¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥ë¥È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¡¢¸ý´ó¤»½Ã¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¡ª ¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡ØÇ¦Î¤¥Ê¥ë¥È¥Ðー¥¹¥Çー2025¡Ù ¸à¤Î´¬ ¡Ö½Ð¤Ç¤è¡¢ÁêËÀ¡ª¸ý´ó¤»¤Î½Ñ ～¥Ê¥ë¥ÈÀç¿Í¥âー¥ÉÊÔ～¡×10·î³«ºÅ
Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©Åç¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡¡¥¢¥Ë¥áÃ¸Ï©Åç¸ø±à¡×¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×¤Ç¤Ï¡¢10·î10Æü¤Î¥Ê¥ë¥È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤·¤Æ¡¢9·î¤è¤ê6¤Ä¤Î´ë²è¤Ç¥Ê¥ë¥È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¡ØÇ¦Î¤¥Ê¥ë¥È¥Ðー¥¹¥Çー2025¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âè5ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥ÞÊ¸ÂÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸ý´ó¤»½Ã¤¿¤Á¤¬¡¢¥Ê¥ë¥È¤Î¤ª½Ë¤¤¤Î¤¿¤á¤ËÂç½¸·ë¡ª¥ß¥Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö½Ð¤Ç¤è¡¢ÁêËÀ¡ª¸ý´ó¤»¤Î½Ñ ～¥Ê¥ë¥ÈÀç¿Í¥âー¥ÉÊÔ～¡×¤ò2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸ý´ó¤»¤Î½Ñ¤Î¥Ýー¥º¤È¤â¤ËÇØ·Ê¤Ë¸ý´ó¤»½Ã¤¬½Ð¸½¤·¡¢°ì½ï¤Ë»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¥ß¥Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡ØÇ¦Î¤¥Ê¥ë¥È¥Ðー¥¹¥Çー2025¡Ù¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Ê¥ë¥ÈÀç¿Í¥âー¥É¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Ê¥ë¥È¤Î¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¸ý´ó¤»½Ã¤¿¤Á¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÇ¦¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê1Ëç¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¡ª
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329483&id=bodyimage1¡Û
¢£¡ØÇ¦Î¤¥Ê¥ë¥È¥Ðー¥¹¥Çー2025¡Ù¸à¤Î´¬¡Ö½Ð¤Ç¤è¡¢¸ý´ó¤»¤Î½Ñ¡ª ～¥Ê¥ë¥ÈÀç¿Í¥âー¥ÉÊÔ～¡× ³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§
2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～
ÆâÍÆ¡§
¸ý´ó¤»¤Î½Ñ¤Î¥Ýー¥º¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ý´ó¤»½Ã¤¿¤Á¤¬½Ð¸½¤·¡¢¤Þ¤ë¤ÇÇ¦¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê1Ëç¤¬»£±Æ¤Ç¤¤ë¥ß¥Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¡ØÇ¦Î¤¥Ê¥ë¥È¥Ðー¥¹¥Çー2025¡Ù¸ÂÄê¤Î¸ý´ó¤»½Ã¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê¡§
¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×
ÎÁ¶â¡§
ÌµÎÁ¡¡¢¨ÊÌÅÓÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¡§
²¼µURL¤è¤ê¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.asoview.com/channel/tickets/duOraKkAKT/
¡ÚURL¡Û
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
¡ÊC¡Ë ´ßËÜÀÆ»Ë ¥¹¥³¥Ã¥È¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦¤Ô¤¨¤í
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê
Âè5ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥ÞÊ¸ÂÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸ý´ó¤»½Ã¤¿¤Á¤¬¡¢¥Ê¥ë¥È¤Î¤ª½Ë¤¤¤Î¤¿¤á¤ËÂç½¸·ë¡ª¥ß¥Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö½Ð¤Ç¤è¡¢ÁêËÀ¡ª¸ý´ó¤»¤Î½Ñ ～¥Ê¥ë¥ÈÀç¿Í¥âー¥ÉÊÔ～¡×¤ò2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸ý´ó¤»¤Î½Ñ¤Î¥Ýー¥º¤È¤â¤ËÇØ·Ê¤Ë¸ý´ó¤»½Ã¤¬½Ð¸½¤·¡¢°ì½ï¤Ë»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¥ß¥Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡ØÇ¦Î¤¥Ê¥ë¥È¥Ðー¥¹¥Çー2025¡Ù¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Ê¥ë¥ÈÀç¿Í¥âー¥É¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Ê¥ë¥È¤Î¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¸ý´ó¤»½Ã¤¿¤Á¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÇ¦¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê1Ëç¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¡ª
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329483&id=bodyimage1¡Û
¢£¡ØÇ¦Î¤¥Ê¥ë¥È¥Ðー¥¹¥Çー2025¡Ù¸à¤Î´¬¡Ö½Ð¤Ç¤è¡¢¸ý´ó¤»¤Î½Ñ¡ª ～¥Ê¥ë¥ÈÀç¿Í¥âー¥ÉÊÔ～¡× ³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§
2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～
ÆâÍÆ¡§
¸ý´ó¤»¤Î½Ñ¤Î¥Ýー¥º¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ý´ó¤»½Ã¤¿¤Á¤¬½Ð¸½¤·¡¢¤Þ¤ë¤ÇÇ¦¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê1Ëç¤¬»£±Æ¤Ç¤¤ë¥ß¥Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¡ØÇ¦Î¤¥Ê¥ë¥È¥Ðー¥¹¥Çー2025¡Ù¸ÂÄê¤Î¸ý´ó¤»½Ã¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê¡§
¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×
ÎÁ¶â¡§
ÌµÎÁ¡¡¢¨ÊÌÅÓÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¡§
²¼µURL¤è¤ê¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.asoview.com/channel/tickets/duOraKkAKT/
¡ÚURL¡Û
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
¡ÊC¡Ë ´ßËÜÀÆ»Ë ¥¹¥³¥Ã¥È¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦¤Ô¤¨¤í
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø