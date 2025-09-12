こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【TVer】TVer、PlayStation®５に対応開始
TVer初、ゲーム機にアプリが登場
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2025年9月10日（水）から、「PlayStation®5」に対応開始しました。
TVerでは、「テレビを開放して、もっとワクワクする未来をTVerと新しい世界を、一緒に。」をミッションに、さまざまなデバイスでテレビコンテンツを楽しむ機会を提供しています。この「PlayStation®5」への対応は、ゲームを楽しむユーザーにもTVerをより身近に感じていただくためのもので、ゲーム機としては初の対応となります。また、新たなデバイスジャンルとしては約3年ぶりの採用となりました。
TVerは、テレビをアップデートし、「場所」や「時間」から“開放”することで、コンテンツを身近に、自由に楽しむ機会を提供します。今後も、ドラマやバラエティはもちろん、スポーツコンテンツやアニメ、ニュース、ローカル局による制作番組、過去に話題となったアーカイブ作品の配信など、コンテンツのさらなる拡充を図り、ユーザーの皆さまのご期待に添えるよう、サービスの向上に尽力してまいります。
※"プレイステーション ファミリーマーク"、"PlayStation"および"PS5ロゴ"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/ ）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※：リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
本件に関するお問合わせ先
【本件についてのお問い合わせ先】
株式会社TVer（広報担当）／E-mail：tver-contact@tver.co.jp
関連リンク
TVer
https://tver.jp/
