¡Ú¿·À¯¥·¥êー¥º3¼ï¤¬°û¤á¤Æ¡À4,000(ÀÇ¹þ)¡Û¿·À¯¥·¥êー¥º3¼ï°û¤ßÈæ¤Ù¡ÜÎÁÍý7ÉÊ¡Ü20¼ï°û¤ßÊüÂêÉÕ¤¡ª¡Ø´õ¾¯¼ò ¡ß ¤ª¼ê·Ú¥³ー¥¹¡ÙÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢ ¿·½ÉÅì¸ýÅ¹¤Ç³«ºÅ¡ª¡Ã9/13(ÅÚ)～9/21(Æü)
Âç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤Ëþ°÷¸æÎé¤ÎÂç¿Íµ¤´ë²è¡ª
ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢ ¿·½ÉÅì¸ýÅ¹¤Ç¤Ï¡¢9·î13Æü(ÅÚ)～9·î21Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö´õ¾¯¼ò ¡ß ¤ª¼ê·Ú¥³ー¥¹¡× ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·Æþ¼êº¤Æñ¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¿·À¯¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢
¿·À¯ No.6 S-type¡¢¿·À¯ PRIVATE LAB °¡ËãÇ¡¢¿·À¯ Colors Ash -¿åËÏ-¤Î»°¼ï¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¼ê·Ú¥³ー¥¹¤Î²Á³Ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ë¹ç¤¦¤ªÎÁÍý7ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃÄêÌ¾¾Î¼ò¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Á´¹ñ¤ÎÆüËÜ¼ò20¼ï¤äÀ¸¥Óー¥ë¤ò´Þ¤à120Ê¬°û¤ßÊüÂêÉÕ¤¤Ç¡¢ìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー¤Ë¸Â¤ê¡¢·î～ÌÚÍËÆü¤Ï¡Ü1,000±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç»þ´ÖÌµÀ©¸Â°û¤ßÊüÂê¤Ë¤´ÊÑ¹¹²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æþ¼êº¤Æñ¤Ê¿·À¯¥·¥êー¥º»°¼ï¤ò°ìÅÙ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë´õ¾¯¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀèÃå18Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥óÆâÍÆ
¢¡Äó¶¡ÆüËÜ¼ò
¢¨²¼µÆüËÜ¼ò¤ò³Æ40mlÄø¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹
¢¨°û¤ßÊüÂê¹þ¤ß¤Ç¤ªÀÊ¤¬120Ê¬À©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
(¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¤Ï½ªÎ»30Ê¬Á°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹)
¢¨²¼µÆüËÜ¼ò¤Ï°û¤ßÊüÂê¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¡¦¿·À¯ PRIVATE LAB °¡ËãÇ
¡¦¿·À¯ No.6 S-type
¡¦¿·À¯ Colors Ash -¿åËÏ-
¢¡¤ªÎÁÍý
¡ÚÁ°ºÚ£²¼ïÀ¹¤ê¡Û
¡¦¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¥Ôー¥Þ¥ó～¤Í¤®Ì£Á¹¥Þ¥è¥Íー¥º～
¡¦ßîÀ½¹ç³û¤ÎßÕ¤ê
¡Ú¼òºÚ£³¼ïÀ¹¤ê¡Û
¡¦¤¢¤ó´Î¥Ý¥ó¿Ý
¡¦¼«²ÈÀ½¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À～¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³Æþ¤ê～
¡¦»ÞÆ¦
¡Ú¾Æ¡Û
¡¦·Ü¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÌ£Á¹¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¾Æ¤
¡Ú²¹ºÚ¡Û
¡¦Ç»¸ü¤¢¤ª¤µÆ¦Éå
¢¡Î±°ÕÅÀ
¡¦°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー¤Ë¸Â¤ê¡¢·î～ÌÚÍËÆü¤Ï¡Ü1,000±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç»þ´ÖÌµÀ©¸Â°û¤ßÊüÂê¤ËÊÑ¹¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦+\500(ÀÇ¹þ)¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÊüÂê¤Ø¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¿·À¯¥·¥êー¥º3¼ï¤Ï°û¤ßÊüÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー
¢¨°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー¤ÎÆüËÜ¼ò¤Ï100ml¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹
¢¨¤ª1¿ÍÍÍ+\500(ÀÇ¹þ)¤ÇÆüËÜ¼ò¤¬35¼ï¤È¤Ê¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÊüÂê¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢þÄÌ¾ï°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー
ÄÌ¾ï°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー¡ÊÆüËÜ¼ò¡Ë
ÄÌ¾ï°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー¡ÊÆüËÜ¼ò°Ê³°¡Ë
¢þ¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー
¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー¡ÊÆüËÜ¼ò¡Ë
¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー¡ÊÆüËÜ¼ò°Ê³°¡Ë
¥×¥é¥ó³µÍ×
¢¡³«ºÅ´ü´Ö
9/13(ÅÚ)～9/21(Æü)
¢¡ÎÁ¶â
ÀÇ¹þ\4,000
¢¨¤ªÎÁÍý¡Ü2»þ´Ö°û¤ßÊüÂêÉÕ¤
(¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¤Ï½ªÎ»30Ê¬Á°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£)
(°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー¤Ë¸Â¤ê¡¢·î～ÌÚÍËÆü¤Ï¡Ü1,000±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç»þ´ÖÌµÀ©¸Â°û¤ßÊüÂê¤ËÊÑ¹¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£)
¢¨¸½¶â¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢PayPay¤Ç»ÙÊ§¤¤²Ä
¢¡Äê°÷
18Ì¾ÍÍ
¢¨Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»
¢¡¼Â»ÜÅ¹ÊÞ
ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢ ¿·½ÉÅì¸ýÅ¹
¢¡Í½ÌóÊýË¡
¢þWebÍ½Ìó
¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤Î¥³ー¥¹ÁªÂò¤Ë¡¢¡Ø´õ¾¯¼ò ¡ß ¤ª¼ê·Ú¥³ー¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥³ー¥¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´ÁªÂò¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢þÅÅÏÃÍ½Ìó
¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ö¡Ú´õ¾¯¼ò ¡ß ¤ª¼ê·Ú¥³ー¥¹¡Û´õË¾¡×¤È¤ª¿½¤·ÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¤¹¤°Í½Ìó :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyukueast/
È÷¹Í
¡¦¤´Í½Ìó¤ÏÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¤´Ï¢ÍíÄº¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤Äº¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡¦¤ªÎÁÍý¡Ü120Ê¬ÄÌ¾ï°û¤ßÊüÂêÉÕ¤¤Î¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¦°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー¤Ë¸Â¤ê¡¢·î～ÌÚÍËÆü¤Ï¡Ü1,000±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç»þ´ÖÌµÀ©¸Â°û¤ßÊüÂê¤ËÊÑ¹¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¤ª1¿ÍÍÍ+\500(ÀÇ¹þ)¤ÇÆüËÜ¼ò¤¬35¼ï¤È¤Ê¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÊüÂê¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¿·À¯¥·¥êー¥º3¼ï¤ÎÆüËÜ¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Æ¼ï40ml¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー¤ÎÆüËÜ¼ò¤Ï100ml¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£(ÅöÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É²Ä)
¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡¦Apple¤Ï¤³¤Á¤é(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)
¡¦Android¤Ï¤³¤Á¤é(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)
