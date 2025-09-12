¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥Ç¥ª¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ìÍ½Â¬¤ÈÆ¶»¡ 2025～2032¡§¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îµ¡²ñ
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥Ç¥ª¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊOVP¡Ë»Ô¾ì¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¡¢ÁÈ¿¥¤ä¸Ä¿Í¤¬¥Ó¥Ç¥ª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÀ©ºî¡¢´ÉÍý¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ¼ý±×²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹âÂ®¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÎµÞÂ®¤ÊÉáµÚ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÉáµÚÎ¨¤Î¸þ¾å¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¥Ó¥Ç¥ª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢OVP¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¡¢°ìÈÌ´ë¶È¡¢¶µ°éµ¡´Ø¡¢¤½¤·¤Æ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Äー¥ë¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ÉÍý¡¢Ê¬ÀÏ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¤½¤·¤Æ¼ý±×²½µ¡Ç½¤ò´Þ¤àÊñ³çÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤È¥Ó¥Ç¥ª¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ¾Êý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÀ®Ä¹:
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥Ç¥ª¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2023Ç¯¤Ë96.2²¯ÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤Î112.7²¯ÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï401²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Í½Â¬´ü´Ö¡Ê2025～2032Ç¯¡ËÃæ¤Ë17.2%¤ÎCAGR¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¼çÍ×¤Ê»Ô¾ì¥×¥ìー¥äー:
¡ü Google¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡ÊYouTube¡Ë
¡ü Netflix¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë
¡ü Amazon¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡Ê¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¡¢Twitch¡Ë
¡ü Meta Platforms, Inc.¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡Ê Facebook Watch¡¢ Instagram Video¡Ë
¡ü ¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡Ê TikTok ¡Ë
¡ü ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡ÊDisney+¡¢ Hulu ¡Ë
¡ü ¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡ÊHBO Max¡¢Discovery+¡Ë
¡ü ¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡ÊParamount+¡¢Pluto TV¡Ë
¡ü ¥³¥à¥¥ã¥¹¥È¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡Ê¥Ôー¥³¥Ã¥¯¡Ë
¡ü Apple Inc.¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡ÊApple TV+¡Ë
¥ì¥Ýー¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î:
¡ü »Ô¾ì³µÍ×¡§À½ÉÊ¡¿¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¤ÈÀ¤³¦¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥Ç¥ª¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ýー¥È¤Î¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊ¬ÀÏ¤Î³µÍ×¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ¡¿¥µー¥Ó¥¹¤Î¼ïÎà¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢ÃÏ°è¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ý±×¤ÈÈÎÇä»Ô¾ì¤Î¿äÄêÃÍ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¶¥Áè:¤³¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤È·¹¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥áー¥«ー¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥×¥ìー¥äー¤¬»ÙÊ§¤¦Ê¿¶Ñ²Á³Ê¡¢¸Ä¡¹¤Î»Ô¾ì¥×¥ìー¥äー¤Î¼ý±×¤È¼ý±×¥·¥§¥¢¡¢¸Ä¡¹¤Î¥×¥ìー¥äー¤ÎÇä¾å¹â¤ÈÇä¾å¹â¥·¥§¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü ´ë¶È¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¡§ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥Ç¥ª¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È¤ÎºâÌ³¤ª¤è¤Ó»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À½ÉÊ¡¿¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡¢¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¢ÃÏ°èÅ¸³«¡¢¼ý±×Ê¬ÇÛ¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤âÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ÃÏ°èÊÌÇä¾åÊ¬ÀÏ¡§ËÜÄ´ºº¤Î¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¥Çー¥¿¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Î¼ý±×¡¢Çä¾å¹â¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢Ê¬ÀÏ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä´ººÂÐ¾ÝÃÏ°è¤´¤È¤ÎÇä¾å¹â¡¢Çä¾å¹âÀ®Ä¹Î¨¡¢²Á³ÊÀßÄê¡¢¼ý±×¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍ×°ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¿äÄêÃÍ¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
o ËÌÊÆ¡ÊÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡Ë
o ¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
o ¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡ÊÃæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡Ë
o ÆîÊÆ¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ê¤É¡Ë
o ÃæÅì¤ª¤è¤Ó¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢UAE¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë
