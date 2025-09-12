¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Æ³ÆþÅ¹ÊÞ¿ô7,000Å¹ÊÞ¤Î¥¥í¥¯¥ë 9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥»¥ß¥Êー³«ºÅ ¡ÚÈËÀ¹Å¹¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëQSC½Û´ÄÍýÏÀ¡Û¤òÅ°Äì²òÀâ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þー¥È¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§½ÐÌî¾¡Ìé¡¢°Ê²¼ SST¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë14»þ¤è¤ê¡ÖÈËÀ¹Å¹¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì¡ªQSC½Û´ÄÍýÏÀ¤òÅ°Äì²òÀâ¡×¤ò¤Þ¤ë¤Ê¤²¥»¥ß¥Êー¤Ë¤ÆÌµÎÁ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡¡ https://inden-seminar.com/seminar/202509_19/?cc=7100
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329455&id=bodyimage1¡Û
¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ëQSC¤«¤é¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹QSC¤Ø
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÈËÀ¹Å¹¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¢¤ë¡ÖQSC¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë¿·¤·¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¡×¤Ç¤¢¤ë¡ÖQSC½Û´ÄÍýÏÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÍýÏÀ¤Ï¡¢Ã±È¯Åª¤ÊÌäÂê²ò·è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎËþÂÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢Çä¾å¤ò¿¤Ð¤¹»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÊýË¡¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£7,000Å¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»æ¤äExcel¤Î±¿ÍÑ¤òÃ¦µÑ¤·¡¢ºÇÃ»¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹DX²½¤ÎÈë·í¤ò½é¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶È¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡¦Ã´Åö¼ÔÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦»æ¤ÈExcel¤Î´ÉÍýÊýË¡¤ËÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦QSC¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î·ë²Ì¤òÇä¾å¥¢¥Ã¥×¤Ë³è¤«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦¸ÜµÒ¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤òÅ¹ÊÞ²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý
¡¦QSC¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä¸ÜµÒ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÈÇä¾å¸þ¾å¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¤¤¿¤¤SV¤äAM¡¢°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý
¥»¥ß¥Êー¤òÊ¹¤¯¥á¥ê¥Ã¥È
¡Ú¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡ÛÎ×Å¹/½ä²ó¥Á¥§¥Ã¥¯DX²½¤Çºî¶È»þ´Ö¤ò70¡óºï¸º¡ª
¡Ú¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡Û¥Á¥§¥Ã¥¯·ë²Ì¤«¤éÅª³Î¤Ê²þÁ±ºö¤òÂ¨ºÂ¤ËÆ³¤½Ð¤¹
¡ÚÆ³Æþ»öÎã¾Ò²ð¡Û¥Á¥§¥Ã¥¯¶ÈÌ³¤ÎDX²½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿´ë¶È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤Ö
¡ÚÃ¦¡¦»æ¡¢Excel±¿ÍÑ¡Û¥Á¥§¥Ã¥¯¶ÈÌ³¤Î²ÝÂê²ò·è¤ÈÇä¾å¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÄÏ¤à
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://inden-seminar.com/seminar/202509_19/?cc=7100
³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¡ÖÈËÀ¹Å¹¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì¡ªQSC½Û´ÄÍýÏÀ¤òÅ°Äì²òÀâ¡×
ÆüÄø¡§2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë14»þ～15»þ
»ëÄ°ÊýË¡¡§Zoom¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢£¼çºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þー¥È¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Ç¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þー¥È¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û https://www.sstinc.co.jp/
2012Ç¯ÁÏ¶È¡£¡Øµ»½Ñ¤òÊ¸²½¤Ø¡Ù¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¥Ïー¥É/¥½¥Õ¥È/¥µー¥Ó¥¹Á´¤Æ¤ò¼«¼Ò¤Ç³«È¯¡£¼¡¤Î¼Ò²ñ¤Î¡Ö¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¡×¤È¤Ê¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÐÂÕ´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¸þ¤±¤ÎÂÇ¹ïÃ¼Ëö¤È¤·¤Æ¶È³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ëIC¥«ー¥É¥êー¥Àー¡Ö¥Ô¥Ã¥È¥¿¥Ã¥Á¡ÊR¡Ë¡×¥·¥êー¥º¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î²»ÇÈÄÌ¿®µ»½Ñ¡ÖTrustSound¡ÊR¡Ë¡×¡¢Å¹ÊÞDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÅ¹ÊÞ±¿±Ä¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëQSC¥Á¥§¥Ã¥¯¥Äー¥ë¡Ö¥¥í¥¯¥ë¡ÊR¡Ë¡×¤ä¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô1,700ËüÄ¶¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¥«ー¥É¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¸ー¥È¥ë¡ÊR¡Ë CS¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡ö¡Ë µºÜ¤Î²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¥¥í¥¯¥ë À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡§https://www.sstinc.co.jp/products/kirokuru_qsc.html
¥¸ー¥È¥ë À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡§https://www.sstinc.co.jp/products/zeetle-cs/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þー¥È¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
