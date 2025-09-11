Nintendo Switch(TM)ÈÇ¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¡×¤¬9·î11Æü¤ËÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¥¸¥§¥¤¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¡ÅÄ ¾°¹°¡Ë¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§ー¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤Ç¤¢¤ëKrillbite Studio ¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¡×¤ÎNintendo SwitchÈÇ¤ò9·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥×
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000099972
¢£¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¡×¤È¤Ï¡©
¤»¤ï¤·¤Ê¤¤ËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¤Ï¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¡¢¿´²¹¤Þ¤ëÎÁÍý¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¤¹¡£
ÅçÃæ¤ò¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¤Ç¶î¤±½ä¤Ã¤Æ¿©ºà¤ò½¸¤á¡¢¥ì¥·¥Ô¤ò³«Âó¤·¤Æ¡¢
¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ËþÂ¤¹¤ëÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£Âç¹¥¤¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Î¡¢ÁÛ¤¤½Ð¤ÎÎ¹
¼ç¿Í¸ø¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¤Î¥ªー¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢Åç¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
ÎÁÍý¾å¼ê¤Ê¤ä¤µ¤·¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¾ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÍÄ¤¤¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¤Ï·ò¤ä¤«¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤ÊËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ10Ç¯¤ÎºÐ·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¡¢¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¤Ï¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¡Ø¤ªÊÌ¤ì¤ÎÆü¡Ù¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£
¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¤Ï°ìÄÌ¤Î¼ê»æ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ë¡¢¤ªÍ§Ã£¤ò¾·ÂÔ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¡£¡×
¤½¤¦ÄÖ¤é¤ì¤¿¼ê»æ¤Ë¤Ï¡¢¾·ÂÔµÒ¤Î¥ê¥¹¥È¤¬ÅºÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤ÎºÇ¸å¤Î¤ª´ê¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È²á¤´¤·¤¿¹¬¤»¤ÊÁÛ¤¤½Ð¤ÎÆü¡¹¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê»æ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤Æ¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¤ÏÅç¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ä¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¿©ºà¤ò½¸¤á¤è¤¦¡ª
¤È¤Ë¤â¤«¤¯¤Ë¤â¡¢ÎÁÍý¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏºàÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Åç¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥ó¥´¤ä¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¥ì¥¿¥¹¤Ê¤É¤ÎÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¿©ºà¤¬¼Â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅçÃæ¤òÃµ¸¡¤·¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤Î¤¿¤á¤ËºàÎÁ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£ÎÁÍý¤·¤è¤¦¡ª
¿©ºà¤òÊñÃú¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤·¤Æ¥¹ー¥×¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢
¾®ÇþÊ´¤ò¤³¤Í¤Æ¥Ñ¥ó¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÎÁÍý¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¿·¤·¤¤Ä´Íý´ï¶ñ¤òÇã¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¥ì¥·¥Ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Åç¤Î½»Ì±¤ÎÇº¤ß¤òÎÁÍý¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¡ª
¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë´é¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡¢Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡¢
¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Åç¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÇº¤ß¤ò¤«¤«¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¦µ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¿Í¤Ë¡¢Í¦µ¤¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¥¹¥àー¥¸ー¤ò½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡¢ÁÛ¤¤½Ð¿¼¤¤ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ò·è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤è¤¦¡ª
¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¤Ï¿§¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¥Ñー¥Ä¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¤«¤ï¤¤¤¯¤¹¤ë¤â¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤¹¤ë¤â³§¤µ¤ó¼¡Âè¡ª
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÆâÁõ¤â¼«Í³¤ËÉÕ¤±ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÁÍý¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ëºî¤êÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥²ー¥à´ðËÜ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹
ÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Nintendo Switch
²Á³Ê¡§2800±ß
È¯ÇäÆü¡§ 2025Ç¯9·î11Æü
ÂÐ±þ¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡Ê´ÊÂÎ»ú / ÈËÂÎ»ú¡Ë¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¡¢¥í¥·¥¢¸ì¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¸ì¡¢¥È¥ë¥³¸ì¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ー¸ì
¥³¥Ôー¥é¥¤¥È: (C)Krillbite Studio AS, Published by NJ Holdings Inc.
¢£³«È¯²ñ¼Ò¡¢Krillbite Studio¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Krillbite Studio¤Ï¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ー¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤Ç¤¹¡£
2014Ç¯¤Ë¤Ï¥æー¥¶ー¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¥Û¥éー¥²ー¥à¡ØAmong the Sleep¡Ù¤ò³«È¯¡¦È¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶È¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È: https://www.krillbite.com/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¥¸¥§¥¤¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¥¸¥§¥¤¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥²ー¥à¥¹¥¿¥¸¥ª¤ä³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¤¥¨ー¥¹¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿´ë¶È¤ò»±²¼¤ËÃÖ¤¡¢Éý¹¤¯¥²ー¥à»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È: https://www.njhd.jp/
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¥¸¥§¥¤¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç»°ÃúÌÜ£¸ÈÖ£²¹æ
ÀßÎ©¡§1991Ç¯12·î11Æü
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
info-game@njhd.jp