¸¶ºî35¼þÇ¯¡Ø¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡Ù¤è¤ê¡¢¥ê¥Ê¡á¥¤¥ó¥Ðー¥¹¤Î¹á¿å¤ä¡¢¥É¥é¥°¥¹¥ì¥¤¥Ö¤Î¹á¿å¡Ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡ªÆ±»þ¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥à¡¢¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¤âÈ¯Çä¡ª
¢¨¥ê¥êー¥¹Æâ¤Î²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎµºÜ¡Ê(C)¿Àºä°ì¡¦¤¢¤é¤¤¤º¤ß¤ë¤¤/KADOKAWA¡Ë¡¡¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹á¿å¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Õ¥§¥¢¥êー¥Æ¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò(ÅìµþÅÔ¹Á¶è)¤Ï¡¢1990Ç¯¤Î´©¹Ô¤«¤é35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¤è¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥ê¥Ê¡á¥¤¥ó¥Ðー¥¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹á¿å¤ä¡¢¥ê¥Ê¡á¥¤¥ó¥Ðー¥¹¤ÎÉ¬»¦µ»¡Ö¥É¥é¥°¥¹¥ì¥¤¥Ö¡×¤Î¹á¿å¡Ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡Ë¡¢¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥à¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò°ìÈÌÁØ¤Ë¤Þ¤Ç¹¤²¤¿¡Ö¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤Î¶â»úÅã¡×ÅªºîÉÊ¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢À¤³¦´Ñ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹á¿å¤Ç¤¹¡£
9·î13Æü(ÅÚ)¤«¤é¡¢Åìµþ¥½¥é¥Þ¥Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¸¶ºî35¼þÇ¯µÇ° ¥¹¥ì¥¤¥äー¥ºÅ¸～¤´¤¥¤º¤ª¤ó～¡×¤Î²ñ¾ì¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Magnet by Shibuya109¤ÎÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¡ÖFAIRYTAIL]¡¢Åö¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖDREAMING PRINCESS¡×¤ÈAmazon¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤ÇÅö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¤Ç¤Ï10·î½é½Ü¤ËÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¸¶ºî35¼þÇ¯µÇ° ¥¹¥ì¥¤¥äー¥ºÅ¸～¤´¤¥¤º¤ª¤ó～
¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¤Ï¡¢¿Àºä°ì»á¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¤¢¤é¤¤¤º¤ß¤ë¤¤»á¡£
¥·¥êー¥ºËÜÊÔ¤Ï1990Ç¯1·î¤«¤éÉÙ»Î¸«¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢Ê¸¸Ë¤è¤ê´©¹Ô¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ë´©¹Ô¤«¤é35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ºî35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Åìµþ¥½¥é¥Þ¥Á5³¬ ¥¹¥Úー¥¹634¤Ç9·î13Æü(ÅÚ)¤«¤é9·î28Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢¡Ø¸¶ºî35¼þÇ¯µÇ° ¥¹¥ì¥¤¥äー¥ºÅ¸～¤´¤¥¤º¤ª¤ó～¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡Û¡¡¸¶ºî35¼þÇ¯µÇ° ¥¹¥ì¥¤¥äー¥ºÅ¸～¤´¤¥¤º¤ª¤ó～
¡Ú²ñ´ü¡Û¡¡2025Ç¯9·î13Æü(ÅÚ)～2025Ç¯9·î28Æü(Æü)
¡Ú»þ´Ö¡Û¡¡10:00～19:00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì¤Ï30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡Ë
¢¨ºÇ½ªÆü9·î28Æü(Æü)¤Ï17:00ÊÄ¾ì(16:30ºÇ½ªÆþ¾ì)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¾ì¡Û¡¡Åìµþ¥½¥é¥Þ¥Á 5³¬ ¥¹¥Úー¥¹634
¡þ½»½ê
ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²¡¾å£±ÃúÌÜ£±-£²Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥¿¥¦¥ó¡¦¥½¥é¥Þ¥Á£µ³¬
¥ê¥Ê¡á¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¡¥ªー¥Ç¥µ¥ó¥È¥¥ー¥ë
¥¸¥åー¥·ー¤Ê´Å¤¤¥Ôー¥Á¤Î¹á¤ê¤¬¡¢¥ê¥Ê¤ÎËÁ¸±¤ÎËë³«¤±¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¥íー¥º¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯¤¬¿¥¤êÀ®¤¹½À¤é¤«¤¤¹á¤ê¤Ï¡¢¥ê¥Ê¤ÎÌÀ¤ë¤¯²÷³è¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò»×¤ï¤»¤Þ¤¹¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë±Ô¤¤ËâÎÏ¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£°µÅÝÅª¤ÊËâÎÏ¤ò²ò¤Êü¤Ä¡ÖÇúÎöËâË¡¡×¤Î¾×·â¤òÈë¤á¤¿¥Õ¥ëー¥Æ¥£¥Îー¥È¤Ç¤¹¡£
¹áÄ´¡§¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¥Õ¥íー¥é¥ë
¡ã¹á¤ê¥¤¥áー¥¸¡ä
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¡§¥Ôー¥Á¡¢¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È
¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¡§¥íー¥º¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó
¥é¥¹¥È¥Îー¥È¡§¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯¡¢¥¦¥Ã¥Ç¥£¥Îー¥È
¢¨¥ªー¥Ç¥µ¥ó¥È¥¥ー¥ë¤Ï¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¹áÎÁÇ»ÅÙ¤¬1～4%¤Î¹á¿å¤Ç¤¹¡£¤Û¤Î¤«¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤ªÈ©¤Î¼å¤¤Êý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÎµÇË»Â¥É¥é¥°¡¦¥¹¥ì¥¤¥Ö¡¡¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡Ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡Ë
¡ÈÇúÎö¤Î¹á¤ê¡É¡Ê¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¤âÆ±¤¸¹á¤ê¡Ë
¡Ö±Ó¾§¤ÏÉÔÍ×――¹á¤ê¤ÇÊü¤Ä¡¢ÇúÎöËâË¡¡£¡×
¥·¥Ê¥â¥ó¤È¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¥Îー¥È¤¬¼ÞÇ®¤Î¤è¤¦¤ËÃÆ¤±¡¢¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤È¥ß¥ó¥È¤¬Á®¸÷¤Î¤è¤¦¤ËÁö¤ë¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥Ðー¤È¥ì¥¶ー¤Î¿¼¤ß¤¬ÇúÎöËâË¡¤¬Êü¤¿¤ì¤¿¸å¤Î¾Ç¤²¤¿ÂçÃÏ¤ÎÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£
¹áÄ´¡§¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¥¦¥Ã¥Ç¥£¥Îー¥È
¡ã¹á¤ê¥¤¥áー¥¸¡ä
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¡§¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡¢¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¥ß¥ó¥È
¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¡§¥·¥Ê¥â¥ó¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡¢¥íー¥º
¥é¥¹¥È¥Îー¥È¡§¥¢¥ó¥Ðー¡¢¥ì¥¶ー¥¢¥³ー¥É¡¢¥Ñ¥Á¥ç¥ê¡¢¥·¥Àー¥¦¥Ã¥É
ÎµÇË»Â¥É¥é¥°¡¦¥¹¥ì¥¤¥Ö¡¡¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー
¡ÈÇúÎö¤Î¹á¤ê¡É¡Ê¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¤âÆ±¤¸¹á¤ê¡Ë
¡Ö±Ó¾§¤ÏÉÔÍ×――¹á¤ê¤ÇÊü¤Ä¡¢ÇúÎöËâË¡¡£¡×
¥·¥Ê¥â¥ó¤È¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¥Îー¥È¤¬¼ÞÇ®¤Î¤è¤¦¤ËÃÆ¤±¡¢¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤È¥ß¥ó¥È¤¬Á®¸÷¤Î¤è¤¦¤ËÁö¤ë¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥Ðー¤È¥ì¥¶ー¤Î¿¼¤ß¤¬ÇúÎöËâË¡¤¬Êü¤¿¤ì¤¿¸å¤Î¾Ç¤²¤¿ÂçÃÏ¤ÎÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£
¹áÄ´¡§¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¥¦¥Ã¥Ç¥£¥Îー¥È
¡ã¹á¤ê¤Î¹½À®¡ä
¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡¢¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¥ß¥ó¥È¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡¢¥íー¥º¡¢¥¢¥ó¥Ðー¡¢¥ì¥¶ー¥¢¥³ー¥É¡¢¥Ñ¥Á¥ç¥ê¡¢¥·¥Àー¥¦¥Ã¥É
¢¨¹á¿å¤ÈÆ±¤¸¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡¡¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー
¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¤Î¥ê¥Ê¤ä¥¬¥¦¥ê¥¤Ã£¤Î·ÚÌ¯¤Ê²ñÏÃ¤ä¡¢ÁÖ²÷¤ÊÀïÆ®¥·ー¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤È¤Î¿®Íê¤ò¡¢À¶ÎÃ´¶¤È²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤Ç¥¤¥áー¥¸¡£
¥È¥Ã¥×¤Ë¹¤¬¤ë¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê´»µÌ¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤È·Ú²÷¤ÊÂ¼è¤ê¤ò»×¤ï¤»¡¢¤½¤Î±ü¤«¤éÎ©¤Á¾å¤ë¥Ð¥¸¥ë¤ÎÀÄ¡¹¤·¤¤¥Ïー¥Ð¥ë¥Îー¥È¤¬¡¢¼«Í³¤ÇÎÏ¶¯¤¤À¸Ì¿´¶¤ò±¿¤Ö¡£¤Û¤Î¤«¤Ê¥¢¥ó¥Ðー¤È¥à¥¹¥¯¤¬Êª¸ì¤ÎÍ¾±¤¤òÉº¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¹áÄ´¡§¥Ïー¥Ð¥ë¥·¥È¥é¥¹¥Îー¥È
¡ã¹á¤ê¤Î¹½À®¡ä
¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¡¢¥ì¥â¥ó¡¢¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡¢¥Ð¥¸¥ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥à¡¢¥°¥êー¥ó¥êー¥Õ¡¢¥¢¥ó¥Ðー¡¢¥à¥¹¥¯¡¢¥¦¥Ã¥Ç¥£
¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡¡¥ªー¥Ç¥³¥í¥ó¡Ê¥é¥¤¥ÖÉ÷¥ê¥Ê¡Ë
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¤Ï¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¥·¥È¥é¥¹¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¤Ï¡¢¥µ¥Ü¥ó¤ÎÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥íー¥é¥ë¥Îー¥È¤ËÊÑ²½¤·¡¢¥é¥¹¥È¥Îー¥È¤Ï¥¢¥ó¥Ðー¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯¤ÎÍ¥¤·¤¤¹á¤ê¤¬»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¹áÄ´¡§¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¥é¥ë¥¢¥ó¥Ðー
¡ã¹á¤ê¥¤¥áー¥¸¡ä
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¡§¥ì¥â¥ó¡¢¥¹¥¤ー¥È¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥é¥¤¥à¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë
¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¡§¥íー¥º¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡¢¥ß¥å¥²¡¢¥Ôー¥Á
¥é¥¹¥È¥Îー¥È¡§¥¢¥ó¥Ðー¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯
¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡¡¥ªー¥Ç¥³¥í¥ó¡Ê¥ê¥Ê¡¡À²Ãå¡Ë
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¤«¤é¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¤Ï¡É¥µ¥¯¥é¡É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Õ¥íー¥é¥ë¥Îー¥È¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¹¥È¥Îー¥È¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¦¥Ã¥Ç¥£¥à¥¹¥¯¤Î¹á¤ê¤ØÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¹áÄ´¡§¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¥é¥ë¥¢¥ó¥Ðー
¡ã¹á¤ê¥¤¥áー¥¸¡ä
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¡§¥êー¥Õ¥°¥êー¥ó¡¢¥¼¥é¥Ë¥¦¥à
¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¡§¥µ¥¯¥é¡¢¥ß¥å¥²¡¢¥íー¥º
¥é¥¹¥È¥Îー¥È¡§¥¢¥ó¥Ðー¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯
¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡¡¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥à¡¡¢¨£³¼ïÎà¡Ê35¼þÇ¯¡¢¥ê¥Ê¡¢¥ê¥Ê¡õ¥¬¥¦¥ê¥¤¡Ë
¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥à¤Ç¤¹¡£
Îý¤ê¹á¿å¤È¤·¤Æ¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¥«¥µ¤Ä¤¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
´é¡¦ÂÎ¡¦È±¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ëËà»¤¥ì¥¹¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤Î¥Ðー¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§¥ê¥Ê¡á¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¡¥ªー¥Ç¥µ¥ó¥È¥¥ー¥ë
ÍÆÎÌ ¡§50ml ¡¡¡¡
²Á³Ê¡¡¡¡¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡¡¡¡
À®Ê¬ ¡§¿å¡¢¿åÅº¥ì¥·¥Á¥ó¡¢¥Õ¥£¥È¥¹¥Æ¥íー¥ë¥º¡¢¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡¢£Â£Ç¡¢¹áÎÁ¡¢¥Õ¥§¥Î¥¥·¥¨¥¿¥Îー¥ë
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§ÎµÇË»Â¥É¥é¥°¡¦¥¹¥ì¥¤¥Ö¡¡¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡Ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡Ë
ÍÆÎÌ ¡§50ml ¡¡¡¡
²Á³Ê¡¡¡¡¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡¡¡¡
À®Ê¬ ¡§¥¨¥¿¥Îー¥ë¡¢¹áÎÁ¡¢¿å¡¡¡¡
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§ÎµÇË»Â¥É¥é¥°¡¦¥¹¥ì¥¤¥Ö¡¡¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー
ÍÆÎÌ ¡§100ml ¡¡¡¡
²Á³Ê¡¡¡¡¡§4,620±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡¡
À®Ê¬ ¡§¥¨¥¿¥Îー¥ë¡¢¿å¡¢¹áÎÁ¡¡
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡¡¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー
ÍÆÎÌ ¡§100ml ¡¡¡¡¡¡
²Á³Ê¡¡¡¡¡§4,620±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡¡
À®Ê¬ ¡§¥¨¥¿¥Îー¥ë¡¢¿å¡¢¹áÎÁ¡¡
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡¡¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥à¡¡¢¨£³¼ïÎà¡Ê35¼þÇ¯¡¢¥ê¥Ê¡¢¥ê¥Ê¡õ¥¬¥¦¥ê¥¤¡Ë
ÍÆÎÌ¡¡¡¡¡§20g
À®Ê¬¡¡¡¡¡§¥³¥á¥Ì¥«Ìý¡¦ÉôÊ¬¿åÅºÇÏÌý¡¦¥·¥¢»é¡¦¥ß¥Ä¥í¥¦¡¦¹áÎÁ¡¦¥È¥³¥Õ¥§¥íー¥ë
²Á³Ê¡¡¡¡¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡¡¥ªー¥Ç¥³¥í¥ó¡Ê¥ê¥Ê¡¡À²Ãå¡Ë
ÍÆÎÌ¡¡¡¡¡§50ml
À®Ê¬¡¡¡¡¡§¿å¡¢¥¨¥¿¥Îー¥ë¡¢PEG-40¿åÅº¥Ò¥Þ¥·Ìý¡¢¹áÎÁ¡¢¥è¥â¥®ÍÕ¥¨¥¥¹¡¢BG
²Á³Ê¡¡¡¡¡§2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡¡¥ªー¥Ç¥³¥í¥ó¡Ê¥é¥¤¥ÖÉ÷¥ê¥Ê¡Ë
ÍÆÎÌ¡¡¡¡¡§50ml
À®Ê¬¡¡¡¡¡§¿å¡¢¥¨¥¿¥Îー¥ë¡¢PEG-40¿åÅº¥Ò¥Þ¥·Ìý¡¢¹áÎÁ¡¢¥è¥â¥®ÍÕ¥¨¥¥¹¡¢BG
²Á³Ê¡¡¡¡¡§2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://slayers-ex.com/
¥¹¥ì¥¤¥äー¥º ¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡¸ø¼°X¡§https://x.com/Slayers_30th
¥Õ¥§¥¢¥êー¥Æ¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://fairytail.jp/slayers_35th/parfum/
¥Õ¥§¥¢¥êー¥Æ¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡X¡§https://x.com/fairytailparfum
(C)¿Àºä°ì¡¦¤¢¤é¤¤¤º¤ß¤ë¤¤/KADOKAWA
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥§¥¢¥êー¥Æ¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
¥Õ¥§¥¢¥êー¥Æ¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢ÆÃ»£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤Û¤«¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤Î¹á¿å¤Î´ë²èÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¹á¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ä¸Ä¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿®Ç°¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥§¥¢¥êー¥Æ¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§·§Ã«Í¦´õ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä7ÃúÌÜ11-7 »°¶¦ÀÖºä¥Ó¥ë
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È ¡§https://fairytail.jp/