TCDF/TNFD¥ì¥Ýー¥ÈºîÀ®»Ù±ç