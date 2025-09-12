¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ÎºÙË¦É½ÌÌ¥Þー¥«ー¸¡½Ð»Ô¾ì¡§2031Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿À®Ä¹Í½Â¬¤Èµ»½Ñ³×¿·¤ÎÅ¸Ë¾
À¤³¦¤ÎºÙË¦É½ÌÌ¥Þー¥«ー¸¡½Ð»Ô¾ì¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÌó5,019.5É´ËüÊÆ¥É¥ë¤Îµ¬ÌÏ¤òÍ¤·¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë11,055.8É´ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø¤È³ÈÂç¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï9.17¡ó¤È¹â¤¤¿å½à¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÈ±Ö³Ø¤ä¼ðáç³Ø¸¦µæ¤ÎÈ¯Å¸¡¢¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤Î³«È¯²ÃÂ®¡¢¿ÇÃÇµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÎÏ¶¯¤¯¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÙË¦É½ÌÌ¥Þー¥«ー¤Ï¡¢ºÙË¦¤ÎÆ±Äê¤äÊ¬Îà¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÌÈ±ÖºÙË¦¤ä¼ðáçºÙË¦¤ÎµóÆ°¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÙË¦É½ÌÌ¥Þー¥«ー¤Î½ÅÍ×À
ºÙË¦É½ÌÌ¥Þー¥«ー¤Ï¡¢ºÙË¦Ëì¾å¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¹³¸¶¤äÊ¬»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¡¢¥ê¥ó¥Ñµå¡¢Ã±µå¡¢¼ðáçºÙË¦¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤ÊºÙË¦¤Î¼±ÊÌ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ÌÈ±Ö±þÅú¤ä¼À´µ¿Ê¹Ô¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î²òÌÀ¤ËÄ¾ÀÜ´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´ðÁÃ¸¦µæ¤«¤éÎ×¾²¿ÇÃÇ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼£ÎÅË¡³«È¯¤Þ¤ÇÉý¹¤¤±þÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤¬¤óÌÈ±ÖÎÅË¡¤ä´´ºÙË¦¼£ÎÅ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢ºÙË¦É½ÌÌ¥Þー¥«ー¤Î²òÀÏµ»½Ñ¤¬Î×¾²»î¸³¤ä¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¤ÎÀ®¸ù¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®Ä¹Í×°ø
1. ¤¬¤ó¸¦µæ¤ª¤è¤ÓÌÈ±ÖÎÅË¡¤Î³ÈÂç
¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌÈ±Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁË³²ºÞ¤äCAR-TºÙË¦ÎÅË¡¤È¤¤¤Ã¤¿¿·µ¬¼£ÎÅ¤¬µÞÂ®¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î³«È¯¤Ë¤Ï¡¢ºÙË¦É½ÌÌ¥Þー¥«ー¤òÍÑ¤¤¤¿¼ðáçºÙË¦¤äÌÈ±ÖºÙË¦¤Î¼±ÊÌ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤äÀ½Ìô´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤È¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¤Î¿ÊÅ¸
¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ»Ô¾ì¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÄê¤ÎÊ¬»Ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë´ð¤Å¤¯¼£ÎÅÌô¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ºÙË¦É½ÌÌ¥Þー¥«ー¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤ÎºîÍÑµ¡½ø¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´µ¼Ô¤´¤È¤Î¼£ÎÅÈ¿±þÀ¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤µ¤ì¡¢»Ô¾ì¼ûÍ×¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ¿ÇÃÇµ»½Ñ¤Î¹âÅÙ²½
¥Õ¥íー¥µ¥¤¥È¥á¥È¥êー¤ä¥¤¥à¥Î¥¢¥Ã¥»¥¤¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¥Þー¥«ー¤òÆ±»þ¤Ë¹âÀºÅÙ¤Ç¸¡½Ð²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤è¤ê¤â¿×Â®¤ÇÀµ³Î¤Ê¿ÇÃÇ¤¬¼Â¸½¤·¡¢Î×¾²¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÍøÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥É
¡ü Â¿½Å²òÀÏµ»½Ñ¡§°ìÅÙ¤Î¼Â¸³¤ÇÊ£¿ô¤ÎºÙË¦É½ÌÌ¥Þー¥«ー¤òÆ±»þ¸¡½Ð²ÄÇ½¤Êµ»½Ñ¤¬ÉáµÚ¡£
¡ü AI¤È¥Çー¥¿²òÀÏ¡§ËÄÂç¤ÊºÙË¦¥Çー¥¿¤Î²òÀÏ¤Ë¿Í¹©ÃÎÇ½¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¿ÇÃÇ¤ä¸¦µæ¤ÎÀºÅÙ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¡£
¡ü ¥é¥Ü¥ª¥ó¥Á¥Ã¥×µ»½Ñ¡§¾®·¿²½¡¦¿×Â®²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢¸½¾ìÂ¨±þ·¿¿ÇÃÇ¡ÊPOC¸¡ºº¡Ë¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬´üÂÔ¡£
¶¥Áè´Ä¶
»Ô¾ì¤Ë¤ÏÂç¼ê¿ÇÃÇµ¡´ï¥áー¥«ー¤ä»îÌô´ë¶È¤¬Â¿¿ô»²Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î³È½¼¤äÀïÎ¬ÅªÄó·È¤¬³èÈ¯¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Õ¥íー¥µ¥¤¥È¥á¥È¥êー´ØÏ¢µ¡´ï¤ä¹â´¶ÅÙ¥¢¥Ã¥»¥¤¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¦µæ¼Ô¤äÎ×¾²¸½¾ì¤Î¥Ëー¥º¤ËÂ¨¤·¤¿À½ÉÊ³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×¤Ê´ë¶È:
¡ü Grifols S.A.
¡ü Abbott Laboratories
¡ü Sysmex Corporation
¡ü Agilent Technologies Inc
¡ü Nexcelom Bioscience
¡ü Thermo Fisher Scientific Inc
¡ü Siemens Healthineers
¡ü Nihon Kohden Corporation
¡ü F. Hoffmann-La Roche Ltd
