Wild Turkey¥Ðー¥Ü¥ó¤¬¿·¤¿¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÈ¯É½¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤é¡¢²¿°ì¤ÄÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÀë¸À
Kiku Ohe´ÆÆÄ¤ÈGUT New York¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Ç°¤ÈÄ¹Ç¯ÇÝ¤ï¤ì¤¿¥ì¥·¥Ô¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤Ç¤¹¡£
¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー½£¥íー¥ì¥ó¥¹¥Ðー¥°, 2025Ç¯9·î12Æü /PRNewswire/ -- ½Ö¤¯´Ö¤ËÎ®¹Ô¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー¡¦¥Ðー¥Ü¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¢Wild Turkey¤Ï¿·¤¿¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤·¡¢Â¾¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÀµ¤·¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤é¡¢²¿°ì¤ÄÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡£¡ÊWhen You Know It's Right, Don't Change a Damn Thing.¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
ºòº£¤Ï¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¼¡¤Î¤â¤Î¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÑ²½¤Î¤¿¤á¤ËÊÑ²½¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤â²¿¤ÎÆÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤³¤ì¤ò´è¸Ç¤È¸Æ¤Ö¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Wild Turkey¤Ï¤³¤ì¤ò¿®Ç°¤È¸Æ¤Ó¡¢100 Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤½¤Î¿®Ç°¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Ðー¥Ü¥ó¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¡¢º£·îÀ¤³¦Ãæ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±Ç²èÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÀ³Î¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃÏ¤ËÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤°ìÀþ¤¬°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Wild Turkey¤Ï1À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤½¤Î¥ì¥·¥Ô¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¡¢ÅÁÀâ¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÁÀâÅª¤ÊWild Turkey¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥éー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ðー¥Ü¥ó¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Jimmy Russell¤¬Î¨¤¤¤ë¾ÝÄ§Åª¤ÊÅÁÅý¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Russell¤Ï¡¢¥Ðー¥Ü¥ó¤ò»à¤è¤ê¤âÈá»´¤Ê±¿Ì¿¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤½¤ÎÂ¾ÂçÀª¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦±¿Ì¿¤«¤éµß¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£1970 Ç¯Âå¤«¤é 1980 Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶È³¦¤¬¤è¤ê·Ú¤¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢Jimmy¤Ï°ì»þÅª¤ÊÎ®¹Ô¤Ë¶þ¤·¤Æ¡¢Èà¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥Ðー¥Ü¥ó¤Ç¤¢¤ëWild Turkey 101¤òÇö¤á¤ë¤³¤È¤òµñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÏÆ±¤¸¤ä¤êÊý¤Ç¥Ðー¥Ü¥ó¤òºî¤êÂ³¤±¡¢¤è¤êÄ¹¤¯½ÏÀ®¤µ¤»¡¢¶Ø¼òË¡°ÊÁ°¤ÎÂçÃÀ¤ÊÉ÷Ì£¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Jimmy¤ÏWild Turkey¤Ç71Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¶È³¦¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¯¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥éー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥éー¤Ç¤¢¤ê¥Ðー¥Ü¥ó¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Eddie Russell¤È¡¢Â¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥Ö¥ì¥ó¥Àー¤Ç¤¢¤ëBruce Russell¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Wild Turkey¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢1À¤µª°Ê¾å¤âÁ°¤ÈÆ±¤¸ÆÃÄ§Åª¤ÊÂçÃÀ¤ÊÉ÷Ì£¤òº£¤âÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ëWild Turkey 101¥Ðー¥Ü¥ó¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤à¡¢ÀÎ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÉÔµà¤ÎÌ¾ÉÊ¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤Ç¤¹¡£Kiku Ohe´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê±é½Ð¤Ï¡¢¤³¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ë¥àÁÇºà¡Ê8mm/35mm/¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿¡¢Îò»ËÅª¤Ê¼Ì¿¿¤ä»ñÎÁ/ÊªÉÊ¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÀÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¢¥×¥íー¥Á¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÉÊ¡¹¤Ï¡¢¥ì¥·¥Ô¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¸Å¤¤¥Îー¥È¡¢¿·Ê¹¤ÎÀÚ¤êÈ´¤¡¢²ÈÂ²¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢Jimmy¤¬¶È³¦¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿70Ç¯´Ö¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¡¹¤ÇÊä¶¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎË¤«¤ÊÎò»Ë¡¢ÅÁÅý¡¢Å¯³Ø¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖWild Turkey¥Ðー¥Ü¥ó¤Î¥Ü¥È¥ë1ËÜ1ËÜ¤¬¿®Ç°¤ÎÊª¸ì¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈCampari Group¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¡õ¥é¥àÉôÌç¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î Raul Gonzalez»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤³¤½¤¬¡¢Wild Turkey¤¬º£ÆüÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¡¢Âº·É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£Wild Turkey¥Ðー¥Ü¥ó¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¿·¤·¤¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆJimmy¤ÈWild Turkey¤ÎÊª¸ì¤ò¿·¤·¤¤À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥éー¤ÎJimmy Russell¡¢Â©»Ò¤ÇÆ±¤¸¤¯¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥éー¤ÎEddie Russell¡¢Â¹¤Î¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥Ö¥ì¥ó¥ÀーBruce Russell¡¢¤½¤·¤ÆJimmy¤ÎÂ¹Ì¼¤ÇWild TurkeyÊÆ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ÎJoann Street¤ò´Þ¤àRussell²È¤Î4¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¥«¥á¥ª½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¤ÎToure Folkes»á¡¢¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ÎSam Russ»á¡¢Åìµþ¤ÎNaoto Ogawa»á¤Ê¤É¡¢Wild Turkey¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×»Ô¾ì¤Î¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤ä¥Õ¥¡¥ó¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖWild Turkey¤Ï¡¢¼«¤é¤¬²¿¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÌÀ³Î¤ËÍý²ò¤·¡¢ÂÅ¶¨¤òµñ¤à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡×¤È¡¢GUT New York¤ÎºÇ¹â¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀÕÇ¤¼Ô¡¢Lucas Bongioanni»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÈºÆÈ¯ÌÀ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ë¡¢µ¯¸»¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ëÊª¸ì¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ïµ©¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ðー¥Ü¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ÂçÃÀ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÊýË¡¤Ç¡¢¤½¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÍ¦µ¤¤òÀ¸¤À¸¤¤ÈÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
2021Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¡Ö¼«¤é¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò¿®¤¸¤í¡ÊTrust Your Spirit¡Ë¡×°ÊÍè½é¤Î¿·¤¿¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖÀµ¤·¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤é¡¢²¿°ì¤ÄÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡ÊWhen You Know It's Right, Don't Change a Damn Thing¡Ë¡×¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢´Ú¹ñ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢2025Ç¯½©¤ËÀ¤³¦»Ô¾ì¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¡¢TVC¡¢°õºþÊª¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥£¥ë¥à¤ÈÂçÃÀ¤Ê¥ー¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢wildturkeybourbon.com ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢@wildturkey¤ÇWild Turkey¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Wild Turkey¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Wild Turkey¥Ðー¥Ü¥ó¤Î¾øÎ±½ê¤Ï¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー½£¤Ë¤¢¤ê¡¢¥±¥ó¥¿¥Ã¥ーÀî¤Î¿¼¤¤ÀÐ³¥´äÁØ¤Î¾å¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀÐ³¥´äÁØ¤ÏÅ·Á³¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢¾øÎ±½ê¤ËÀ¡¤ó¤À¿å¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¿å¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Wild Turkey¤Ï¡¢Jimmy¤ÈEddie Russell¤ÎÅÁÀâÅª¤ÊÉã»Ò¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥ê¥ó¥°¡¦¥Áー¥à¤òÍÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤ÏWild Turkey¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥é¥êー¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ100Ç¯°Ê¾å¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¼¡À¤Âå¤Î¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥Ö¥ì¥ó¥Àー¡¢Bruce Russell¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Wild Turkey¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡¢1940Ç¯¤Ë¾øÎ±½ê¤Î½ÅÌò¤Ç¤¢¤Ã¤¿Thomas McCarthey¤¬Í§¿Í¤¿¤Á¤ÈÌîÀ¸¤Î¼·ÌÌÄ»¤ò¼í¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÁÒ¸Ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿ô¼ïÎà¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£ÍâÇ¯¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤¬Èà¤Ë¡Ö¤¢¤ÎWild Turkey¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤ò¤â¤¦¾¯¤·Íß¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Wild Turkey¤Ï¡¢ÂçÈ¾¤Î¥Ðー¥Ü¥ó¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÄã¤¤¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¤Ç¾øÎ±¤µ¤ì¡¢¿·¤·¤¤¥ªー¥¯Ã®¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢À¸»º²áÄø¤Ç¼º¤ï¤ì¤ëÀ®Ê¬¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤è¤êË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¿·¤·¤¤¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ªー¥¯Ã®¤Ç¡¢ºÇ¤â¶¯¤¤¥Á¥ãー¥ê¥ó¥°¡Ê¥Ê¥ó¥Ðー4¡Ö¥¢¥ê¥²ー¥¿ー¡×¥Á¥ãー¥ê¥ó¥°¡Ë¤ò»Ü¤·¤Æ½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ë³ê¤é¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È¿¼¤¤àèàá¿§¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£Ã®¤Ï¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー½£¥íー¥ì¥ó¥¹¥Ðー¥°¤Î¾øÎ¯½ê¤Ç½¼Å¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§wildturkey.com
CAMPARI GROUP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Campari Group¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢Aperol¤äCampari¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥Ú¥ê¥Æ¥£¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Espolòn¥Æ¥ー¥é¤Ê¤É¤Î¥¢¥¬¥Ù¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡¢Wild Turkey¤äAppleton Estate¤È¤¤¤Ã¤¿¥¦¥¤¥¹¥ー¤ª¤è¤Ó¥é¥à¼ò¡¢¤µ¤é¤ËCourvoisier¤äGrand Marnier¤ò´Þ¤à¥³¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤ä¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¤Ê¤É¡¢50°Ê¾å¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ª¤è¤Ó¥¹ー¥Ñー¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥°¥ëー¥×¤Ï1860Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢º£Æü¤Ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾øÎ±¼ò¶È³¦¤ÇÀ¤³¦Âè6°Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÈÎÇäÌÖ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²¤½£¤È¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦190¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç¼è°ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ß¥é¥Î¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯Campari Group¤Ï¡¢À¤³¦24¤«½ê¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤È27¤«¹ñ¤ÎÆÈ¼«¤ÎÎ®ÄÌÌÖ¤òÄÌ¤¸¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Campari Group¤Ç¤ÏÌó5,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤¬½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ²ñ¼Ò¤ÎDavide Campari-Milano N.V.¡ÊReuters¡§CPRI.MI¡¢Bloomberg¡§CPR IM¡Ë¤Î³ô¼°¤Ï¡¢2001Ç¯¤è¤êItalian Stock Exchange¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢http://www.camparigroup.com/en¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£°û¤ß¤¹¤®¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÆ±¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤ª¼ò¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
When You Know It's Right, Don't Change A Damn Thing
