¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡¢ÆüËÜ»Ù¼ÒÄ¹¤Ë¾®ÎÓÆØ¤¬½¢Ç¤
Åìµþ¡Ê2025Ç¯9·î12Æü¡Ë- ¥Ð¥¤¥¥ó¥° (www.viking.com) (NYSE: VIK) ¤Ï¡¢¾®ÎÓÆØ¤¬¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó»Ù¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÎÓ¤ÏÆüËÜ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÎ¨¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë±Ä¶È¤ª¤è¤Ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°Á´ÈÌ¤òÅý³ç¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¾®ÎÓ¤Î½¢Ç¤¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÆ±¼Ò¤Î¼õ¾ÞÎò¤¢¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£¾®ÎÓ¤ÏÆüËÜ¤ÎÎ¹¹Ô¶È³¦¤Ç20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¾åµé´ÉÍý¿¦¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢±Ä¶È¤ª¤è¤Ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÁÈ¿¥¤Î±¿±Ä¤Ë¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤È¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¸þ¤±¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜÈ¯Ãå¥¯¥ëー¥º
¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤ÎÆüËÜÈ¯Ãå¥¯¥ëー¥º¤Ï¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¡¢Ë¤«¤ÊÊ¸²½¤ÈÎò»Ë¤ò»ý¤Ä´ó¹ÁÃÏ¤ò¿¼¤¯ÂÎ¸³¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ëÁ¥Æâ¤Î²÷Å¬¤ÊÀßÈ÷¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¿´Ë¤«¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Î¹¤ÎÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ï³Æ´ó¹ÁÃÏ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Æ¶»¡¤ËËþ¤Á¤¿Ê¸²½¹ÖºÂ¤äÏÂ¿©¤ò´Þ¤àÆüËÜ¸þ¤±¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¤ª¿©»ö¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Î¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¥¬¥¤¥É¤Ë¤è¤ëÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¸«¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ê¸²½Åª¤Ê³Ø¤Ó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³Æ¥¯¥ëー¥º¤Ï¡¢¡Ö²÷Å¬¤ËÀ¤³¦¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³ÆÃÏ¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤ÎÎ¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï6,000Ì¾°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´¾èÁ¥¤¤¤¿¤À¤¡¢Á¥Æâ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤ÏÁí¹çËþÂÅÙ96¡ó¤È¤¤¤¦¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥óÆÃ²½·¿¥¯¥ëー¥º¥é¥¤¥ó¡×¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025～2026Ç¯¤ÎÆüËÜÈ¯Ãå¥¯¥ëー¥º¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡¦¥¨¥Ç¥ó¤Ë¤Æ¥Á¥ãー¥¿ー¥¯¥ëー¥º¤ò´Þ¤àÁ´21ËÜ¤Î¥¯¥ëー¥º¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¡¦Ê¸²½¡¦¼«Á³Èþ¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê´ó¹ÁÃÏ¤ò½ä¤ê¡¢·§Ìî¸ÅÆ»¡¢¹âÌî»³¡¢É±Ï©¾ë¡¢Å·Áð¤Î¥¥ê¥·¥¿¥ó´ØÏ¢°ä»º¤Ê¤É¤Î¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦°ä»º¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹á¹Á¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¢¥¿¥¤¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ê¤É¤ò½ä¤ë¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¢¥¸¥¢¡¦¥¯¥ëー¥º¡×¤â±¿¹Ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
É±Ï©¾ë¡ÊÉ±Ï©¡Ë
¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡¦¥¨¥Ç¥ó¡§Âç¤¤ÊÈ¯¸«¤Î¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Î¥ªー¥·¥ã¥ó¥·¥Ã¥×
¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡¦¥¨¥Ç¥ó¤Ï¡¢Ë×Æþ´¶¤¢¤ëÎ¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ë¥ªー¥·¥ã¥ó¡¦¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸»ÅÍÍ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£465¼¼¤ÎµÒ¼¼¤ËºÇÂç930Ì¾¤ò¼ýÍÆ¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¤è¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÁ¥ÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤ò³è¤«¤·¡¢Âç·¿Á¥¤Ç¤ÏÆþ¹Á¤Ç¤¤Ê¤¤´ó¹ÁÃÏ¤Ø¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
2017Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÂ¤Á¥²ñ¼Ò¥Õ¥£¥ó¥«¥ó¥Æ¥£¥¨¥ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ·úÂ¤¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡¦¥¨¥Ç¥ó¤Ï¡¢ËÌ²¤¥â¥À¥ó¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÀ¤³¦¿å½à¤ÎÀßÈ÷¤òÍ»¹ç¡£Á´¼¼¥Ù¥é¥ó¥ÀÉÕ¤¤ÎµÒ¼¼¡¢ÌÀ¤ë¤¯³«ÊüÅª¤Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Úー¥¹¡¢ÏÂ¿©¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÈ÷¤¨¡¢Á¥¾å¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ò¤µ¤é¤ËË¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ªー¥·¥ã¥ó¥·¥Ã¥×
¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Ï2024Ç¯¤ËÆüËÜ¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¥¯¥ëー¥º¶È³¦¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥È¥ì¥¤¡¦¥Ò¥Ã¥ー¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÂç¼êÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÈÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤ÎÎ¹¤òÍ½Ìó¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡ÊNYSE: VIK¡Ë¤Ï1997Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÀî¡¢³¤¡¢¸Ð¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌÜÅªÃÏ½Å»ë¤ÎÁ¥Î¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ê³Ø¡¦Îò»Ë¡¦Ê¸²½¡¦ÎÁÍý¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÃÎÅª¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñÄ¹·óCEO¤Î¥Èー¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Ïー¥²¥ó¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÂÎ¸³ (Thinking Person™ )¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÍýÇ°¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë450°Ê¾å¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ê¡¢2023Ç¯¤ª¤è¤Ó2024Ç¯¤Î¡Ø¥³¥ó¥Ç¥Ê¥¹¥È¡¦¥È¥é¥Ù¥éー¡ÙÆÉ¼ÔÅêÉ¼¤Ç¥ê¥Ðー¥¯¥ëー¥º¡¢¥ªー¥·¥ã¥ó¥¯¥ëー¥º¡¢¥¨¥¯¥¹¥Ú¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥¯¥ëー¥º¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥È¥é¥Ù¥ë¡Ü¥ì¥¸¥ãー¡Ù»ï¤Ç¤â¥ê¥Ðー¡¦¥ªー¥·¥ã¥ó¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î³ÆÉôÌç¤Ç¡Ö¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ù¥¹¥È¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2ÂçÎ¹¹Ô»ï¤ÎÎ¾Êý¤«¤éÆ±»þ¤ËÆ±ÍÍ¤Î±ÉÍÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ã±°ì´ë¶È¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¥ó¥°°Ê³°¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï www.vikingcruisesjapan.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ë¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï www.viking.tv ¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£