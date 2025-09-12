ALEX SPIRO、TECNOGLASSに代わって空売り業者を名誉毀損で提訴





ニューヨーク, 2025年9月11日 2025年9月11日 /PRNewswire/ -- Alex Spiroは昨日、Tecnoglass Inc.（NYSE：TGLS）および共同創業者兼経営陣であるJosé Daes氏とChristian Daes氏を代表し、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に名誉毀損訴訟を提起したと発表しました。訴状は、空売り業者Christian Lamarco氏と同氏の会社Shadyside Partners, LLC（商号：Culper Research）を被告としたもので、Tecnoglassとその経営陣をSinaloaカルテルと結びつける虚偽の主張を意図的に公表したと主張しています。

訴状は、Culper Researchが、メキシコ政府が公に偽物と確認したとされる「情報」文書を根拠とする捏造された主張を流布することで、空売りポジションから利益を得たと主張しています。

また、Lamarco氏とCulper Researchがこのような性質の名誉毀損訴訟に直面するのは今回が初めてではないことも指摘しています。この報道は、Tecnoglassの株価と評判に即座に損害を与えました。原告側は損害賠償、弁護士費用、並びに名誉毀損発言の削除・撤回を命じる差止命令を求めています。

本件はTecnoglass Inc.対Lamarco（25-cv-7450、米国ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所）です。

Quinn Emanuelについて

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLPは、1,000名以上の弁護士を擁するビジネス訴訟専門法律事務所であり、ビジネス訴訟と仲裁に特化した事務所としては世界最大の規模を誇り、世界に34の拠点を展開しています。世界中の主要企業を対象とした調査において、三度にわたり「世界で最も恐れられる」法律事務所に選ばれています。当事務所の弁護士は2,500件以上の訴訟を審理し、そのうち86%で勝訴しています。被告側代理人として、Quinn Emanuelの豊富な裁判経験はより有利な和解条件や無罪評決をもたらしています。原告側代理人として、Quinn Emanuelの弁護士は判決・和解金合わせて約800億ドルを獲得しています。さらにQuinn Emanuelは、9桁（1億ドル以上）の陪審評決を7件、10桁（10億ドル以上）の陪審評決を4件、9桁の和解を51件、10桁の和解を20件獲得しています。

Quinn Emanuelは、The BTI Consulting Groupの年次ガイド「訴訟分野で最も恐れられる法律事務所（Most Feared Law Firms in Litigation）」において、社内弁護士が訴訟時に「関わりたくない」と回答した46社の中から、「最も恐れられる」法律事務所第1位に三度選出されています。『The American Lawyer』誌は、Quinn Emanuelを米国トップの知的財産訴訟事務所に選出するとともに、国内トップ6の商事訴訟事務所に選定しました。英国の法律専門誌『The Lawyer』は私たちを「年間最優秀国際法律事務所（International Firm of the Year）」に選出しました。Law360は直近において、銀行法、集団訴訟、国際仲裁、裁判の各分野で当社を「年間最優秀実務グループ（Practice Groups of the Year）」に選出しています。Managing IPは当事務所を「最良のITC訴訟実務（Best ITC Litigation Practice）」に二度選出するとともに、「特許係争西部地域（Patent Contentious West）」賞を授与しました。Legal Businessは当事務所を「年間最優秀米国法律事務所（US Law Firm of the Year）」に三度選出しました。また、当事務所のドイツ・オフィスは、ドイツ最高権威の法律誌『JUVE』より「年間最優秀知的財産訴訟事務所（IP Litigation Firm of the Year）」および「年間最優秀特許訴訟事務所（Patent Litigation Firm of the Year）」に二度選出されています。世界的なホワイト・カラー犯罪調査を扱う主要法律誌『Global Investigations Review』は、当事務所を「年間最優秀調査実務（Most Impressive Investigations Practice of the Year）」に選出しました。Global Arbitration Reviewは、当事務所を世界第3位の仲裁実務に選出しました。Global Competition Reviewは、当事務所の独占禁止法・競争法実務を「グローバル・エリート25（25 Global Elite）」に選出するとともに、世界トップ10の競争法訴訟実務リストに当事務所を掲載しました。

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2742069/Quinn_Emanuel_Urquhart_Sullivan_LLP_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com