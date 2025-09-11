CoinDesk JAPAN¡Ö°Å¹æ»ñ»º¼è°ú½ê¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óµ»öÆÃ½¸¤ò³«»Ï¡×
N.Avenue³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ÀËÜÐÒµ¨¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëCoinDesk JAPAN¤Ï¡¢ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡¢³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥«¥Æ¥´¥ê¡ÖLearn¡×¤òÄÌ¤¸¡¢³§ÍÍ¤Î¾ðÊó¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤È»Ô¾ì¤ÎÆ©ÌÀÀ³ÎÊÝ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖLearn¡×¤Ç¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é·Ð¸³¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³Ø½¬¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëµ»ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6·î¤Ë¤Ï°Å¹æ»ñ»º¤ò½ä¤ëÀ©ÅÙ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¬¿Ê¤à¤Ê¤É½ù¡¹¤Ë°Å¹æ»ñ»º¤¬À¤´Ö¤Ë¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë2025Ç¯¡£
¤¤¤¶¡¢°Å¹æ»ñ»º¤ò¼è°ú¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëºÝ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¤É¤Î°Å¹æ»ñ»ºÌÃÊÁ¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«¡£
¤½¤³¤Ç¡¢CoinDesk JAPAN¤Ç¤Ï¤³¤ì¤«¤é°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¤ò»Ï¤á¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆÃ½¸¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¥¹¥¿ー¥È¤ÏÂåÉ½Åª¤Ê4¤Ä¤ÎÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤òÆÃ½¸¡£
ETH¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.coindeskjapan.com/308050/
USDT¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.coindeskjapan.com/308047/
BNB¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.coindeskjapan.com/308042/
SOL¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.coindeskjapan.com/308038/
9·î¤«¤éÇ¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îº£¸å¡¦¾ÍèÀ¤ò²òÀâ¤·¤¿ÆÃ½¸¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¤ò»Ï¤á¤ëÊý¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ÌÈÀÕ»ö¹à¡§ ËÜµ»ö¤Ï¾ðÊóÄó¶¡¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ÎÇäÇã¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñÈ½ÃÇ¤Ï¤´¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖCoinDesk JAPAN¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CoinDesk JAPAN(https://www.coindeskjapan.com/)¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢CoinDesk¤ÎÆüËÜÈÇ¤Ç¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤È¥íー¥«¥ë¤ÊÆ¶»¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¼Á¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤òÆüËÜ¤ÎÆÉ¼Ô¤ØÄó¶¡¡£ÆÃ¤Ë¡ÖLearn(https://www.coindeskjapan.com/learn/)¡×¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤Ï¡¢´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤éºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤Þ¤Ç¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²òÀâ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£N.Avenue³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀßÎ©Æü ¡§2018Ç¯11·î28Æü
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è
ÂåÉ½¼Ô ¡§¿ÀËÜ¡¡ÐÒµ¨
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼¡À¤Âå¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹
URL¡§https://navenue.jp/