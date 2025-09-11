¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£¡Ø¥µ¥Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÙÂè2ÃÆÈ¯Çä¡ª
¥Ç¥£¥¹¥¯¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ï¡¢²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Î¡È¥¸¥ã¥ó¥ë°¦¡É¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ø¥µ¥Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Ù¤ÎÂè2ÃÆ¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Âè1ÃÆ¤ËÂ³¤¡¢Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥µ¥Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÁ´10¼ïÎà¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£SNS¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¤è¤ê¥Ç¥£ー¥×¤Ê²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Î¡È¿ä¤·¥¸¥ã¥ó¥ë¡É¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥»¥ì¥¯¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2ÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÊÁ´10¼ï¡Ë
BRITPOP
DOOM METAL
HARDCORE
GRUNGE
NU METAL
POWERPOP
AVANT-GARDE
METALCORE
GRIND
NOISE
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ°ºîÆ±ÍÍ¡¢¹õÃÏ¤ËÀÖ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥ëÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
ÊÒÌÌ¤Ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈÉ½µ¡¢ÊÒÌÌ¤Ë¥«¥¿¥«¥ÊÉ½µ¤òÇÛ¤·¡¢¥«¥¿¥«¥ÊÂ¦¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Î¥ì¥¹¥Ý¥ó¥·¥Ö¥í¥´¤ò¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÇºà¤Ë¤Ï¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÂÑµ×À¤Î¹â¤¤¹ñÆâÄ¦¹ï²Ã¹©¤Ç»Å¾å¤²¡£¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤È¼Á´¶¤Ç¡¢¸°¤ä¥Ð¥Ã¥°¤ËÅº¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡È²»³Ú¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë´¶³Ð¡É¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Âè°ìÃÆ¤«¤é°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢¿·¤¿¤Ë¡È¼«Ê¬¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤Êý¤â¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯²»³Ú¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ç¥£¥¹¥¯¥æ¥Ë¥ª¥ó ¥µ¥Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー Âè2ÃÆ
¼ïÎà¿ô¡§Á´10¼ïÎà
²Á³Ê¡§880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î12Æü
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥Ç¥£¥¹¥¯¥æ¥Ë¥ª¥ó³ÆÅ¹¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
URL¡§https://diskunion.net/tote/ct/news/article/0/132344
¡Ø¥µ¥Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢º£¸å¤â¿·¤¿¤Ê¥µ¥Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥í¥Ã¥¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ä¥½¥¦¥ë¡¢¥¯¥é¥Ö·Ï¡¢¥ì¥²¥¨¡¢Ë®³Ú¤Î¥µ¥Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤²»³ÚÊ¸²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò½ç¼¡ÄÉ²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡£