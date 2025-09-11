³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥ë¥É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥£¥ó¥°¤È¤Î¶âÍ»¤ò³èÍÑ¤·¤¿²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¤Ë¤«¤«¤ë´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¤ÎÄù·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¤Õ¤¯¤ª¤«¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡Ê¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸ÞÅç µ×¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¡Ê¼èÄùÌòÆ¬¼è ±ÊµÈ ·ò°ì¡¢°Ê²¼¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥ë¥É¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹ °Ë°æÅÄ ±ÉµÈ¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥ë¥É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥£¥ó¥°¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ËÜÂ¿ ¿®Æó¡¢°Ê²¼¡Ö¥ïー¥ë¥É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥£¥ó¥°¡×¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¶âÍ»¤ò³èÍÑ¤·¤¿²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¤Ë¤«¤«¤ë´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¡×¤òÄù·ë¤·¡¢¥ïー¥ë¥É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥£¥ó¥°¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ï¥¯¥é¥¯¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤Î¶âÍ»µ¡Ç½¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
´ðËÜ¹ç°Õ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¥ïー¥ë¥É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢Áí¹ç¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¡É¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¡×¤òVision¤Ë·Ç¤²¡¢¡ÖÆ¯¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤à¡×¡ÖÆ¯¤¯¤³¤È¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¡×¡ÖÆ¯¤¯¤³¤È¤ÇË¤«¤Ë¤Ê¤ë¡×¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ïー¥ë¥É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥£¥ó¥°¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ï¥¯¥é¥¯¡×¤Ï¡¢ÌÌÀÜ¡¦ÍúÎò½ñÉÔÍ×¤ÇÆ¯¤±¤ë¼ê·Ú¤µ¤È¡¢ºÇÃ»Â¨Æü¤ÇµëÍ¿¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ëÍøÊØÀ¤«¤é¡¢³ØÀ¸¤ä¼çÉØ¡¢Éû¶È¤òµá¤á¤ë²ñ¼Ò°÷¤òÃæ¿´¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤ÈÆ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤¸ÛÍÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤È´ë¶È¤ÎÁÐÊý¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£ÈÌ¤Î´ðËÜ¹ç°Õ¤Ë¤è¤ê¡¢¥ïー¥ë¥É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥£¥ó¥°¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ï¥¯¥é¥¯¡×¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤Î¶âÍ»µ¡Ç½¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥ï¥¯¥é¥¯¡×¤ÇÆ¯¤¯¥ïー¥«ー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÀ¤Ê¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ä¿¶¹þAPI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Ï¢·ÈÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤òÌÜÅÓ¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô ¹ÊóÃ´Åö¡§º£Â¼¡¦»Ô¸¶¡¦²¬
TEL¡§092-791-9231 E-mail: pr@minna-no-ginko.com