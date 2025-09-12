SERES Power¤¬IAA MOBILITY 2025¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡¢¥¹ー¥Ñー¡¦¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥Àー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ë³«È¯¤ò¸£°ú
¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó, 2025Ç¯9·î12Æü /PRNewswire/ -- SERES Power¤Ï9·î9Æü¡¢IAA MOBILITY 2025¤Ç¡¢ºÇ¿·À¤Âå¤ÎSERES Super Range-Extender System¡¢¹â¸úÎ¨¥¨¥ó¥¸¥óµ»½Ñ¡¢¿·À¤Âå¤ÎÊ¬»¶·¿e-Drive¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ¤³¦È¯Çä¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»½ÑÈ¯É½¤ª¤è¤Ó¥µ¥í¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢AVL¡¢Bosch¡¢Mahle¡¢Schaeffler¡¢Valeo¡¢Stellantis¡¢Mubea¡¢Infineon¤Ê¤É¤Î´ë¶È¤«¤é60Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÂåÉ½¼Ô¤È¹ñºÝ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£SERES Power¤Ï¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¡¦¥Á¥§ー¥ó¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¦Æ±¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç¡¢¤è¤ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¥æー¥¶¤Ë¶¦Æ±¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
SERES Power Technology Launch Ceremony and Technology Salon
¿·À¤Âå¤ÎSERES Super Range-Extender System¤Ï¡¢¡ÖSaiyi¡ÊC2E¡ËRange-Extender Architecture¡×¤È¡ÖRoboREX Intelligent Control Technology¡×¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÅ²»À¡¢¹âÅÙ¤ÊÅý¹çÀ¡¢¹â¸úÎ¨¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÍøÅÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£C2E¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ï¡¢¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ÎÅý¹çÀß·×¥³¥ó¥»¥×¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥âー¥¿ー¡¢À©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤ò¹âÅÙ¤ËÅý¹ç¤·¤Æ¡¢µæ¶Ë¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤È¥³¥¹¥È´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£RoboREX¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥Àー¤ÎÆ°ºî¥âー¥É¤ò¥Ñ¥Ã¥·¥ÖÀ©¸æ¤«¤é¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÀ©¸æ¤Ë³×¿·¤·¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー´ÉÍý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¸úÎ¨ÀÇ½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Áí¹çÇ³Èñ¤¬15¡óºï¸º¡¢ÂÎ´¶Áû²»¤Ï90¡ó¸º¾¯¡¢¼Â¸ú¸úÎ¨¤Ï3.65kWh/L¡¢ºÇÂçÇ®¸úÎ¨¤Ï44.8¡ó¤ËÃ£¤·¡¢ÎÌ»º¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥Àー¤ÎÃæ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
Ê¬»¶·¿ÅÅµ¤¶îÆ°µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÁ´À¤È³Ú¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿±¿Å¾ÂÎ¸³¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£SERES¤Ï¾ï¤Ë¡Ö°ÂÁ´¤Ïµæ¶Ë¤ÎìÔÂô¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£SERES Power¤Ï¡¢Class A ¤«¤éClass D¤Þ¤Ç¤Î¼ÖÎ¾¤ÎÅÅÎÏ¥Ëー¥º¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥âー¥¿ー¡¢3¥âー¥¿ー¡¢4¥âー¥¿ー¤ÎÊ¬»¶¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò´Þ¤àÊ¬»¶·¿e¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥Ç¥Ã¥É¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÅëºÜ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ä½¼ÅÅ¤ÎÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¯¡¢ÊØÍø¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤·¡¢¹âµé»Ö¸þ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ö¤ÇÂè°ì¤ÎÁªÂò»è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥Àー¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÀè¶î¼Ô¤ª¤è¤Ó¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢SERES¤Ï3,900·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢100·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SERES Super Range-Extender System¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢À®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢AITO¤Î¹¥Ä´¤ÊÇä¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢REEV AUTO¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï75ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¡¢AITO 9¤Ï50Ëü±ßÂæ¤Î¹âµé¼Ö¥»¥°¥á¥ó¥È¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SERES¤Ï¸½ºß¡¢25¤Î¶È³¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¡¢SERES Power¤ÏÇ¯´ÖÇä¾å¹â92²¯¸µ¡¢Á°Ç¯Èæ132%¤ÎÀ®Ä¹¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï60ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¡¢¥âー¥¿ー¡¦ÅÅ»ÒÀ©¸æÀ½ÉÊ¤Ï90ËüÂæ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
