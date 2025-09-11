¥³¥ê¥¢ー¥º¡¢¿·¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー½¢Ç¤¤òÈ¯É½
Âç¼êÁí¹çÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥³¥ê¥¢ー¥º¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¡§¾®³Þ¸¶ ¹ÔÍÎ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤ª¤è¤ÓTSX¡§CIGI¡¢°Ê²¼¥³¥ê¥¢ー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1ÆüÉÕ¤Ç¡¢²ñÄ¹ ·ó ¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ¾®³Þ¸¶ ¹ÔÍÎ¡Ê¤ª¤¬¤µ¤ï¤é ¤æ¤¤Ò¤í¡Ë¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢Ã«Àî ²íÍÎ¡Ê¤¿¤Ë¤«¤ï ¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥° ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¸òÂå¤ËÈ¼¤¤¡¢¾®³Þ¸¶ ¹ÔÍÎ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ÎÂî±Û¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò·Ð¤Æ¡¢²ñÄ¹¿¦¤ËÀìÇ¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾®³Þ¸¶¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¡¢¥³¥ê¥¢ー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÃå¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¯²½¤ä¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¿Íºà¤Î³ÍÆÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÀ®Ä¹¤ÎÂ®¤¤µòÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ç¥ó¡¦¥±¥Ëー¡Ê¥³¥ê¥¢ー¥º¡¦¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°èCEO¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡§
¡Ö¾®³Þ¸¶»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¤ÎÀ®¸ù¤òÃÛ¤¯¾å¤Ç¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Î³×¿·Åª¤Ê¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯¸Ç¤Ê´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñÄ¹¤È¤·¤Æ°ú¤Â³¤¥³¥ê¥¢ー¥º¤ÎÈ¯Å¸¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ã«Àî»á¤Ï¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤È¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢º£²ó¤Î½¢Ç¤¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤Î½ÅÍ×¤ÊÉÔÆ°»º¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥³¥ê¥¢ー¥º¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ëÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤ÎÎ®¤ì¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢Åê»ñÀïÎ¬¡¢¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¼¤¤ÀìÌçÃÎ¼±¤È¹ñºÝÅª¤Ê·Ð¸³¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ã«Àî»á¤Ï¡¢¥³¥ê¥¢ー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼¡¤Ê¤ëÀ®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¶âÍ»¤ª¤è¤ÓÉÔÆ°»º¶È³¦¤ÇÌó40Ç¯¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÈà¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤È¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢APACÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç³×¿·Åª¤ÊÀ®²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥³¥ê¥¢ー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡×
¾®³Þ¸¶ ¹ÔÍÎ¡Ê¸½ ²ñÄ¹ ·ó ¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡§
¡Ö²áµî5Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ê¥¢ー¥º¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ³×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¶¦¤ËÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿À®²Ì¤ò¸Ø¤ê¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤Ï²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢Í¥½¨¤Ê¥Áー¥à¤È¶¦¤ËÂçÀÚ¤Ê¤ªµÒÍÍ¤ò°ú¤Â³¤»Ù¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï²ÄÇ½À¤ËËþ¤Á¤¿¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬ËÜ³ÊÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Î¥¹¥Æー¥¸¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Ã«Àî ²íÍÎ¡Ê¿·Ç¤ ¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡§
¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥³¥ê¥¢ー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼¡¤Ê¤ë¥Á¥ã¥×¥¿ー¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤Èµ¡Ç½¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§ÍÍ¤Ë°ú¤Â³¤Âî±Û¤·¤¿²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
º£²ó¤ÎÂÎÀ©ÊÑ¹¹¤Ï¡¢¥³¥ê¥¢ー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Âç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Âçºå¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î°ÜÅ¾¡¢Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î³ÈÄ¥¡¢¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¥é¥¤¥ó¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¡¢»ö¶È¤Î³È½¼¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤È¶¥ÁèÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢¼¡¤Ê¤ëÀ®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ê¥¢ー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥ê¥¢ー¥º¤Ï¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó¥È¥í¥ó¥È¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤¹¤ë¡¢À¤³¦Í¿ô¤ÎÂç¼êÁí¹çÉÔÆ°»º¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£À¤³¦70¤«¹ñ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢23,000¿Í¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºÀº¿À¤ËÉÙ¤ó¤À½¾¶È°÷¤¬¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¡¢¥ªー¥Êー¡¢Åê»ñ²È¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÜµÒ´ë¶È¤ÎÉÔÆ°»º²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò³ô¼°¤òÊÝÍ¤¹¤ë·Ð¸³ËÉÙ¤Ê·Ð±Ä¿Ø¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ç¯´ÖÌó20%¤ÎÅê»ñ¼ý±×Î¨¤ò³ô¼ç¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯´Ö¼ý±×¤Ï45²¯¥É¥ë¡¢±¿ÍÑ»ñ»º¤Ï990²¯¥É¥ë¤Ç¤¹¡£
¥³¥ê¥¢ー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥ê¥¢ー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÅìµþ¡¦Âçºå¤ÎµòÅÀ¤Ë100¿Í°Ê¾å¤ÎÀìÌç²È¤òÍÊ¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÅê»ñ²È¡¦¥ªー¥Êー¡¦¥Æ¥Ê¥ó¥È¸þ¤±¤Ë¡¢¥ª¥¥å¥Ñ¥¤¥¢ー¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡¢¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¶ÈÌ³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
