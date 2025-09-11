¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖREJECT¡× ³ÊÆ®¥²ー¥àÉôÌç¤¬¡ØUltimate Fighting Arena 2025¡Ù¤Ë½Ð¾ì
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹Ã»³æÆÌé¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖREJECT¡×¤Ï¡¢STREET FIGHTER 6ÉôÌç¤ÎÁª¼ê2Ì¾¤ª¤è¤ÓFATAL FURY¡Ê²îÏµÅÁÀâ CotW¡ËÉôÌç¤ÎÁª¼ê1Ì¾¤¬¡¢2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë～14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØUltimate Fighting Arena 2025¡Ù¡Ê°Ê²¼¡ÖUFA¡×¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
UFA¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¶á¹Ù¡¦¥ªー¥Ù¥ë¥ô¥£¥ê¥¨¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²¤½£Í¿ô¤Î³ÊÆ®¥²ー¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Ê£¿ô¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¹ñºÝ¥ªー¥×¥ó¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ØSTREET FIGHTER 6¡ÙÉôÌç¤Ï Capcom Pro Tour¡ÊCPT¡ËÂÐ¾Ý¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡ØFATAL FURY¡Ê²îÏµÅÁÀâ CotW¡Ë¡ÙÉôÌç¤Ï SNK World Championship¡ÊSWC¡Ë½Ð¾ì¸¢¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÍ×Í½Áª¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢REJECT½êÂ°Áª¼ê¤¿¤Á¤âºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
REJECT¤«¤é¤Ï¡¢¤È¤¤É¡¦¥¦¥á¥Ï¥é¡ÊSTREET FIGHTER 6¡Ë¡¢SCORE¡ÊFATAL FURY¡Ë¤¬»²Àï¤·¡¢²¤½£¤Î¶¯¹ë¤¬½¸¤¦¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¾å°Ì¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç²ñ³µÍ×¡Û
¢£ Âç²ñÌ¾¡§Ultimate Fighting Arena 2025
¢£ ³«ºÅÆü¡§2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë～9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£ ²ñ¾ì¡¡¡§¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥ªー¥Ù¥ë¥ô¥£¥ê¥¨¡Ê¥Ñ¥ê¹Ù³°¡Ë
¢£ ¼çºÅ¡¡¡§Ultimate Fighting Arena
¢£ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ufa.gg/
¡Ú½Ð¾ìÁª¼ê¡Û
¢£ STREET FIGHTER 6
¤È¤¤É¡Ê@tokidoki77(https://x.com/tokidoki77)¡Ë
¥¦¥á¥Ï¥é¡Ê@daigothebeastJP(https://x.com/daigothebeastJP) / @daigothebeast(https://x.com/daigothebeast)¡Ë
¢£ FATAL FURY¡Ê²îÏµÅÁÀâ CotW¡Ë
SCORE¡Ê@score33333(https://x.com/score33333)¡Ë
e¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à REJECT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
REJECT¤Ï2018Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤Î¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ëÉôÌç¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤¹¤ëÆüËÜÍ¿ô¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥Áー¥à¤Ë¤âÁª½Ð¡£Îß·×¾Þ¶â³ÍÆÀ³Û¤Ï¹ñÆâ1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ¥È¥Ã¥×¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØPUBG MOBILE¡ÙÉôÌç¤Ç¤Ï12ÅÙ¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËÆüËÜ¥Áー¥à½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡ØApex Legends¡ÙÉôÌç¤Ç¤Ï¡ÖALGS 2024¡×¤Ë¤ÆAPAC NORTHÃÏ°è½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â³Î¤«¤ÊÀ®²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Web¡§https://reject.jp/
X¡§https://x.com/RC_REJECT
Instagram¡§https://www.instagram.com/rc_reject/
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/REJECTesports
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¤Ï¡¢¡ÈEMPOWER GAMING LIFE ¥²ー¥Þー¤ò¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖREJECT¡×¤Î±¿±Ä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¼´¤È¤·¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥µ»¥·ー¥ó¤Ç¤ÎÀ®²ÌÄÉµá¤Ë²Ã¤¨¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¥®¥¢¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¢¥¹¥È¥êー¥Þー¡¦VTuber¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢Ë¤«¤Ê¥²ー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¡Ê¥ê¥¸¥§¥¯¥È¡Ë
ÀßÎ©¡§2018Ç¯12·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹Ã»³æÆÌé
½êºßÃÏ¡§¢©105-0001 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3ÃúÌÜ4-10 ¸×¥ÎÌç35¿¹¥Ó¥ë 5³¬
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://reject.co.jp/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://brand.reject.jp/
ºÎÍÑ¾ðÊó
REJECT¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤È»ö¶È³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¡¢³ÆÉôÌç¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¯²½Ãæ¤Ç¤¹¡£
¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¶¦¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãç´Ö¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ¾ðÊó¡§https://www.wantedly.com/companies/company_2367751/projects