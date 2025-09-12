¸½ÌòÎ×¾²¿´Íý»Î¤¬Beauty Japan Tokyo SocialityÉôÌç¤Ë¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ
BJ Tokyo 2025 Sociality Grand Prix
2025Ç¯8·î10Æü¡¢Beauty Japan TokyoÂç²ñ¤ÎSocialityÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸½ÌòÎ×¾²¿´Íý»Î¤Îµ×ÊÝÅÄÍ³²Ú¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¿³ºº°÷¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤ì¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤é¤ì¤¿°ÂÇÜ¾¼·Ã¤µ¤ó¤«¤éÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«»¦ÌäÂê¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊì¿Æ»Ù±ç³èÆ°¤Î¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
Beauty Japan―½¾Íè¤Î¥ß¥¹¥³¥ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¿·¤·¤¤Èþ¤Î´ð½à¡×
Beauty Japan¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿³×¿·Åª¤Ê¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î³°¸«½Å»ë¤Î¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢¡ÖÆâÌÌÈþ¤È¸ÄÀ¡×¡Ö¼Ò²ñÅª»ÈÌ¿´¶¤È¿®Ç°¡×¡Ö±Æ¶ÁÎÏ¡×¡Ö¤½¤Î¿Í¤Ë¤·¤«À®¤·ÆÀ¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¤òÉ¾²Á´ð½à¤È¤¹¤ë¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤·Á¼°¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï°Ê²¼7¤Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥åー¥Æ¥£ー
¥¥ã¥ê¥¢
¥½ー¥·¥ã¥ê¥Æ¥£ー¡Ê¼Ò²ñ¹×¸¥¡Ë
¥«¥ë¥Á¥ãー
¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥¹¡ÊÆÈÎ©À¡Ë
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó
Ç¯ÎðÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¯¡¢´ûº§¡¦Ì¤º§¤òÌä¤ï¤º¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿¦¶È¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ä½÷À¤Î»²²Ã¤ò´¿·Þ¤¹¤ëÊñ³çÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤¬¼¨¤¹¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
º£²óµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿SocialityÉôÌç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥À¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÉôÌç¤Ç¤¹¡£Êì¿Æ»Ù±ç¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Ã±¤Ê¤ë¸Ä¿ÍÅª³èÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤²ÝÂê¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Ò²ñ¤Ç¤Î³èÌö¤ä¹×¸¥¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë½÷À¡×¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤Ï¡¢Beauty Japan¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÈþ¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÈþ¤Î´ð½à¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åý·×³«»Ï°ÊÍèºÇ°¤Î¿ô»ú¤¬¼¨¤¹¸½¼Â¡§¾®Ãæ¹âÀ¸529¿Í¤¬Ì¿¤òÀä¤Ã¤¿2024Ç¯
¤³¤Î±ÉÍÀ¤¢¤ë¼õ¾Þ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¡¢¾®³ØÀ¸15¿Í¡¢Ãæ³ØÀ¸163¿Í¡¢¹â¹»À¸351¿Í――¹ç·×529¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÅý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î¿ô»ú¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¿ô»ú¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¸ÉÎ©¤·¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Êì¿Æ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¡Ø»Ò¤É¤â¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¡Ø´°àú¤ÊÊì¿Æ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ù¤È¤¤¤¦½Å°µ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Êì¿Æ¼«¿È¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°246¡óÃ£À®――¼Ò²ñ¤Î´üÂÔ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë»Ù±ç
¤³¤Î´íµ¡Åª¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤È»Ò¤É¤â¤¬¾Ð´é¤Ê¼Ò²ñ¤òºî¤ë¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡£7·î18Æü¤«¤é8·î8Æü¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Åö½éÌÜÉ¸¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë246¡ó¤òÃ£À®¤·¡¢¥»¥«¥ó¥É¥´ー¥ë¤âÆÍÇË¤·¤Æ½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î»Ù±ç¼Ô¤«¤é¡¢Êì¿Æ»Ù±ç¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àµ¡±¿¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´°àú¤ÊÊì¿Æ¡×¤È¤¤¤¦¼öÇû¤«¤é¤Î²òÊü――220ºý¤ÎÃø½ñ¤òÁ´¹ñ¤Ë´óÂ£¤Ø
½¸¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤Ç¡¢µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Î¥Þ¥Þ¤Ø ¥¤¥é¥¤¥é¤È¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç¤¤ë»Ò°é¤Æ½¬´·¡Ù220ºý¤òº£·îÃæ½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤ØÌµ½þ´óÂ£¡£¤µ¤é¤Ë30Ì¾°Ê¾å¤ÎÊì¿Æ¤ò»Ò°é¤Æ¥»¥ß¥Êー¤ËÌµÎÁ¾·ÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
ÀìÌç²È¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤¨¤¿¿¿¼Â――1Ëü¿Í°Ê¾å¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÆÀ¤¿³Î¿®
20Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê10,000¿Í°Ê¾å¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤Î¸¶°ø¤Î9³ä¤Ï¡¢¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Êì¿Æ¤òÀÕ¤á¤Æ¤â²¿¤â²ò·è¤·¤Þ¤»¤ó¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Î¿´¤Ë¡Ø¤æ¤È¤ê¡Ù¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ï·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡ÖµÔÂÔ¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ò¸«¤ÆÊì¿Æ¤òÀÕ¤á¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êì¿Æ¤ò»Ù¤¨¤ë¼Ò²ñ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£¥Þ¥Þ¤¬¿´¤«¤é¾Ð´é¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎµÔÂÔËÉ»ßºö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
º£¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤â¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÊì¿Æ¤¬¤¤¤ë――Á´¹ñ¤Ø¹¤¬¤ë»Ù±ç¤ÎÎØ
¤³¤³¤í¥é¥Ü¤Ïº£²ó¤ÎÀ®¸ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦¶µ°éµ¡´Ø¡¦´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÊì¿Æ»Ù±ç¤ò¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¡£
¡Öº£¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤â¡¢°ì¿Í¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÊì¿Æ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø»ä¤ÏÊì¿Æ¼º³Ê¤À¡Ù¤È¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤――¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï´û¤Ë½½Ê¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¡×
Êì¿Æ¤¬»Ò°é¤Æ¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤à¼Ò²ñ¡¢¿Æ»Ò¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬²ÈÄí¤Ë¶Á¤¯¼Ò²ñ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤¬·òÁ´¤Ë°é¤Ä¼Ò²ñ――¤½¤ì¤¬µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤¯Ì¤Íè¤Ç¤¹¡£
¡Úµ×ÊÝÅÄÍ³²Ú ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¿´¤ÎÁêÃÌ¼¼¤³¤³¤í¥é¥ÜÂåÉ½¡£¸øÇ§¿´Íý»Õ¡¦Î×¾²¿´Íý»Î¡£ÆüÊÆ¤Ç1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö·ò¹¯ÅÙ¤Î¹â¤¤»Ò¤É¤â¤òÀ¤¤ÎÃæ¤Ø¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥ー¤È¤Ê¤ëÊì¿Æ¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤òÅ¸³«¡£Ãø½ñ¡Ø´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Î¥Þ¥Þ¤Ø ¥¤¥é¥¤¥é¤È¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç¤¤ë»Ò°é¤Æ½¬´·¡Ù¤ÏÊì¿Æ¤¿¤Á¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ËÜ·ï¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«»¦ÌäÂê¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÀµÌÌ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯ÊóÆ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼èºà¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
BJ Tokyo 2025 µ×ÊÝÅÄÍ³²Ú