¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
iPhone 17¤Î¿Íµ¤¤Î¥«¥éー2°Ì¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡¢1°Ì¤Ï¡©¡ÚiPhone 17¥·¥êー¥º´ØÏ¢¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡Û
¡Ö¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¡£Êë¤é¤·¤Ë¥×¥é¥¹¤ò¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë±¿±Ä¤¹¤ë¥·¥çー¥±ー¥¹¥×¥é¥¹ ¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¡¢300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¿··¿¡ÖiPhone 17¡×¤Î¿Íµ¤¥«¥éー¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡ª
´ë¶È¤È¸ÜµÒ¤ò¤Ä¤Ê¤°DX¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥çー¥±ー¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿Ìî°æ ½ç°ì¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3909¡¢°Ê²¼¥·¥çー¥±ー¥¹¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëiPhone¡¦¥¹¥Þ¥Û¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥·¥çー¥±ー¥¹¥×¥é¥¹ ¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ëiPhone 17¡Ê°Ê¸å¡¢iPhone 17¡Ë¤Î¿Íµ¤¥«¥éー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯9·î10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤ËÈ¯É½¡¢ 2025Ç¯9·î12ÆüÍ½Ìó³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡ÖiPhone 17¡×¤Ï¡¢iPhone Air¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Çö·¿Âç²èÌÌ¤Î¥â¥Ç¥ë¤âÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÇÃíÌÜÅÙ¤âÏÃÂêÀ¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤µ¡¼ï¤Ç¤¹¡£
ËèÇ¯iPhone¤ÎÍ½Ìó¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¿Íµ¤¤Î¥«¥éー¡×¡£º£Ç¯¤Ï¿·¿§¤âÂ¿¤¯¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Èー¥ó¤Ç¡¢¿§Áª¤Ó¤ËÇº¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¢¥ó¥±ー¥È³µÍ×¡ä
Ä´ºº·ë²Ì¡§https://www.showcase-tv.com/mobile/iphone17-color/
½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î10Æü～2025Ç¯9·î11Æü
ÂÐ¾Ý¡§ÆüËÜºß½»¤Î10Âå～60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í
Ä´ººµ¡´Ø¡§¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
È÷¹Í¡§¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾åµ¡ÖÄ´ºº·ë²Ì¡×¤Ë¤ÆÁ´Ê¸¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/1855/117830/117830_web_1.png
¡ÚÄ´ººÂÐ¾Ý¤Î¾ÜºÙ¡Û
µ¡¼ïÊÑ¹¹¡¦¾è¤ê´¹¤¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëiPhone¤Î¥æー¥¶ー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖºÇ¿·¤ÎiPhone 17 ¥·¥êー¥º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é²¿¿§¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£Ä´ºº·ë²Ì¡§ºÇ¿·¤ÎiPhone 17¡ÊÌµ°õ¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¿§¥é¥ó¥¥ó¥°
iPhone 17¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï ¥é¥Ù¥ó¥Àー¡Ê23%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ÄêÈÖ¥«¥éー¤Î ¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê19.3%¡Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ê18.3%¡Ë ¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·¿§¤¬¿Íµ¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥é¥Ù¥ó¥Àー¤¬¿Íµ¤¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÜÄ´ºº¤Ë¤è¤ëiPhone 17¤Î¿Íµ¤¥«¥éー¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
1°Ì¡¡¥é¥Ù¥ó¥Àー 23%
2°Ì¡¡¥Û¥ï¥¤¥È 19.3%
3°Ì¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯ 18.3%
4°Ì¡¡¥ß¥¹¥È¥Ö¥ëー 10.7%
5°Ì¡¡¥»ー¥¸ 6%
¿·¿§¤Ï¿Íµ¤¤Î¥«¥éー¤È¤·¤ÆÁª¤Ö¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÄêÈÖ¥«¥éー¤Î¹õ·Ï¤ÈÇò·Ï¤¬¼ê·ø¤¤¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
ËèÇ¯¤Î·¹¸þ¤È¤·¤Æ¡¢¿·¿§¤ÏÆþ²Ù¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢È¯ÇäÆüÅöÆü¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ö¥·¥çー¥±ー¥¹¥×¥é¥¹¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À§Èó¤´°ìÆÉ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://digitalpr.jp/table_img/1855/117830/117830_web_2.png
¥·¥çー¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±¿±Ä¡¦Ä´ºº¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤È¸ÜµÒ¤ò¤Ä¤Ê¤°Í±×¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
iPhone¡¦¥¹¥Þ¥Û¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ã¥·¥çー¥±ー¥¹¥×¥é¥¹ ¥â¥Ð¥¤¥ë
https://www.showcase-tv.com/mobile/
¡ã´ØÏ¢µ»ö¡ä
¡ÚºÇ¿·¡ÛiPhone17¤òºÇÂ®¤ÇÍ½Ìó¤¹¤ëÊýË¡¡ª³«»Ï»þ´Ö¤Ï¤¤¤Ä¡©È¯ÇäÆü¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¥³¥Ä
https://www.showcase-tv.com/mobile/iphonese17-reservation/
au¤ÇiPhone17¤òºÇÂ®Í½Ìó¤¹¤ëÊýË¡¡ÃÈ¯ÇäÆü¤Ï¤¤¤Ä¡©²Á³Ê¡¦Ãí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ
https://www.showcase-tv.com/mobile/reserve-iphone17-au/
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÇiPhone17¤òÍ½Ìó¤¹¤ëÊýË¡¡ÃÈ¯ÇäÆü¤Ï¤¤¤Ä¡©²Á³Ê¡¦Ãí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ
https://www.showcase-tv.com/mobile/reserve-iphone17-softbank/
iPhone 17¤ÎÍ½Ìó³«»Ï¤Ï9·î12Æü¡ªµ¡¼ïÊÑ¹¹¡¦¾è¤ê´¹¤¨¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬¼çÎ®
https://www.showcase-tv.com/mobile/iphone17-online-survey/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥çー¥±ー¥¹¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿Ìî°æ ½ç°ì
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ1-9-9¡¡Ï»ËÜÌÚ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ó¥ë14F
ÀßÎ©¡§1996Ç¯2·î1Æü
¾å¾ì¾Ú·ô¼è°ú½ê¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¡¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3909
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.showcase-tv.com/
¥³¥¢¥Ð¥ê¥åー ¡§¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¡×
»ä¤¿¤Á¤Ï¿Í¤¬´¶¤¸¤ë¡ÖÉÔ¡×¤ò¼è¤ê½ü¤¡Ö¹¬¤»¡×¤ËÆ³¤¯¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î´î¤Ó¤Ï¡¢¿Í¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¡¢´¶Æ°¤äËþÂ´¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤·¤¯¤ß¡á¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ê¿Í¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥çー¥±ー¥¹¡¡·Ð±Ä´ë²èÉô ¹ÊóÃ´Åö¡§¿åÌî
TEL¡§03-5575-5102
E-mail¡§info@showcase-tv.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥çー¥±ー¥¹¡§¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È
https://www.showcase-tv.com/
¥·¥çー¥±ー¥¹¥×¥é¥¹ ¥â¥Ð¥¤¥ë
https://www.showcase-tv.com/mobile/
´ë¶È¤È¸ÜµÒ¤ò¤Ä¤Ê¤°DX¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥çー¥±ー¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿Ìî°æ ½ç°ì¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3909¡¢°Ê²¼¥·¥çー¥±ー¥¹¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëiPhone¡¦¥¹¥Þ¥Û¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥·¥çー¥±ー¥¹¥×¥é¥¹ ¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ëiPhone 17¡Ê°Ê¸å¡¢iPhone 17¡Ë¤Î¿Íµ¤¥«¥éー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯9·î10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤ËÈ¯É½¡¢ 2025Ç¯9·î12ÆüÍ½Ìó³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡ÖiPhone 17¡×¤Ï¡¢iPhone Air¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Çö·¿Âç²èÌÌ¤Î¥â¥Ç¥ë¤âÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÇÃíÌÜÅÙ¤âÏÃÂêÀ¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤µ¡¼ï¤Ç¤¹¡£
ËèÇ¯iPhone¤ÎÍ½Ìó¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¿Íµ¤¤Î¥«¥éー¡×¡£º£Ç¯¤Ï¿·¿§¤âÂ¿¤¯¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Èー¥ó¤Ç¡¢¿§Áª¤Ó¤ËÇº¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¢¥ó¥±ー¥È³µÍ×¡ä
Ä´ºº·ë²Ì¡§https://www.showcase-tv.com/mobile/iphone17-color/
½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î10Æü～2025Ç¯9·î11Æü
ÂÐ¾Ý¡§ÆüËÜºß½»¤Î10Âå～60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í
Ä´ººµ¡´Ø¡§¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
È÷¹Í¡§¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾åµ¡ÖÄ´ºº·ë²Ì¡×¤Ë¤ÆÁ´Ê¸¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/1855/117830/117830_web_1.png
¡ÚÄ´ººÂÐ¾Ý¤Î¾ÜºÙ¡Û
µ¡¼ïÊÑ¹¹¡¦¾è¤ê´¹¤¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëiPhone¤Î¥æー¥¶ー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖºÇ¿·¤ÎiPhone 17 ¥·¥êー¥º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é²¿¿§¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£Ä´ºº·ë²Ì¡§ºÇ¿·¤ÎiPhone 17¡ÊÌµ°õ¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¿§¥é¥ó¥¥ó¥°
iPhone 17¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï ¥é¥Ù¥ó¥Àー¡Ê23%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·¿§¤¬¿Íµ¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥é¥Ù¥ó¥Àー¤¬¿Íµ¤¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÜÄ´ºº¤Ë¤è¤ëiPhone 17¤Î¿Íµ¤¥«¥éー¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
1°Ì¡¡¥é¥Ù¥ó¥Àー 23%
2°Ì¡¡¥Û¥ï¥¤¥È 19.3%
3°Ì¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯ 18.3%
4°Ì¡¡¥ß¥¹¥È¥Ö¥ëー 10.7%
5°Ì¡¡¥»ー¥¸ 6%
¿·¿§¤Ï¿Íµ¤¤Î¥«¥éー¤È¤·¤ÆÁª¤Ö¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÄêÈÖ¥«¥éー¤Î¹õ·Ï¤ÈÇò·Ï¤¬¼ê·ø¤¤¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
ËèÇ¯¤Î·¹¸þ¤È¤·¤Æ¡¢¿·¿§¤ÏÆþ²Ù¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢È¯ÇäÆüÅöÆü¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ö¥·¥çー¥±ー¥¹¥×¥é¥¹¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À§Èó¤´°ìÆÉ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://digitalpr.jp/table_img/1855/117830/117830_web_2.png
¥·¥çー¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±¿±Ä¡¦Ä´ºº¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤È¸ÜµÒ¤ò¤Ä¤Ê¤°Í±×¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
iPhone¡¦¥¹¥Þ¥Û¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ã¥·¥çー¥±ー¥¹¥×¥é¥¹ ¥â¥Ð¥¤¥ë
https://www.showcase-tv.com/mobile/
¡ã´ØÏ¢µ»ö¡ä
¡ÚºÇ¿·¡ÛiPhone17¤òºÇÂ®¤ÇÍ½Ìó¤¹¤ëÊýË¡¡ª³«»Ï»þ´Ö¤Ï¤¤¤Ä¡©È¯ÇäÆü¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¥³¥Ä
https://www.showcase-tv.com/mobile/iphonese17-reservation/
au¤ÇiPhone17¤òºÇÂ®Í½Ìó¤¹¤ëÊýË¡¡ÃÈ¯ÇäÆü¤Ï¤¤¤Ä¡©²Á³Ê¡¦Ãí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ
https://www.showcase-tv.com/mobile/reserve-iphone17-au/
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÇiPhone17¤òÍ½Ìó¤¹¤ëÊýË¡¡ÃÈ¯ÇäÆü¤Ï¤¤¤Ä¡©²Á³Ê¡¦Ãí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ
https://www.showcase-tv.com/mobile/reserve-iphone17-softbank/
iPhone 17¤ÎÍ½Ìó³«»Ï¤Ï9·î12Æü¡ªµ¡¼ïÊÑ¹¹¡¦¾è¤ê´¹¤¨¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬¼çÎ®
https://www.showcase-tv.com/mobile/iphone17-online-survey/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥çー¥±ー¥¹¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿Ìî°æ ½ç°ì
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ1-9-9¡¡Ï»ËÜÌÚ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ó¥ë14F
ÀßÎ©¡§1996Ç¯2·î1Æü
¾å¾ì¾Ú·ô¼è°ú½ê¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¡¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3909
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.showcase-tv.com/
¥³¥¢¥Ð¥ê¥åー ¡§¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¡×
»ä¤¿¤Á¤Ï¿Í¤¬´¶¤¸¤ë¡ÖÉÔ¡×¤ò¼è¤ê½ü¤¡Ö¹¬¤»¡×¤ËÆ³¤¯¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î´î¤Ó¤Ï¡¢¿Í¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¡¢´¶Æ°¤äËþÂ´¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤·¤¯¤ß¡á¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ê¿Í¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥çー¥±ー¥¹¡¡·Ð±Ä´ë²èÉô ¹ÊóÃ´Åö¡§¿åÌî
TEL¡§03-5575-5102
E-mail¡§info@showcase-tv.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥çー¥±ー¥¹¡§¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È
https://www.showcase-tv.com/
¥·¥çー¥±ー¥¹¥×¥é¥¹ ¥â¥Ð¥¤¥ë
https://www.showcase-tv.com/mobile/