¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÇã¼è¡ÖALLU Jurong¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡ª
Valuence International Singapore Pte. Ltd.¡ÊËÜ¼Ò¡§¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥êー¡Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ë¤Æ¥Ö¥é¥ó¥ÉÇã¼è¡ÖALLU Jurong¡×¤ò2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÎÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¸¥å¥í¥ó¡¦¥¤ー¥¹¥È¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª
¤³¤Î¤¿¤Ó¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÇã¼èÅ¹ÊÞ¡ÖALLU Jurong¡×¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¸¥å¥í¥ó¡¦¥¤ー¥¹¥È±ØÄ¾·ë¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡ÖJem¡×Æâ¤Ë½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¥âー¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢À¸³è»¨²ß¡¢°û¿©Å¹¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÅ¹ÊÞ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍøÍÑµÒ¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î½ÐÅ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖALLU¡×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÇ§ÃÎ³ÈÂç¤È¥ê¥æー¥¹Ê¸²½¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê¡¢¤½¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ALLU Jurong³µÍ×
¡¦Å¹ÊÞÌ¾¡§ALLU Jurong
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡§00～19¡§00
¡¦½»½ê¡§ 50 Jurong Gateway Road #02-16 JEM Singapore 608549
¡¦Çã¼è¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Ð¥Ã¥°¡¢»þ·×¡¢¥¸¥å¥¨¥êーÅù
¡¦ÂÐ±þ¸À¸ì¡§±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì
¡¦Facebook¡§https://www.facebook.com/Allu.Singapore
¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/allu.singapore/
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://allusg.com/
º£¸å¤â¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÇã¼èÅ¹ÊÞ¤ÎÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¥ê¥æー¥¹¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢¥ê¥æー¥¹Ê¸²½¤Î¿»Æ©¤È½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Valuence International Singapore Pte. Ltd. ¢¨Valuence International Ltd. 100%½Ð»ñ
¡¦ÀßÎ©¡§2019 Ç¯ 12 ·î
¡¦ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥êー
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§133 New Bridge Road, #17-10, Chinatown Point Singapore 059413
¢£Valuence International Ltd.
¡¦ÀßÎ©¡§2008 Ç¯ 11 ·î 19 Æü¡Ê¥°¥ëー¥×²½¡§2015 Ç¯ 9 ·î¡Ë
¡¦ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Ï»¼Ö ¿Ê
¡¦ËÜ¼Ò½»½ê¡§Unit A110, 16/F, Tower 5, The Gateway Harbour City, Kowloon, Hong Kong
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡¢µ®¶âÂ°Åù¤ÎÇã¼è¡¢ÈÎÇä
¢¨Valuence International Ltd.¤ª¤è¤Ó Valuence International Singapore Pte. Ltd.¤ÏÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¾å¾ì ¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9270¡¿https://www.valuence.inc/¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÃËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ã¡¡
¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó¼¼
TEL¡§03-4580-9983¡¡Mail¡§media@valuence.inc
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Facebook
https://www.facebook.com/Allu.Singapore
Instagram
https://www.instagram.com/allu.singapore/
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://allusg.com/
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÎÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¸¥å¥í¥ó¡¦¥¤ー¥¹¥È¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª
¤³¤Î¤¿¤Ó¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÇã¼èÅ¹ÊÞ¡ÖALLU Jurong¡×¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¸¥å¥í¥ó¡¦¥¤ー¥¹¥È±ØÄ¾·ë¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡ÖJem¡×Æâ¤Ë½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¥âー¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢À¸³è»¨²ß¡¢°û¿©Å¹¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÅ¹ÊÞ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍøÍÑµÒ¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î½ÐÅ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖALLU¡×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÇ§ÃÎ³ÈÂç¤È¥ê¥æー¥¹Ê¸²½¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê¡¢¤½¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ALLU Jurong³µÍ×
¡¦Å¹ÊÞÌ¾¡§ALLU Jurong
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡§00～19¡§00
¡¦½»½ê¡§ 50 Jurong Gateway Road #02-16 JEM Singapore 608549
¡¦Çã¼è¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Ð¥Ã¥°¡¢»þ·×¡¢¥¸¥å¥¨¥êーÅù
¡¦ÂÐ±þ¸À¸ì¡§±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì
¡¦Facebook¡§https://www.facebook.com/Allu.Singapore
¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/allu.singapore/
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://allusg.com/
º£¸å¤â¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÇã¼èÅ¹ÊÞ¤ÎÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¥ê¥æー¥¹¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢¥ê¥æー¥¹Ê¸²½¤Î¿»Æ©¤È½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Valuence International Singapore Pte. Ltd. ¢¨Valuence International Ltd. 100%½Ð»ñ
¡¦ÀßÎ©¡§2019 Ç¯ 12 ·î
¡¦ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥êー
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§133 New Bridge Road, #17-10, Chinatown Point Singapore 059413
¢£Valuence International Ltd.
¡¦ÀßÎ©¡§2008 Ç¯ 11 ·î 19 Æü¡Ê¥°¥ëー¥×²½¡§2015 Ç¯ 9 ·î¡Ë
¡¦ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Ï»¼Ö ¿Ê
¡¦ËÜ¼Ò½»½ê¡§Unit A110, 16/F, Tower 5, The Gateway Harbour City, Kowloon, Hong Kong
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡¢µ®¶âÂ°Åù¤ÎÇã¼è¡¢ÈÎÇä
¢¨Valuence International Ltd.¤ª¤è¤Ó Valuence International Singapore Pte. Ltd.¤ÏÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¾å¾ì ¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9270¡¿https://www.valuence.inc/¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÃËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ã¡¡
¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó¼¼
TEL¡§03-4580-9983¡¡Mail¡§media@valuence.inc
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
https://www.facebook.com/Allu.Singapore
https://www.instagram.com/allu.singapore/
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://allusg.com/