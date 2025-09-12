Replit¡¢¸ÜµÒ¤ÎÀª¤¤¤òÇØ·Ê¤Ë2²¯5,000Ëü¥É¥ë¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò´°Î»
»ñ¶âÄ´Ã£¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢Prysm¡¢a16z¡¢Amex Ventures¡¢Coatue¡¢YC¤¬»²²Ã¤·¡¢Google¤ÎAI Futures Fund¤Ë¤â²Ã¤ï¤ë
´ë¶È¸þ¤±¤Î¿·¤·¤¤¼«Î§·¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÈ¯É½
ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Õ¥©¥¹¥¿ー¥·¥Æ¥£¡¢2025Ç¯9·î11Æü /PRNewswire/ -- µÞÀ®Ä¹Ãæ¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿AI¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ëReplit¤Ï¡¢ËÜÆü2²¯5,000Ëü¥É¥ë¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¥é¥¦¥ó¥É¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï30²¯¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢2023Ç¯¤ÎÁ°²óÄ´Ã£»þ¤«¤éÌó3ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ï¡¢Replit¤¬Ç¯´Ö¼ý±×¤ò¤ï¤º¤«1Ç¯Â¤é¤º¤Ç280Ëü¥É¥ë¤«¤é1²¯5,000Ëü¥É¥ë¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿Ä¾¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï50ÇÜ°Ê¾å¤ÎÁý²Ã¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦4,000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥æー¥¶ー¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸£°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¥é¥¦¥ó¥É¤ÏPrysm Capital¤¬¼çÆ³¤·¡¢Amex Ventures¤ª¤è¤ÓGoogle¤ÎAI Futures Fund¤¬ÀïÎ¬ÅªÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YC¡¢Craft¡¢a16z¡¢Coatue¡¢Paul Graham»á¤Ê¤É¤¬Åê»ñ¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Series C Funding & Agent 3 Product Launch announcement by Amjad Masad, CEO & Founder, Replit
Zillow¡¢Duolingo¡¢Coinbase¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Áー¥à¤ò´Þ¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬Replit¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒ¤ÎÀª¤¤¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Replit¤ÏËÜÆü¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â¼«Î§À¤Î¹â¤¤¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖAgent 3¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¿ÊÊâ¤Ï¡¢ÍÍÑ¤Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤«¤é¿¿¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥¿ー¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Agent 3¤Ï½¾Íè¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼«Î§À¤¬10ÇÜ¹â¤¯¡¢¥³ー¥É¤Î¥Æ¥¹¥È¤ä½¤Àµ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ä¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëÊ£»¨¤Þ¤¿¤ÏÈ¿ÉüÅª¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¿Í¡¹¤Ë¥Ð¥¤¥Ö¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤·¤¿ºÇ½é¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢Replit¤ÎÁÏ¶È¼Ô·óCEO¤Ç¤¢¤ëAmjad Masad»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öº£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤È¿·¤·¤¤AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¸ÜµÒ´ðÈ×¤Î³ÈÂç¤ò°ìÁØ²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¸½à¤È¤Ê¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÉ´Ëü¡¢¤¤¤ä¿ô½½²¯¤â¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢¤ï¤º¤«¿ô²ó¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¼«¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¡×
¡ÖReplit¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó――¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë"ÁÏ¤ëÎÏ"¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È――¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë¶¯¤¯¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¡¢¥Áー¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤«¤é¤Î»Ù»ý¤Ë¤è¤ê¡¢Replit¤Ï¥«¥¹¥¿¥à¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Prysm Capital¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー·ó¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëJay Park»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖReplit¥Áー¥à¤Î¼¡¤ÎÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¿·¤¿¤ÊÅê»ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢Replit¤Ï¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤¬Google Cloud Marketplace¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¸ÜµÒ¤ËÄó¶¡³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖReplit¤ÏAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Google¤ÎAI Futures Fund¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëJonathan Silber»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Gemini¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤ò»Ù¤¨¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¶¦¤Ë¹½ÃÛ¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¼Ô¤ËGemini¤ÎÍøÅÀ¤ò°ú¤Â³¤ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¿·¤¿¤ËÄ´Ã£¤·¤¿»ñ¶â¤Ï¡¢Replit ¤¬ AI »þÂå¤Î¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢»ö¶È¤Î³ÈÂç¡¢À½ÉÊ³«È¯¤Î²ÃÂ®¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Replit¤ËÅê»ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬¡¢Èóµ»½Ñ·Ï¤Î¼Ò°÷¤Ë¤â¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢À½ÉÊ¤ò·Á¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¹½ÃÛÊýË¡¤òÊÑ³×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢Amex Ventures¤Î¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëKevin Weber»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖReplit¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ¬ÌÏ¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½ÉÊ³«È¯¤ò²ÃÂ®¤·¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Replit¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÁÏ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Replit¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È´°À®ÉÊ¤È¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¾ãÊÉ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¸Ä¿Í¡¢¥Áー¥à¡¢¤½¤·¤Æ´ë¶È¤¬¤è¤ê¿×Â®¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÎÎ°è¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡öAgent 3¤Ï¡¢¼«Î§·¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë²è´üÅª¤Ê¥Ö¥ìー¥¯¥¹¥ëー¤Ç¤¹¡£
Agent 3は、自律型ソフトウェア開発における画期的なブレークスルーであり、最小限のユーザー操作でアイデアを形にすることができます。
¡öAgent 3¤Ï¡¢¿¿¤Î¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤Ç¤¤ë»Ô¾ì½é¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Agent 1¤Ï¤ï¤º¤«2Ê¬¤·¤«²ÔÆ¯¤Ç¤¤º¡¢Agent 2¤ÏºÇÂç20Ê¬¤Î²ÔÆ¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÎAgent 3¤ÏºÇÂç200Ê¬²ÔÆ¯¤Ç¤¡¢¿Í´Ö¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡öAgent 3¤Ï¼«¤é¥³ー¥É¤ò¥Æ¥¹¥È¤·½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÎ¢Â¦¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ë²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£ReplitÆÈ¼«¤Î¥Æ¥¹¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿»ÈÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤ÆºÇÂç3ÇÜ¹âÂ®¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¤Ï10Ê¬¤Î1¤Ç¤¹¡£
¡öAgent 3¤Ï¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î³«È¯¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¤éÄê´üÅª¤Ë¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Ï¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¥¢¥×¥êÆâ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ä¥Õ¥©ー¥à¡¢API¡¢¥Çー¥¿¥½ー¥¹¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÉôÊ¬¤¬°Õ¿Þ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¤ËÆ°ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤³¤Á¤é¤¬Replit Agent 3¤Ç¤¹¡£
Replit¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Replit¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Á³¸À¸ì¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Ë¿ôÉ´Ëü¿Í¤Î¥æー¥¶ー¤È50Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥æー¥¶ー¤òÊú¤¨¤ëReplit¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¾ãÊÉ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤ÎÌ±¼ç²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÎËÜ¼Ò¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
