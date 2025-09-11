¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡ÖÍÙ¤ë¤¿¤Þ»Ò～»ä¤¬ÍÙ¤ì¤ÐÀ¤³¦¤â¾Ð¤¦～¡×¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖFANY :D¡×¤Ë¤Æ9·î11Æü(ÌÚ) 12»þ¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥é¥¤¥Ö¤Ï¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞºîÉÊ¡ÖÍÙ¤ë¤¿¤Þ»Ò～»ä¤¬ÍÙ¤ì¤ÐÀ¤³¦¤â¾Ð¤¦～¡×¤ò¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖFANY :D¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ) 12»þ¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)2025 FANYStudio
¥¹¥Èー¥êー
²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¸å²ó¤·¤È¤¤¤¦Æ¯¤¯¥ª¥«¥ó¡¦»³ÅÄ¤¿¤Þ»Ò¡¢55ºÐ¡£
¤½¤ó¤Ê¤¿¤Þ»Ò¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¤Î¼ã¤¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¡¦RYO¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¸þ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤ë¡£
30Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍÙ¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¤Ç¿´¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÃç´Ö¤È¤È¤â¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤Þ»Ò¡£
¤·¤«¤·¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¾×ÆÍ¡¢Ãç´Ö¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¡¢Ç¯Îð¤Ø¤Î³ëÆ£¡¢
¿ô¡¹¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¥³¥±¤Æ¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¡£
¡È²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Î¿ÍÀ¸¡É¤«¤é¡È»ä¤Î¿ÍÀ¸¡É¤Øー
ÍÙ¤ë¤è¤¦¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë»³ÅÄ¤¿¤Þ»Ò·à¾ì¡¢³«Ëë¡ª
¢£¼ç¤Ê¥¥ã¥¹¥È
ÅçÅÄ¼îÂå¡¢Â¿ÏÂÅÄ Ç¤±×¡¢¤Á¤Ð¤Ò¤Ê¤Î¡¢¥¢¥ï¥Ó¥¢¥¥é¡¢ÂçÏÂ¤¤ê¤ó¡¢ÂçÀ¾ Í³·Ã¡¢Åòß· ²ÖÍü¡¢»³Ãæ ºÚ¡¹»Ò¡¢¾å±ò ÃÎ²Â¡¢±ÊÄÅ ¿¿Æà¡¢ËÌÅÍ¡¢¹âºå¾¡Ç·¡¢¿¹Çµ ÀÐ¾¾¡¢²Ú°æÆóÅùÊ¼¡¢¾ÐÊ¡Äâ É÷¶¬¡¢ÃÓÅÄÉö²í
¢£ÅçÅÄ¼îÂå¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÍÙ¤ë¤¿¤Þ»Ò¡×¤Ï¡¢¹¬¤»¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤µ¤·¤Ç¤É¤¦¤Ë¤Ç¤â¡¢Æ°¤«¤»¤ë¤ó¤À¡ª¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Þ»Ò¤È¤¤¤¦Ãå¤°¤ë¤ß¤Î¥¥ã¥é¤ò±þ±ç¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ÆÆÄ¡§À¾Â¼ÈþÊÝ
À½ºîÃøºî¡§FANYStudio¡¡
À©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡§µÈËÜ¶½¶È¡¢³ô¼°²ñ¼ÒMBS´ë²è
¢£FANY :D³µÍ×
¡ÖFANY :D¡×¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤ÎÍßË¾¤ò²òÊü¤¹¤ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢1ÏÃ1～3Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¡¢ËÁÆ¬¿ôÏÃÌµÎÁ¤Ç¤´»ëÄ°Äº¤¤½¤Î¸åÅÔÅÙ²Ý¶â¤È¤Ê¤ë½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡£
¡ÚWeb¡¦SNS¡Û
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://fany-d.com/
YouTube¡§https://www.youtube.com/@FANY_Drama
Tiktok¡§https://www.tiktok.com/@fany__d
Instagram¡§https://www.instagram.com/fany.drama/
X¡§https://x.com/FANY_Drama
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥é¥¤¥Ö
ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÄÌ¿®²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëNTT¥É¥³¥â¤È¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëµÈËÜ¶½¶È¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¹çÊÛ²ñ¼Ò¡£
±ÇÁü/²»³Ú¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿IP¤Î¸¢Íø³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢ÇÛ¿®»ö¶È¼Ô¤Ø¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄó¶¡¤ä¼þÊÕ»ö¶È¤â´Þ¤á¤¿¶½¹Ô¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÅ¸³«¡¢¼«¼ÒIP¤ÎÆó¼¡ÍøÍÑ¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ø¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎ®ÄÌ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÁÏÂ¤¤·¡¢Åìµþ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÇÁü»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖFANYStudio¡×¤ÎÌ¾¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤«¤é¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È³«»ÏÆü¡§2023Ç¯5·î1Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É5ÃúÌÜ18ÈÖ14¹æ ËÌÀ¾¥Ó¥ë8³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓÃÒ
¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://fanystudio.com/