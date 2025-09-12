¡Ø¥´¥ë¥´ 13¡Ù¡ßºæ»Ô ¡Ö¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò·à²è¤ÎÀ¤³¦ 2025¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡ºæ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ºæÌ¾ÍÀÂç»È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿·à²è²È¤Î¸Î ¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò»á¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò·à²è¤ÎÀ¤³¦ 2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò»á¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Þ¤Ç²á¤´¤µ¤ì¤¿ºæ¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø¥´¥ë¥´ 13¡Ù¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë·à²èºîÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏMI-TE¤µ¤«¤¤¡Êºæ»ÔÌò½ê 21 ³¬Å¸Ë¾¥í¥Óー¡Ë¤Î¾ïÀßÅ¸¼¨¤òÂçÉý¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´ë²èÅ¸¼¨¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò»á¤Î¿ÍÊªÁü¤ä·à²èºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºæ»Ô¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡Ø¥´¥ë¥´ 13¡Ù¤Èºæ¤ÎÌ¾½ê¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ò½é¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£ºæ¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò·à²è¤ÎÀ¤³¦¡×¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ⓒ¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¡¿¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
´ü´Ö
ÎáÏÂ7Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¡Ê1¡Ë´ë²èÅ¸¼¨¡ÊÆþ¾ìÌµÎÁ¡Ë´ü´Ö 9 ·î 13 Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11 ·î 30 Æü¡ÊÆü¡Ë ¸áÁ° 9 »þ～¸á¸å 9 »þ ²ñ¾ì MI-TE¤µ¤«¤¤ ÆâÍÆ
ºæ¤À¤«¤é¤³¤½ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡Ö¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò·à²è¤ÎÀ¤³¦¡×¡£5 Ç¯ÌÜ¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢¾ïÀßÅ¸¼¨¤ò¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´ë²èÅ¸¼¨¤Îµ°À×¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¡¢ºæ»Ô¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡Ø¥´¥ë¥´ 13¡Ù¤Èºæ¤ÎÌ¾½ê¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ò½é¸ø³«
¡¦·à²è¤ÎÀ¤³¦¤Ë¼«¿È¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë AR ¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡¦ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¦´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ÎÈÎÇä¡Ê¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤·Á¼°¡Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì°ûÎÁ¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥ê¥ª¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¤òÀßÃÖ
¡Ê2¡ËÆæ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡Ë
¡Ê3¡Ë¥µ¥Æ¥é¥¤¥ÈÅ¸¼¨¡ÊÆþ¾ìÌµÎÁ¡Ë
´ü´Ö¡§9 ·î 13 Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11 ·î 30 Æü¡ÊÆü¡Ë ¢¨µÙ´ÛÆü¤ä³«´Û»þ´Ö¤Ï²ñ¾ì¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ì¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢Å¸¼¨¾ì½ê¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¸ÂÄê¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ëÁ´²ñ¾ì¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー
¡Ê5¡Ë²ñ¾ì½êºßÃÏ
¡Ê6¡Ë¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È
¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò»á¤äºîÉÊ¤Î¾Ò²ð¤Ë²Ã¤¨¡¢Å¸¼¨¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
https://sakai-gekiga.com
¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥ÈÆó¼¡¸µ¥³ー¥É
¡Ê·à²è²È¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¡ËÄó¶¡¡¿¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
1936Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ºæ»Ô½Ð¿È¡¢ºæ»ÔÎ©Ê¡Àô¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»Â´¡£Ãæ³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢¼Â²È¤ÎÍýÈ±Å¹¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÌ¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¡¢1955Ç¯¤Ë¡Ø¶õµ¤ÃË¼ß¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£¤½¤Î¸å¡¢·à²è¤È¤¤¤¦¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¡¢Ê¬¶ÈÀ©¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÌ¡²è³¦¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
Ï¢ºÜ50Ç¯Ä¶¡¢Ã±¹ÔËÜÈ¯¹Ô´¬¿ôÀ¤³¦°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡Ø¥´¥ë¥´13¡Ù¤ä¡¢¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¡Ø¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ù¡Ø¥Ð¥í¥à¡¦£±¡Ù¤Ê¤ÉÃøºîÂ¿¿ô¡£2003Ç¯¤Ë»ç¼úË«¾Ï¡¢2010Ç¯¤Ë°°Æü¾®¼ú¾Ï¤ò¼õ¾Ï¡£2012Ç¯¤ËºæÌ¾ÍÀÂç»È½¢Ç¤¡£
2021Ç¯9·î24ÆüË×¡ÊµýÇ¯84¡Ë
¡Ú¼çºÅ¡Û
¡¡¡Ö¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò·à²è¤ÎÀ¤³¦¡×ºæ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡Êºæ»Ô¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Íºæ´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¡¢ºæ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Íºæ»ÔÊ¸²½¿¶¶½ºâÃÄ¡Ë