J.S.Held¡¢Stephanie Giammarco»á¤òÂ¿Ê¬Ìî²£ÃÇÅª¤ÊÀìÌç²È¥Áー¥à¤Î¥êー¥Àー¤ËÇ¤Ì¿

¥Ë¥åー¥èー¥¯½£¥¸¥§¥ê¥³, 2025Ç¯9·î12Æü /PRNewswire/ -- ¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶ÈJ.S.Held¤Ï¡¢CPA¡¢CFE¡¢CEDS¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄStephanie Giammarco»á¤ò¾åµé¼¹¹ÔÉû¼ÒÄ¹·óÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·Ìò¿¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±»á¤Ï500Ì¾°Ê¾å¤ÎÀìÌç²È¥Áー¥à¤òÎ¨¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¼ÒºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤ÎLee Spirer»á¤ËÄ¾Â°¤·¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀïÎ¬Åª¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Áー¥à¡¦¥êー¥Àー
Stephanie Giammarco»á¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¼çÍ×¥°¥íー¥Ð¥ë²ñ·×¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ç25Ç¯°Ê¾å¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿Åý¹ç¥Áー¥à¤òÂçµ¬ÌÏ¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë¼êÏÓ¤ÇÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
J.S. Held¤Ç¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Stephanie Giammarco»á¤Ï¡Ö¿¿¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê´ë¶È¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢1¤Ä¤Î¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¡¢1¤Ä¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¡¢1¤Ä¤Î»ÈÌ¿¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ³èÍÑ·¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¤ÎÀìÌç²È¥êー¥Àー
Stephanie Giammarco»á¤ÏÊÑ³×¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Àè¿Êµ»½Ñ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¶áÂå²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÍ»¡¢¥Õ¥©¥ì¥ó¥¸¥Ã¥¯¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎ¬Åª¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×
Stephanie Giammarco»á¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¶âÍ»Ä´ºº¡¢¥Õ¥©¥ì¥ó¥¸¥Ã¥¯²ñ·×¡¢µ»½Ñ¼çÆ³·¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤Ç¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±»á¤Ï¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¤Ê¶âÍ»Ä´ºº¤ò´ÉÍý¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¥Çー¥¿´Ä¶¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢´ë¶È¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¡¢»ñ»º²£ÎÎ¡¢Ê£»¨¤Ê¾¦¶ÈÁÊ¾Ù¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³×¿·Åª¤Ê¼êË¡¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Áー¥à¤ò°éÀ®¤·¡¢Î¨¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÊ¾Ù¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Ê¬Ìî¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¡¢¤½¤Î¸å¡¢¶âÍ»ÈÈºá¡¢ÉÔÀµ¸¡ÃÎ¡¢µ¬À©¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢ÅÅ»Ò¾ðÊó³«¼¨¤Ê¤É¡¢Â¿¹ñÀÒ´ë¶È¤«¤é¸ø¶¦µ¡´Ø¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¸ÜµÒ¤Ë½õ¸À¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÎ¬Åª¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¶¨Ä´Åª¤Ê¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ÀìÌç²È¤¬³èÌö¤·À®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò°é¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¤Ë¹â¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
J.S. Held¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëLee Spirer»á¤Ï¡ÖStephanie¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¸þ¤±¤Ë³×¿·Åª¤ÇÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¹â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¡¢¹â¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò»ý¤ÄÊÑ³×Åª¤Ê¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Î²ÃÆþ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÀïÎ¬¤Î½ÅÍ×¤ÊÂ¦ÌÌ¤ÈÄ¾ÀÜ·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀìÌç²È¿Íºà¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼æ¤¤Ä¤±¡¢Ë¡Ì³¥Á¥ã¥Í¥ë¤ËÂ¿ÍÍ¤Çº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Stephanie»á¤ÎJ.S.HeldÆþ¼Ò·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Lee Spirer»á¤Ï¡ÖÍµ¡Åª³ÈÂç¤ÈM&A¤òÄÌ¤¸¤¿À®Ä¹¿ä¿Ê¤Î¼ÂÀÓ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëStephanie¤Ï¡¢À®Ä¹»Ö¸þ¤ÎÊ¸²½¤ò»ý¤ÄJ.S.Held¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍýÁÛÅª¤Ê¿Íºà¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
J.S.Held¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¦¥Áー¥à
Stephanie Giammarco»á¤Ï¡¢ÉôÌç¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëJim Stanilious»á¤ª¤è¤ÓPaul Banks»á¤È¶¦¤Ë¡¢ÊÝ¸±ÀìÌç²È¡¢Ë¡Ì³¸ÜÌä¡¢´ë¶È´´Éô¡¦¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¼Ô¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¡¢Åê»ñ²È¤ËÂÐ¤·¤Æ½õ¸À¤ò¹Ô¤¦µ»½Ñ¡¢²Ê³Ø¡¢ºâÌ³¡¢ÀïÎ¬¤ÎÀìÌç²È¤«¤é¤Ê¤ëÂ¿Ê¬Ìî²£ÃÇ¥Áー¥à¤òÅý³ç¤·¤Þ¤¹¡£¶¦¤Ë¡¢J.S.Held¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤¬Ê£»¨¤ÊÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ë¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
J.S.Held¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
J.S.Held¤Ï¡¢µ»½ÑÅª¡¢²Ê³ØÅª¡¢ºâÌ³Åª¡¢ÀïÎ¬Åª¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢²ÁÃÍ¤Î¼Â¸½¤È¥ê¥¹¥¯¤Î·Ú¸º¤òµá¤á¤ë¸ÜµÒ¤Ë½õ¸À¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡¢¶ÛµÞ¤ÊÃí°Õ¤òÍ×µá¤¹¤ë¹â³Û¤ÊÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤·¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤ÆÊô»Å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤À¿¼Â¤µ¡¢¼ÂÀÓ¤¢¤ë·Ð¸³¡¢ÌÀ³Î¤ÊÊ¬ÀÏ¡¢¤½¤·¤ÆÍ·ÁÌµ·Á¤Î»ñ»º¤ÎÎ¾Êý¤òÍý²ò¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬Ê£»¨¤ÊÊ¶Áè¡¢»þ¤Ë¤Ï²õÌÇ¾õ¶·¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡¢À½ÉÊ¡¢¥Çー¥¿¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÉý¹¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1,500Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÀìÌç²È¤¬¡¢Global 200 Law Firms¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëË¡Î§»öÌ³½ê¤Î84%¡¢Forbes¤¬µó¤²¤ëÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¾å°Ì20¼Ò¤Î¤¦¤Á75%¡ÊNAIC¾å°Ì50¼Ò¤ÎÂ»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¤¦¤Á90%¡Ë¡¢Fortune 100´ë¶È¤Î71%¤ò´Þ¤à6ÂçÎ¦¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÈ¿¥¤Ë¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Verdantix¤Ï¡¢¥°¥êー¥ó¡¦¥¯¥¢¥É¥é¥ó¥È¡§¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡¦¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥µー¥Ó¥¹¡ÊGreen Quadrant: Enterprise Risk Management Consulting Services¡Ë¡Ê2025¡Ë¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼çÍ×¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡¦¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡ÊERM¡Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー15¼Ò¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ç½ÎÏ¤ÈÀ®Ä¹¤ÎÀª¤¤¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤¢¤ëJ.S.Held¤òÍÎÏ´ë¶È¤Î°ì¼Ò¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
J.S.Held¤È¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó»Ò²ñ¼Ò¤Ï¸øÇ§²ñ·×»Î»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Æºº¡¢¾ÚÌÀ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î²ñ·×¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£J.S.Held¤ÏË¡Î§»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¡Åª½õ¸À¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾Ú·ô¤ÏPM Securities, LLC¡Ê¾¦¹æPhoenix IB¡Ë¤Þ¤¿¤ÏOcean Tomo Investments¡ÊJ.S.Held»±²¼¡¢FINRA/SIPC²ñ°÷¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÌµÃÇÅ¾ºÜ¤ò¶Ø¤¸¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Kristi L. Stathis¡¢J.S.Held¡¢+1 786 833 4864¡¢Kristi.Stathis@JSHeld.com¡¢JSHeld.com
