¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖMiiTel¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿±Ä¶ÈBPaaS¥µー¥Ó¥¹¡ÖMiimos¡×ー¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤è¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¤¬»ÏÆ°
²»À¼AI ¡ß ¥×¥í¥»¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È ¡ß ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç´ë¶È¤Î±Ä¶ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½
³ô¼°²ñ¼ÒRevComm¡Ê¥ì¥Ö¥³¥à¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ñÅÄÉð»Ë¡Ë¤È¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£ ¾¡À®¡¢°Ê²¼ ¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë´ð¤Å¤¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖMiimos¡Ê¥ßー¥â¥¹¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤¬¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ë¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Miimos¤È¤Ï¡¢²»À¼²òÀÏAI¡ÖMiiTel¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ±Ä¶È³èÆ°¤Î²Ä»ë²½¤È¥Î¥ó¥³¥¢¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬
¤é¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó·¿±Ä¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Î²Ý
ÂêÆÃÄê¤ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¡Ö±Ä¶ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾åBPaaS¡×¤Ç¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÇØ·Ê
¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î²ÃÂ®¤ä¸ÜµÒ¹ÔÆ°¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Ï½¾Íè¤ÎÂ°¿ÍÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¤ÎÊÑ³×¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ä¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Äー¥ë¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÄêÃå¤·¤Ê¤¤¡¢±¿ÍÑ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤ºµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥Äー¥ë¤¬¾ðÊó¤òµÏ¿¡¦À°Íý¤¹¤ëÌò³ä¤·¤«²Ì¤¿¤»¤º¡¢±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤¬Êú¤¨¤ë¡ÖÀïÎ¬¡×¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¡Ö¼Â¹ÔÎÏ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÝÂê¤Ï¡¢¿Í¤Î²ðºß¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¿¿¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¤Ï¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¥Çー¥¿¤È¡¢¤½¤ì¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÃÎ¸«¤È¼Â¹ÔÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¢£¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖMiimos¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹
¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖMiimos¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢¡Ö±Ä¶È¤ËAI¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤µ¤»¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Î¥Î¥ó¥³¥¢¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö±Ä¶È¤ËAI¤òÁõÃå¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë´ð¤Å¤ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Ï¸ÜµÒ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä²ÝÂê²ò·è¤È¤¤¤¦¥³¥¢¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥³¥¢¶ÈÌ³¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤Þ¤¹
¡ÖMiimos¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ÏµÄ»öÏ¿ºîÀ®¡¢CRM/SFA¤Ø¤ÎÆþÎÏ¡¢¸æÎé¥áー¥ëºîÀ®¤È¤¤¤Ã¤¿¥Î¥ó¥³¥¢¶ÈÌ³¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë100%½¸Ãæ¤Ç¤¡¢¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¿®Íê´Ø·¸¹½ÃÛ¤ä¸ÜµÒ¤Î²ÝÂêÃê½Ð¤ËÀìÇ°¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌÏÃÆâÍÆ¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¸Ê¤Î±Ä¶È³èÆ°¤òÀµ¤·¤¯¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¥³ー¥Á¥ó¥°¡×¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹½å¼é¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ä¶ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾åBPaaS¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ù±ç
MiiTel¤Ç²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬µ®¼Ò¤Î±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Î¸½¾õÊ¬ÀÏ¤È²ÝÂêÆÃÄê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹¡¢¥¹¥¥ë¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤òÃê½Ð¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤È¥íー¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇ¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¡¢ÀïÎ¬¡¦Àï½Ñ¤Î¹½ÃÛ¤«¤é¡¢¸Ä¡¹¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ø¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥íー¥×¥ì¡¦ÊÉÂÇ¤Á±é½¬¤Þ¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¤Ç¼Â¹Ô¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤Ë½ª¤ï¤é¤º¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î±Ä¶ÈÎÏ¸þ¾å¤È¡¢ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤¡ÖÇä¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤Î¹½ÃÛ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò¤Ïº£¸å¡¢¤³¤Î¡ÖMiimos¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¤Î±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Çー¥¿¤ÈÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Êñ³çÅª¤ÊÊÑ³×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢MiiTel¤òÄÌ¤¸¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë³Æ¶È³¦¤Î¥»ー¥ë¥¹¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤È¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¿¼¤¤±Ä¶ÈÃÎ¸«¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢³Æ¶È³¦¡¦¥Á¥ã¥Í¥ë¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¡ÖAI¥»ー¥ë¥¹¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ï¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ö¥³¥à¤Ïº£¸å¤â¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òºÆÈ¯ÌÀ¤·¡¢¿Í¤¬¿Í¤òÁÛ¤¦¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡ÖMiiTel¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶È¤Ë¶¯¤¤±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤ò¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢±Ä¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¥½ー
¥·¥ó¥°¡¢ÀïÎ¬Åª±Ä¶ÈÂå¹Ô¡¢±Ä¶È¿ÍºàºÎÍÑ»Ù±ç¤Ê¤É¡¢±Ä¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç
¥ó¤òÄó¶¡¡£Âç¼ê´ë¶È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç600¼Ò°Ê¾å¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-23-1 ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー18F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò °ËÆ£ ¾¡À®
ÀßÎ©¡§2010Ç¯3·î
URL¡§https://sales-dev.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒRevComm ²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òºÆÈ¯ÌÀ¤·¡¢¿Í¤¬¿Í¤òÁÛ¤¦¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢²»À¼µ»½Ñ¤ÈAI¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ÅÅÏÃ²òÀÏAI¡ÖMiiTel Phone¡×¡¢Web²ñµÄ²òÀÏAI¡ÖMiiTel Meetings¡×¡¢ÂÐÌÌ²ñÏÃ²òÀÏAI¡ÖMiiTel RecPod¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ì½ê¤Ë¤ª¤±¤ë²ñÏÃ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯4·î¤Ë¥¢¥¸¥¢´ë¶È¤ÇÍ£°ì¡¢ÊÆ¹ñ¡ÖForbes AI 50 2023¡×¤ËÁª½Ð¡¢2025Ç¯1·î¤ËCES® 2025 ¤Ë¤ÆAIÉôÌç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É¤ò¼õ¾Þ¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¡ÖÆüËÜ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Âç¾Þ2025¡×¤Ë¤ÆÁíÌ³Âç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦´ë¶ÈÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒRevComm
¡¦½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ 150-0002ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-3-9¡¡¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯½ÂÃ«°ìÃúÌÜ¥Ó¥ë7³¬
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ²ñÅÄ Éð»Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ AI ¡ß ²»À¼¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Î³«È¯
¡¦´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://www.revcomm.co.jp/
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊ¡¦À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡Ê¥í¥´¥Þー¥¯Åù¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï³Æ¸¢Íø¼Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
³ô¼°²ñ¼ÒRevComm¡Ê¥ì¥Ö¥³¥à¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ñÅÄÉð»Ë¡Ë¤È¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£ ¾¡À®¡¢°Ê²¼ ¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë´ð¤Å¤¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖMiimos¡Ê¥ßー¥â¥¹¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤¬¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ë¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Miimos¤È¤Ï¡¢²»À¼²òÀÏAI¡ÖMiiTel¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ±Ä¶È³èÆ°¤Î²Ä»ë²½¤È¥Î¥ó¥³¥¢¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬
¤é¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó·¿±Ä¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Î²Ý
ÂêÆÃÄê¤ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¡Ö±Ä¶ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾åBPaaS¡×¤Ç¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÇØ·Ê
¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î²ÃÂ®¤ä¸ÜµÒ¹ÔÆ°¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Ï½¾Íè¤ÎÂ°¿ÍÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¤ÎÊÑ³×¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ä¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Äー¥ë¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÄêÃå¤·¤Ê¤¤¡¢±¿ÍÑ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤ºµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥Äー¥ë¤¬¾ðÊó¤òµÏ¿¡¦À°Íý¤¹¤ëÌò³ä¤·¤«²Ì¤¿¤»¤º¡¢±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤¬Êú¤¨¤ë¡ÖÀïÎ¬¡×¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¡Ö¼Â¹ÔÎÏ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÝÂê¤Ï¡¢¿Í¤Î²ðºß¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¿¿¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¤Ï¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¥Çー¥¿¤È¡¢¤½¤ì¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÃÎ¸«¤È¼Â¹ÔÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¢£¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖMiimos¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹
¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖMiimos¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢¡Ö±Ä¶È¤ËAI¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤µ¤»¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Î¥Î¥ó¥³¥¢¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö±Ä¶È¤ËAI¤òÁõÃå¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë´ð¤Å¤ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Ï¸ÜµÒ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä²ÝÂê²ò·è¤È¤¤¤¦¥³¥¢¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥³¥¢¶ÈÌ³¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤Þ¤¹
¡ÖMiimos¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ÏµÄ»öÏ¿ºîÀ®¡¢CRM/SFA¤Ø¤ÎÆþÎÏ¡¢¸æÎé¥áー¥ëºîÀ®¤È¤¤¤Ã¤¿¥Î¥ó¥³¥¢¶ÈÌ³¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë100%½¸Ãæ¤Ç¤¡¢¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¿®Íê´Ø·¸¹½ÃÛ¤ä¸ÜµÒ¤Î²ÝÂêÃê½Ð¤ËÀìÇ°¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌÏÃÆâÍÆ¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¸Ê¤Î±Ä¶È³èÆ°¤òÀµ¤·¤¯¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¥³ー¥Á¥ó¥°¡×¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹½å¼é¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ä¶ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾åBPaaS¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ù±ç
MiiTel¤Ç²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬µ®¼Ò¤Î±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Î¸½¾õÊ¬ÀÏ¤È²ÝÂêÆÃÄê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹¡¢¥¹¥¥ë¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤òÃê½Ð¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤È¥íー¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇ¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¡¢ÀïÎ¬¡¦Àï½Ñ¤Î¹½ÃÛ¤«¤é¡¢¸Ä¡¹¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ø¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥íー¥×¥ì¡¦ÊÉÂÇ¤Á±é½¬¤Þ¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¤Ç¼Â¹Ô¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤Ë½ª¤ï¤é¤º¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î±Ä¶ÈÎÏ¸þ¾å¤È¡¢ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤¡ÖÇä¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤Î¹½ÃÛ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò¤Ïº£¸å¡¢¤³¤Î¡ÖMiimos¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¤Î±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Çー¥¿¤ÈÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Êñ³çÅª¤ÊÊÑ³×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢MiiTel¤òÄÌ¤¸¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë³Æ¶È³¦¤Î¥»ー¥ë¥¹¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤È¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¿¼¤¤±Ä¶ÈÃÎ¸«¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢³Æ¶È³¦¡¦¥Á¥ã¥Í¥ë¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¡ÖAI¥»ー¥ë¥¹¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ï¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ö¥³¥à¤Ïº£¸å¤â¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òºÆÈ¯ÌÀ¤·¡¢¿Í¤¬¿Í¤òÁÛ¤¦¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡ÖMiiTel¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶È¤Ë¶¯¤¤±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤ò¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢±Ä¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¥½ー
¥·¥ó¥°¡¢ÀïÎ¬Åª±Ä¶ÈÂå¹Ô¡¢±Ä¶È¿ÍºàºÎÍÑ»Ù±ç¤Ê¤É¡¢±Ä¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç
¥ó¤òÄó¶¡¡£Âç¼ê´ë¶È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç600¼Ò°Ê¾å¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-23-1 ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー18F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò °ËÆ£ ¾¡À®
ÀßÎ©¡§2010Ç¯3·î
URL¡§https://sales-dev.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒRevComm ²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òºÆÈ¯ÌÀ¤·¡¢¿Í¤¬¿Í¤òÁÛ¤¦¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢²»À¼µ»½Ñ¤ÈAI¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ÅÅÏÃ²òÀÏAI¡ÖMiiTel Phone¡×¡¢Web²ñµÄ²òÀÏAI¡ÖMiiTel Meetings¡×¡¢ÂÐÌÌ²ñÏÃ²òÀÏAI¡ÖMiiTel RecPod¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ì½ê¤Ë¤ª¤±¤ë²ñÏÃ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯4·î¤Ë¥¢¥¸¥¢´ë¶È¤ÇÍ£°ì¡¢ÊÆ¹ñ¡ÖForbes AI 50 2023¡×¤ËÁª½Ð¡¢2025Ç¯1·î¤ËCES® 2025 ¤Ë¤ÆAIÉôÌç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É¤ò¼õ¾Þ¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¡ÖÆüËÜ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Âç¾Þ2025¡×¤Ë¤ÆÁíÌ³Âç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦´ë¶ÈÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒRevComm
¡¦½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ 150-0002ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-3-9¡¡¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯½ÂÃ«°ìÃúÌÜ¥Ó¥ë7³¬
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ²ñÅÄ Éð»Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ AI ¡ß ²»À¼¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Î³«È¯
¡¦´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://www.revcomm.co.jp/
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊ¡¦À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡Ê¥í¥´¥Þー¥¯Åù¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï³Æ¸¢Íø¼Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹