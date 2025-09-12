【TVer】TVer、PlayStation®５に対応開始

TVerでは、「テレビを開放して、もっとワクワクする未来をTVerと新しい世界を、一緒に。」をミッションに、さまざまなデバイスでテレビコンテンツを楽しむ機会を提供しています。この「PlayStation®5」への対応は、ゲームを楽しむユーザーにもTVerをより身近に感じていただくためのもので、ゲーム機としては初の対応となります。また、新たなデバイスジャンルとしては約3年ぶりの採用となりました。