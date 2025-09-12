Mars Snacking¤ÈUnreasonable Group¡¢Unreasonable Food¡ÊTM¡Ë¤Ë14¤Î¿·µ¬¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ò·Þ¤¨¤ë
¹ñºÝÅª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤¢¤ëUnreasonable Food¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©ÉÊ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¹âÀ®Ä¹¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ò¥¹¥±ー¥ë¤µ¤»¤ë¾å¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥åー¥èー¥¯, 2025Ç¯9·î12Æü /PRNewswire/ -- ËÜÆü¡¢Unreasonable Food™ ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Mars¤ÈUnreasonable Group¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÀ®Ä¹ÃÊ³¬¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤òUnreasonable Food¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿©ÉÊ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿Ê²½¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤è¤ê¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥È¤ÊÌ¤Íè¤ÈÈË±É¤¹¤ë·ÐºÑ¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¡¢ºÇ¤â¼ÂÁ©Åª¤Ê¼êÃÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Unreasonable Food¤Ï¡¢Mars Snacking¤ÈUnreasonable Group¤Ë¤è¤ëÂçÃÀ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢2024Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎºÇ¤â¶ÛµÞ¤Ê¿©ÉÊ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î²ÝÂê¤òÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤µ¡²ñ¤ËÊÑ¤¨¤ëµ¯¶È²È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿©ÉÊ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤Î°ì¤Ä¤ÎÁÈ¿¥¤À¤±¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢Mars Snacking¤ÎºÇ¹â¸¦µæ³«È¯¡¦Ä´Ã£¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëAmanda Davies»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶¨ÎÏÅª¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Àè¶îÅª¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿¿Íºà¤È¡¢¶È³¦¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¤è¤ê¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥È¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤ÎÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
Mars¤Ï¡¢Unreasonable Group¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î¼¡¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÀÚ¤ê³«¤¯14¤ÎÌÜÅª»Ö¸þ·¿¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤òÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ÎUnreasonable Food¥³¥Ûー¥È¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢Æýµí¤ÎÇÓ½Ðºï¸º¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¸¶ºàÎÁ¤Î³ÈÂç¡¢¤½¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃå¿§¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÃµº÷¤ËÀïÎ¬Åª¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¿©ÉÊ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ø¤È»ä¤¿¤Á¤òÆ³¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ÎUnreasonable Food¥³¥Ûー¥È¤ò¤´¾Ò²ð¡§
- Alpine Bio: ÂçÆ¦¤Ê¤É¤ÎºîÊª¤ò°äÅÁ»Ò¹©³Ø¤Ç²þÊÑ¤·¡¢Æý¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀ¸À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µí¤ò»È¤ï¤º¤Ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤È¤í¤ß¡¢¿¤Ó¡¢¥¯¥êー¥ßー¤µ¤ò¼Â¸½¡£
- Standing Ovation: ÀºÌ©È¯¹Ú¤Ë¤è¤êÆ°ÊªÍ³Íè¤Ç¤Ê¤¤¥«¥¼¥¤¥ó¤òÀ¸»º¤·¡¢¥Áー¥º¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¿©ÉÊ¤ËËÜÊª¤ÎÆýÀ½ÉÊ¤Î¿©´¶¤òÄó¶¡¡£
- Oobli: ¿¢ÊªÍ³Íè¤Î´ÅÌ£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò³èÍÑ¤·¡¢º½Åü¤Ê¤·¤Çº½Åü¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ò¼Â¸½¡£È¯¹Úµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¥¹¥±ー¥ë²ÄÇ½¤Ë¡£
- Debut Biotechnology: Å·Á³¤ÎÂåÂØÃå¿§ÎÁ¤ò´Þ¤à¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¸¶ÎÁ¤òÈ¯¹Ú¤µ¤»¡¢»ýÂ³ÉÔ²ÄÇ½¤Þ¤¿¤Ï¹çÀ®¤Î¸¶ÎÁ¤òÃÖ¤´¹¤¨¤Þ¤¹¡£
- Octarine Bio: È¯¹Ú¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ¯¤ä¤«¤ÊÅ·Á³¿§ÁÇ¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤òÀ¸»º¤·¡¢¿©ÉÊ¤äÁ¡°Ý¸þ¤±¤Ë¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¡£
- DE3PBIO: AI¤È¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¿©ÉÊ¤ò¤è¤ê¥¯¥êー¥ó¤Ç·ò¹¯Åª¡¢¤«¤Ä±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¿¢ÊªÍ³Íè¤Îµ¡Ç½ÀÀ®Ê¬¤ò³«È¯¡£
- NuCicer: ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á´ÞÍÎÌ¤òºÇÂç75¡óÁý²Ã¤µ¤»¤¿¿·¤·¤¤¥Ò¥è¥³¥Þ¥áÉÊ¼ï¤ò°é¼ï¤·¡¢Ì£¡¢¿©´¶¡¢µ¤¸õ¥¹¥È¥ì¥¹¤Ø¤ÎÂÑÀ¤ò¸þ¾å¡£
- Plantible Foods: ¶Ë¤á¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿¢Êª¤Ç¤¢¤ë¥ì¥à¥Ê¡ÊÉâÁð¡Ë¤«¤é¥ë¥Ó¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÃê½Ð¤·¡¢Íñ¡¢ÆýÀ½ÉÊ¡¢Åº²ÃÊª¤ÎÂåÂØ¤È¤¹¤ë¡£
- Hydrosome Labs: Ä¶ÈùºÙµ¤Ë¢¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÈ¯¹Ú¤Î¼ýÎÌ¤È±ÉÍÜ¶¡µë¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¥Ð¥¤¥ªÀ½Â¤¤Î¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¡£
- Pow.bio: Ï¢Â³È¯¹Úµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Ùー¥¹À¸»º¤Î¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¡¢½èÍýÇ½ÎÏ¤ò¸þ¾å¡£
2024Ç¯¤Î ½é²ó¥³¥Ûー¥È¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¹âÀ®Ä¹´ë¶È¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤«¤ò°ú¤Â³¤¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ°ÊÍè¡¢½é²ó¥³¥Ûー¥È¤ÏÄÉ²Ã¤ÇÌó2²¯ÊÆ¥É¥ë¤Î¼ý±×¤òÊó¹ð¤·¡¢14Ëü¥È¥ó¤ÎCO₂ÇÓ½Ð¤ò²óÈò¡¢3²¯1,000Ëü¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤òÀáÌó¡¢114Ëü¥¥í¥°¥é¥à¤Î¿©ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¿©ÉÊ¤ò2,400Ëü¿Í¤ËÆÏ¤±¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Î´ËÏÂ¤ª¤è¤ÓÅ¬±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ200Ëü¿Í¤Ë¶µ°é¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ÛÍÑµ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ç¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶²þÁ±¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤é¤Îµ¯¶È²È¤òUnreasonable Food¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Unreasonable Group¤ÎCEO¡¢Daniel Epstein»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÈà¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇÊñ³çÅª¤Ê¿©ÉÊ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÉ¸¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Mars¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤ÎÄó¶¡¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î·ë½¸¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëµ¡²ñ¤ÎÈ¯·¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤à½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
2024Ç¯¤ª¤è¤Ó2025Ç¯¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Î¹çÆ±¥¯¥é¥¹¤Ï¡¢Mars¤Î³ÆÉôÌç¥Áー¥à¡¢Unreasonable Food¤Î¥á¥ó¥¿ー¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÅê»ñ²È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¿©ÉÊ¶¡µë¥Á¥§ー¥ó¤ÎÊÑ³×¤È¿©ÉÊ¤ÎÌ¤Íè¤Î·ÁÀ®¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¶¦ÄÌÍ¥Àè²ÝÂê¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¡¢Ê¸²½¤òÊÑ³×¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Unreasonable Food¤ª¤è¤ÓÂè2Ç¯ÅÙ¥³¥Ûー¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ Unreasonable Food¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£.
Mars, Incorporated¡Ê¥Þー¥º¥¤¥ó¥³ー¥Ý¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þー¥¹¡¦¥¤¥ó¥³ー¥Ý¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢¡Ö´õË¾¤¹¤ëÌÀÆü¤ÎÀ¤³¦¤Ïº£Æü¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤ë¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯¤¯¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìó550²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î²ÈÂ²·Ð±Ä´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È¥±¥¢À½ÉÊ¤ª¤è¤Ó½Ã°å¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Ú¥Ã¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ä¿©ÉÊÀ½ÉÊ¤ÇËèÆü²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î¿Í¡¹¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢ROYAL CANIN®¡¢PEDIGREE®¡¢WHISKAS®¡¢CESAR®¡¢DOVE®¡¢EXTRA®¡¢M&M'S®¡¢SNICKERS®¡¢BEN'S ORIGINAL™¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥Ú¥Ã¥ÈÉÂ±¡¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤Ï¡¢BANFIELD™¡¢BLUEPEARL™¡¢VCA™¡¢ANICURA™ ¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢Í½ËÉ°åÎÅ¡¢°ìÈÌ¿ÇÎÅ¡¢ÀìÌç¿ÇÎÅ¡¢¶ÛµÞ½Ã°å¥±¥¢¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê½Ã°å¿ÇÃÇ»ö¶È¤Ç¤¢¤ëANTECH® ¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¿ÇÃÇ¤Ë¤ª¤±¤ë²è´üÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Mars¤Î5¤Ä¤Î¸¶Â§-ÉÊ¼Á¡¢ÀÕÇ¤¡¢Áê¸ßÍø±×¡¢¸úÎ¨¡¢¼«Í³-¤Ï¡¢15Ëü¿Í¤Î½¾¶È°÷¤Ë¡¢Æü¡¹¿Í¡¹¡¢¥Ú¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤ÆÃÏµå¤Î¤¿¤á¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤À¤³¦¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¹ÔÆ°¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þー¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.mars.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ Facebook¡¢Instagram¡¢LinkedIn¡¢YouTube¤Ç»ä¤¿¤Á¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Unreasonable Group, LLC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Unreasonable¤Ï¡¢¥³¥í¥é¥É½£¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¹ñºÝ´ë¶È¤Ç¡¢À®Ä¹ÃÊ³¬¤Îµ¯¶È²È¸þ¤±¥Õ¥§¥íー¥·¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤·¡¢Åê»ñ²È¤Ë¸ÂÄêÅª¤Ê°Æ·ï¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤è¤ê¸øÀµ¤ÊÌ¤Íè¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Unreasonable Fellowship¤Ë»²²Ã¤¹¤ë501¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ï¡¢180¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢Áí³Û200²¯¥É¥ë¤Î¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Æ±³Û¤Î»ñ¶â¤òÄ´Ã£¡¢¤µ¤é¤Ë14²¯3,464Ëü6,829¿Í°Ê¾å¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Unreasonable¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡¢»ñËÜ¼çµÁ¤ÎºÆ³èÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Unreasonable¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¹çÍýÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Unreasonable¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢www.unreasonablegroup.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
