¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSETCHU¡×¤Î°áÁõÀ©ºî¤ò»Ù±ç FOREARTH¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿À¸ÃÏ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
µþ¥»¥é¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§Ä¹°æ ¹§¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÆèÀ÷¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¡ÖFOREARTH¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¢¥¹¡Ë¡× ¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É ¡ÖSETCHU¡Ê¥»¥Ã¥Á¥å¥¦¡Ë¡× ¤Ë¤è¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢À©ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢2026Ç¯½Õ²Æ¥ß¥é¥Î¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¥á¥ó¥º¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
6·î20Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ë¤Æ2026Ç¯½Õ²Æ¥ß¥é¥Î¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¥á¥ó¥º¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤·¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー·¬ÅÄ¸ç»Ë»á¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSETCHU¡×¤Ç¤¹¡£¿·ºî¤Î½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥é¥ó¥¦¥§¥¤·Á¼°¤ÇÈ¯É½¤·¡¢°áÁõ¤Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢¥¦¥©ー¥¿ー¥Õ¥êー¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡¢FOREARTH¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿À¸ÃÏ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯4·î¡¢Åö¼Ò¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤ËFOREARTH¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÈÀÇ½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥·¥çー¥ëー¥à¡ÖFOREARTH¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£·¬ÅÄ»á¤ËÅö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ø¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢FOREARTH¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÈÀÇ½¤Ë¤´¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·ë²Ì¡¢°áÁõÀ©ºî»Ù±ç¤¬¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î°áÁõ¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¯¥ªー¥¬¥ó¥¸ーÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢FOREARTH¤ÇÏÂ¿§¤ÈÍÎ¿§¤Î¥ì¥¤¥ó¥ÜーÊÁ¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Õ¥©ー¥ë¥º¢¨¤Î¥ì¥¤¥ó¥Üー¤òÉ½¸½¡£¤½¤ì¤é¤ò£³ÁØ¤Ë½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿å»ñ¸»¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤ÆèÀ÷¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥ß¥é¥Î»ÔÆâ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¿×Â®¤Ë¥µ¥ó¥×¥ë³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¡¢¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤ÎÃ»½Ì¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡ÖSETCHU¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÀ¾ÍÎ¤ÎÊ¸²½¤ä³µÇ°¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¡ÖÏÂÍÎÀÞÃï¡×¤ËÍ³Íè¤·¡¢°Û¤Ê¤ëÆó¤Ä¤ÎÊ¸²½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä³µÇ°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Äµ¡Ç½Åª¤Ç¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌÞÂÎ¤Ê¤¤¡×¤ÎÀº¿À¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁÇºà¤äÀ½Ë¡¤òÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÁÅý¤È³×¿·¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨¶¦ÏÂ¹ñ¤È¥¶¥ó¥Ó¥¢¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¹ñ¶¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÉý2¥¥í¥áー¥È¥ë¡¢Íîº¹108¥áー¥È¥ë¤ÎÂì¤Ç¥æ¥Í¥¹¥³¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢£·¬ÅÄ¸ç»Ë»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþÅÔ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¥ß¥é¥Î¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¤¹¡£¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢2020Ç¯¤Ë¥ß¥é¥Î¤ÇSETCHU¤òÁÏÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤ÈÀ¾ÍÎ¤Î¥â¥À¥ó¤Ê´¶À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é2,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¿·¿Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬±þÊç¤¹¤ëLVMH¥ä¥ó¥° ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó ¥Ç¥¶¥¤¥Êー ¥×¥é¥¤¥º¢¨¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¢¨LVMH¥ä¥ó¥° ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó ¥Ç¥¶¥¤¥Êー ¥×¥é¥¤¥º¡ÊLVMH Young Fashion Designer Prize¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥°¥ëー¥×LVMH¡Ê¥â¥¨¡¦¥Ø¥Í¥·ー¡¦¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£·¬ÅÄ»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
FOREARTH¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¡¢ºÙ¤«¤¤Àþ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¥·¥ë¥¯¥¹¥¯¥êー¥óµ»½Ñ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁ¡ºÙ¤µ¤ò¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëFOREARTH¤Î¡¢ÆüËÜ¤Îµ»½ÑÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë°ìÈÖ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥·¥çー¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡È¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨¤È¡ÊÏÂ¤Î¡ËÀÞÃï¡É¤ÎÏÂÍÎÀÞÃï¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Õ¥©ー¥ë¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢»þ´Ö¤äÂÀÍÛ¤Î³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆú¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆú¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢µþ¥»¥é¤ÎFOREARTH¤ò»È¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Æú¤Ï¸«¤¿¤¤»þ¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ³ÑÅÙ¤ä»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡£¤½¤ÎÆú¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤ò¡¢ºÙ¤«¤ÊÀþ¤ò°õºþ¤Ç¤¤ëFOREARTH¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤È°ì½ï¤Ë¡¢²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢À¸ÃÏ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Æú¤Ï¼·¿§¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÀ¸ÃÏ¤ò¼·ÁØ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÃ±½ã²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î²áÄø¤ÇFOREARTH¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÆèÀ÷¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥¯¤ÎÎÌ¤òÄ´À°¤Ê¤É¤Ç¡¢¸«»ö¤Ë»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤¹¤Í¡£º£¸å¡¢SETCHU¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¸þÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÆÈ¼«À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£FOREARTH¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½¾Íè¡¢Á¡°Ý¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤òÀ÷¤á¤ëºÝ¤Ë¡¢¥¹¥Áー¥à¤äÀö¾ô¤Ê¤É¤Î¹©Äø¤ÇÂçÎÌ¤Î¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇÓ¿å¤Ë¤è¤ë¿å¼Á±øÀ÷¤¬À¤³¦Åª¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ºß¸Ë²áÂ¿¤Ë¤è¤ëÂçÎÌÇÑ´þÌäÂê¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁáµÞ¤ÊÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µþ¥»¥é¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ¹¤òÍ¤·¤¿FOREARTH¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1¡ËWater Free Concept
FOREARTH¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤Î¥×¥ê¥ó¥È»þ¤Ë¿å¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¼¥í¢¨¤Þ¤Ç¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½¾Íè¤ÎÆèÀ÷¤ËÉ¬Í×¤ÊÂç·¿¤ÎÁ°¸å½èÍýµ¡¤ä¥¹¥Áー¥Þー¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷µ¡´ï¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤ÈCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
2¡ËCreative Free
Á¡°Ý¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ç½ÅÍ×¤ÊÀ¸ÃÏ¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤òÀ¸¤«¤·¤¿½À¤é¤«¤¤¼ê¿¨¤ê¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÌÊ¡¢¥·¥ë¥¯¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢¥Ê¥¤¥í¥ó¡¢º®ËÂ¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ø¤Î¹âÀººÙ¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
3¡ËLocation Free
¿å»ñ¸»¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤ÆèÀ÷¤Ç¡¢ÀßÃÖ¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¡¢Å¬ÃÏ¡¦Å¬ÎÌÀ¸»º¤Ë¤è¤ê¡¢ÊªÎ®¥³¥¹¥È¤äºß¸Ë¤Îºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨FOREARTH¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥È¡¦´¥Áç¤Î¤ß¤ÇÁ´¹©Äø¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥ê¥ó¥È¹©Äø¤Ç¤Ï¿å¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¥¦¥©ー¥¿ー¥Õ¥êー¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µ¡´ï¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¿å¤ÎÎÌ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢½Û´Ä¥Ù¥ë¥ÈÀö¾ô¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÂÁ÷¥Ù¥ë¥È¤ÎÀö¾ô¿å¤ò½Û´Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤éºÆÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£À¸ÃÏ1㎏¤¢¤¿¤ê¤Î¿å»ÈÍÑÎÌ¤ò0.02L¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù 2022Ç¯¡Ë¤Þ¤Çºï¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆèÀ÷¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー ¡ÖFOREARTH¡× ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Á¤é
https://www.kyoceradocumentsolutions.com/ja/our-business/industrial/textile-printing/index.html?utm_campaign=or&utm_medium=other-medium&utm_source=other-source&utm_term=kc-press&utm_content=forearth
¢£FOREARTH ¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯4·î¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ë¡ÖFOREARTH¡×¤ò¼ÂÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥·¥çー¥ëー¥à¡ÖFOREARTH¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥é¥Î¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÃæ¿´ÃÏ¤Ç¡¢¼Âµ¡¥Ç¥â¤ä¥×¥ê¥ó¥È¥µ¥ó¥×¥ëºîÀ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥ê¥ó¥È¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2426/117862/117862_web_1.png
Ë¬ÌäÍ½Ìó¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¥µ¥ó¥×¥ëºîÀ®¥µー¥Ó¥¹ Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@deu.kyocera.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ¥»¥é¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·Ð±Ä´ë²èÅý³çÉô¡¡´ë¶È¹Êó²Ý ¿¹ÅÄ¡Ê·ÈÂÓ:070-7406-6371 ²ñ¼ÒÄ¾ÄÌ:06-6764-3515¡Ë