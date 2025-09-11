¡ÚÍè¾ì¼ÔÆÃÅµ¤¢¤ê¡Û±Ç²è¡Ø¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡ÙÇ¾³è¥·¥Í¥Þ¤ò10·î¤Ë³«ºÅ·èÄê¡ª
¡¡À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤¬Ç§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¡¦·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤òÌÜÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇ¾³è¿·Ê¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡£¤½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î1¤Ä¡¢¡ØÇ¾³è¥·¥Í¥Þ¡Ù¤ÎÂè2ÃÆ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£
¡¡2025Ç¯10·î23Æü(ÌÚ)¡¢28Æü(²Ð)¤Î2²ó¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÂçÌ¶ÅÄÆâ¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¥·¥Í¥ÞÂçÌ¶ÅÄ¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤Ë¤ÏÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¡£¡Ø±Ç²è¤Ï¡¢Ç¾³è¡£¡ÙÂç²èÌÌ¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ç¾³è¥·¥Í¥Þ¡§¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡¡³µÍ×
¢£³«ºÅÆü¡§1²óÌÜ10/23(ÌÚ)¡¢2²óÌÜ10/28(²Ð)¡¡
¢£»þ¡¡´Ö¡§13»þ～15»þÈ¾¡¡[12»þÈ¾ ³«¾ì¡¢13»þ～Ç¾¥È¥ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡õÀ¥ÌÚ´ÆÆÄ¥ß¥Ë¥Èー¥¯¥·¥çー¡¢13»þÈ¾～¾å±Ç]
¢£²ñ¡¡¾ì¡§¥»¥ó¥È¥é¥ë¥·¥Í¥ÞÂçÌ¶ÅÄ Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»ÔÌ¨Ä®£³－£´ ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÂçÌ¶ÅÄ 1F
¢£»²²ÃÈñ¡§¤Ò¤È¤ê1,500±ß¡¡¢¨¸½ÃÏ»ÙÊ§¤¤¡¡
Íè¾ì¼ÔÆÃÅµ¢Í¥³ー¥Òー(¥Õ¥¡¥Ç¥£¥É¥ê¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥¯)¡¢¾Æ¤²Û»Ò(±Ç²èÆâ¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥×¥é¥ó¥Ä)¡¢Ç¾¥È¥ìÌäÂê½¸Vol.1¡¡
¢£Äê¡¡°÷¡§³Æ²ó140¿Í¡¡¢¨±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£±þÊçÊýË¡¡§»öÁ°±þÊçÀ©¡¡¥Ï¥¬¥¡¢WEB(https://e-ve.event-form.jp/event/111004/noukatsu-cinema2)
¥Ï¥¬¥±þÊç¤ÎºÝ¤ÎÉ¬Í×»ö¹à▶ÂåÉ½¼Ô»áÌ¾¡¢½»½ê¡¢Ï¢ÍíÀè(ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤«¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹)¡¢»²²Ã¿Í¿ô¡¢´õË¾»²²ÃÆü¤òµÆþ¤Î¾å¢©810-0021¡¡(½»½êÉÔÍ×) À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò ¥á¥Ç¥£¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¶É¡ÖÇ¾³è¿·Ê¹¡¡Ç¾³è¥·¥Í¥Þ»öÌ³¶É¡×°¸¤ËÁ÷ÉÕ¤¯¤À¤µ¤¤
¿½¹þÄù¤áÀÚ¤ê¡§9/30(²Ð)¡¡¢¨¤Ï¤¬¤¤ÏÉ¬Ãå
¢¨±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¡¢ÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨WEB±þÊç¤Î¾ì¹ç¡¢10/1(¿å)¤Ë¥áー¥ë¤Ç¡¢¤Ï¤¬¤±þÊç¤Î¾ì¹ç¤Ï10/1(¿å)°Ê¹ß¤Ï¤¬¤¤Ç»²²Ã¾Ú¤òÈ¯Á÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁªÄÌÃÎ¤Ï»²²Ã¾ÚÈ¯Á÷¤ò°Ê¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼çºÅ¡§Ç¾³è¿·Ê¹(À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò)
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§Ç¾³è¥·¥Í¥Þ»öÌ³¶É¡¡mb08@nishinippon-np.jp
±Ç²è¡Ö¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡×¤¢¤é¤¹¤¸
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=piMmALHf_AY ]
¡¡Ãº¹ÛÊ¸²½¤ÎÌ¾»Ä¤¢¤ëÄ®¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¡£¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î°¡Èþ¡ÊäªÈþÏÂ»Ò¡Ë¤ÏÌ´¤À¤Ã¤¿ÍÎ²Û»ÒÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤³¤ÎÄ®¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¶¦Æ±·Ð±Ä¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Í§¿Í¤Ë¸«Êü¤µ¤ì¤Ò¤È¤êÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢²¼¹»ÅÓÃæ¤Î¾¯½÷¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿°¡Èþ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¶öÁ³ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¡¦»Ê¡ÊÊ¡»³æÆÂç¡Ë¤È½éÏ·¤ÎÃËÀ¡¦ÀÅÃË¡Ê¿ØÆâ¹§Â§¡Ë¤È¤È¤â¤ËÆüºÚ»Ò¤òÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤³¤Î¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°¡Èþ¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤ÎÆâÁõ¤Î¼êÅÁ¤¤¤òÈà¤é¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡³«Å¹¤Ë¤à¤±¤Æ½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢»Ê¤ÈÀÅÃË¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂçÌ¶ÅÄ¤ËÍè¤¿¡È¤¢¤ë²áµî¡É¤¬¤¢¤ê¡Ä¡£
¡Ò±Ç²è¡§¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡¡¸ø¼°HP¡Ó
https://omuta-atsushi.com/
Ç¾³è¥·¥Í¥Þ¡§¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬¤¢¤¿¤ëÇ¾¥È¥ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
Ç¾³è¥·¥Í¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ÅöÆü²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡Ö¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬¤¢¤¿¤ëÇ¾¥È¥ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡Ø¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡Ù¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ä¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª¿©»ö·ô¤ä´Ñ·à·ô¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ç¹ë²Ú¤Ê·ÊÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¾¥È¥ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡§¾ÞÉÊ(°ìÉô)
£±.ÇîÂ¿ºÂÊ¸³Ú¸ø±é´Ñ·à·ô
ÅöÁª¿Í¿ô¢Í¥Ú¥¢£±ÁÈ¡ß2(10·î23Æü¡¢28Æü¤Ë³Æ£±ÁÈ¤º¤ÄÅöÁª¤·¤Þ¤¹)
ÇîÂ¿ºÂÊ¸³Ú¸ø±é
¡ÒÇîÂ¿ºÂ¡¡HP¡Ó
https://www.hakataza.co.jp/lineup/125
£².¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥éÊ¡²¬¤ª¿©»ö·ô¡§¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥«¥á¥ê¥¢¡¡¥é¥ó¥Á¥Ö¥Ã¥Õ¥§
ÅöÁª¿Í¿ô¢Í¥Ú¥¢1ÁÈ(10·î23Æü¤ÎÇ¾³è¥·¥Í¥Þ¡§Ç¾¥È¥ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤ÆÅöÁª¤·¤Þ¤¹)
¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥«¥á¥ê¥¢¡¡Å¹Æâ
¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥«¥á¥ê¥¢¡¡¥é¥ó¥Á¥Ö¥Ã¥Õ¥§
¡Ò¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥éÊ¡²¬¡§¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥«¥á¥ê¥¢¡¡HP¡Ó
https://www.fuk.hotelokura.co.jp/restaurant/guide/allday/
£³.¥Û¥Æ¥ëÆü¹ÒÊ¡²¬¶¦ÄÌ¤ª¿©»ö·ô¡§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥ì¡¦¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¡×¡¢ÆüËÜÎÁÍý¡ÖÊÛ·Ä¡×¡¢Ãæ¹ñÎÁÍý¡Ö¹ãçÆ¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÅöÁª¿Í¿ô¢Í¥Ú¥¢£±ÁÈ(10·î28Æü¤ÎÇ¾³è¥·¥Í¥Þ¡§Ç¾¥È¥ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤ÆÅöÁª¤·¤Þ¤¹)
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥ì¡¦¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¡×
¡Ò¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥ì¡¦¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¡×HP¡Ó
https://www.hotelnikko-fukuoka.com/?srsltid=AfmBOooRgvRRnM-fHFzLwUwJ_Hi77XwTFYqIq3UDoMTfZ-4jP3qru9-H
£´.±Ç²è¡Ö¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡×¡§T¥·¥ã¥Ä
ÅöÁª¿Í¿ô¢Í1Ì¾¡ß2(10·î23Æü¡¢28Æü¤Ë³Æ£±Ì¾¤º¤ÄÅöÁª¤·¤Þ¤¹)
±Ç²è¡Ö¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡×¡§¸ø¼°T¥·¥ã¥Ä
±Ç²è¡Ö¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡×¡§¸ø¼°T¥·¥ã¥Ä
£µ.±Ç²è¡Ö¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡×¡§¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°
ÅöÁª¿Í¿ô¢Í1Ì¾¡ß2(10·î23Æü¡¢28Æü¤Ë³Æ£±Ì¾¤º¤ÄÅöÁª¤·¤Þ¤¹)
±Ç²è¡Ö¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡×¸ø¼°¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°
£¶.±Ç²è¡Ö¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡×¡§¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥ª¥ª¥à¥¿¥Ü¥È¥ë
ÅöÁª¿Í¿ô¡§3Ì¾¡ß£²(100ml¡ß10ËÜÆþ¤ê¡§10·î23Æü¡¢28Æü¤Ë³Æ3Ì¾¤º¤ÄÅöÁª¤·¤Þ¤¹)
ÂçÀµÀ½Ìô:¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥ª¥ª¥à¥¿¥Ü¥È¥ë
¡ÒÂçÀµÀ½Ìô¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥ª¥ª¥à¥¿¥Ü¥È¥ë¡Ó
https://item.rakuten.co.jp/taisho-directshop/1001114/
¼çºÅ¡§Ç¾³è¿·Ê¹(À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò)¡¡
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Ç¾³è¥·¥Í¥Þ»öÌ³¶É mb08@nishinippon-np.jp