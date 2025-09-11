¥³¥¹¥È¥³Á´Å¹¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Á¥§¥¢¡ØVivon ¥é¥¦¥ó¥¸¥Á¥§¥¢¡Ù¤Î¤ª¼è°·¤¤³«»Ï
¡Öthe SLEEP FACTORY - ²÷Ì²¤ÇºÌ¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊë¤é¤·¡£ -¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Ù¥Ã¥É¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ò¼çÎÏ¤È¤·¡¢À¤³¦21¤«¹ñ¤Ë»Ô¾ì¤ò¹¤²¤ë´Ú¹ñ¥Ò¥å¥ó¥À¥¤¥°¥ëー¥×¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡ー¥Ë¥Á¥ãー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZINUS¡×¡Ê¥¸¥Ì¥¹¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿ÍZINUS JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËÑ ÂÙÒ®¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Á¥§¥¢¡ØVivon ¥é¥¦¥ó¥¸¥Á¥§¥¢¡Ù¤Î¼è°·¤¤¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥¹¥È¥³Å¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥³¥¹¥È¥³¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öthe SLEEP FACTORY - ²÷Ì²¤ÇºÌ¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊë¤é¤·¡£¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ëZINUS¤Ï¡¢²÷Å¬¤Ê¿çÌ²´Ä¶¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ËºÌ¤ê¤È°Â¤é¤®¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÀ½ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¼è°·¤¤¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ä¥Ù¥Ã¥É¥Õ¥ìー¥à¤ò¥³¥¹¥È¥³¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¤ª¼è°·¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¡ØVivon ¥é¥¦¥ó¥¸¥Á¥§¥¢¡Ù¤ÎÅ¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢ZINUSÀ½ÉÊ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£²÷Ì²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¯¤Ä¤í¤®¤Î»þ´Ö¤Ë¤âºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÄó°Æ¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸å¤âZINUS JAPAN¤Ï¡¢²÷Ì²¤È²÷Å¬¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Vivon ¥é¥¦¥ó¥¸¥Á¥§¥¢
Zinus Vivon ¥é¥¦¥ó¥¸¥Á¥§¥¢¤Ï¡¢¡È²È¤ÎÃæ¤Ç¤â¥µ¥ó¥Ù¥Ã¥É¤ÎÍÍ¤Ê¥ê¥¾ー¥Èµ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥Á¥§¥¢¤Ç¤¹¡£
¡Ú4ÁØ¤Î¹âÈ¿È¯¥Õ¥©ー¥à¡Û
4ÁØ¤Î¹âÈ¿È¯¥Õ¥©ー¥à¤òÍÑ¤¤¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÈè¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¤¯¤Ä¤í¤²¤ëÍÍ¤ÊÀß·×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿È¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯»Ù¤¨¡¢¿ÈÂÎ¤Î°µÎÏ¤òÊ¬»¶¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Û
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¤¯¤Ä¤í¤®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÊÀþÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Î©ÂÎ¥«ー¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Û
¹ø¤Î¥«ー¥Ö¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¡£½¢¿²Á°¤Î¤¯¤Ä¤í¤®»þ´Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢TV¡¢¥¹¥Þ¥Û´Õ¾Þ¡¢ÆÉ½ñ¤ä¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Û
ÆÈ¼«¤Î°µ½ÌºÊñµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë°µ½Ì¤·¡¢È¢¤ËÆþ¤ì¤Æ¤´¼«Âð¤Þ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚCertiPUR-USÇ§¾Ú¤Î°Â¿´ÉÊ¼Á¡Û
ÂÑµ×À¡¢ÀÇ½¡¢ÁÇºà¤Î°ÂÁ´À¸¡ºº¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñCertiPUR-USÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¿¥ìー¥È¡¢ÆñÇ³ºÞ¡¢¥Û¥ë¥à¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Ê¤ÉÍ³²À®Ê¬¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤ÁÇºà¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥³¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É100Ç§¾Ú¡Û
À¤³¦Åª¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ³²Êª¼Áµ¬À©¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¨¥³¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É100Ç§¾Ú¡×¤ò¼èÆÀ¡£
À¤³¦¿å½à¤Î°ÂÁ´¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¥³¥¹¥È¥³Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢Vivon ¥é¥¦¥ó¥¸¥Á¥§¥¢¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥³¥¹¥È¥³¼è°·¤¤Å¹ÊÞ°ìÍ÷
¥³¥¹¥È¥³¤Ï¥¢¥á¥ê¥«È¯¾Í¤Î²ñ°÷À©ÁÒ¸Ë·¿Å¹¡£¹âÉÊ¼Á¤Ê¾¦ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÄã²Á³Ê¤Ë¤ÆÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥Èー¤ËÁ´¹ñ¤ËÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÁÒ¸ËÅ¹¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏÈÎÇä²Á³Ê¤äºß¸Ë¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥³¥¹¥È¥³»¥ËÚÅ¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÀ¶ÅÄ¶èÈþ¤·¤¬µÖ°ì¾ò9-3-1
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãæ±û¥Ð¥¹¡Ö»°Î¤ÄÍ¾®³Ø¹»Á°¥Ð¥¹Ää½ê¡×¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/4aPimLcncGbXNcgQ9)
¡ü¥³¥¹¥È¥³ÀÐ¼íÅ¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»ÀÐ¼í»Ô¿·¹ÁÆî2ÃúÌÜ733ÈÖÃÏ£±
¥¢¥¯¥»¥¹¡§»¥ËÚ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´ÆîËÌÀþ¡ÖËãÀ¸±Ø¡×¤è¤ê¥¿¥¯¥·ー20Ê¬¡¿ËÌ³¤Æ»Ãæ±û¥Ð¥¹¡ÖÀÐ¼íÄ£¼ËÁ°¥Ð¥¹Ää¡×¤è¤êÅÌÊâ15Ê¬¡Ö9Àþ¡ÊÀÐ¼í»Ô¡Ë¥Ð¥¹Ää¡×¤è¤êÅÌÊâ13Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/SiYogx2HMoX4aigT9)
¡ü¥³¥¹¥È¥³¤«¤ß¤Î¤ä¤ÞÅ¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§»³·Á¸©¾å»³»Ô¤ß¤Ï¤é¤·¤ÎµÖ21ÈÖ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR±ü±©ËÜÀþ¡ÖÌÐµÈµÇ°´ÛÁ°±Ø¡×¥¿¥¯¥·ー5Ê¬¡¿JR¡Ö»³·Á±Ø¡×¤è¤ê¥¿¥¯¥·ー20Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/okbqa6MGjKSwgJXm8)
¡ü¥³¥¹¥È¥³ÉÙÃ«Å¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§µÜ¾ë¸©ÉÙÃ«»Ô¹â²°Éß26
¥¢¥¯¥»¥¹¡§µÜ¾ë¸òÄÌ¡ÖÅòÁ¥Âô¥Ð¥¹Ää¡×¤è¤êÅÌÊâ10Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/H9YL6N2VQWz8mhJNA)
¡ü¥³¥¹¥È¥³¼Í¿åÅ¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§ÉÙ»³¸©¼Í¿å»Ô¾åÌî1001ÈÖ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¤¤È¤¤È¥Ð¥¹¼Í¿å»Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹¡Ö ¥³¥¹¥È¥³¥Ð¥¹Ää¡×¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/3Vh5dvPZYd8QbCQM7)
¡ü¥³¥¹¥È¥³Ìî¡¹»ÔÅ¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§ÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»ÔÌøÄ®301-1
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ËÌÎ¦Å´Æ»¥Ð¥¹¡ÖÈÖ¾¢¥Ð¥¹Ää¡×¤è¤êÅÌÊâ7Ê¬¡¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹ (¤Î¤Ã¥Æ¥£) ¡ÖÌøÄ®¥Ð¥¹Ää¡×¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/tCPoyo2M5DoARQyS6)
¡ü¥³¥¹¥È¥³Á°¶¶Å¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§·²ÇÏ¸©Á°¶¶»ÔÄá¸÷Ï©Ä®137-2
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÎ¾ÌÓÀþ¡Ö¶ð·Á±Ø¡×¥¿¥¯¥·ー15Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/kBD5twzwNrKeGq6b8)
¡ü¥³¥¹¥È¥³Æþ´ÖÅ¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§ºë¶Ì¸©Æþ´Ö»ÔµÜ»û3169-2
¥¢¥¯¥»¥¹¡§À¾Éð¥Ð¥¹¡Ö»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯Æþ¸ý¡×¥Ð¥¹Ää¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/3t3jeS1SSvzrWm9y7)
¡ü¥³¥¹¥È¥³·²ÇÏÌÀÏÂÅ¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§·²ÇÏ¸©Í¸³Ú·´ÌÀÏÂÄ®ÌðÅç35-1
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÅìÉð°ËÀªºêÀþ¡ÖÀîËó±Ø¡×¤è¤ê¥¿¥¯¥·ー5Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/Nh8C5pUKsCqRwjkd6)
¡ü¥³¥¹¥È¥³Â¿Ëà¶Å¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¾®»³¥öµÖ3-6-1
¥¢¥¯¥»¥¹¡§µþ²¦ÁêÌÏ¸¶Àþ¡ÖÂ¿Ëà¶±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ15Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/Zcx3qAmFFtkzfnED6)
¡ü¥³¥¹¥È¥³ºÂ´ÖÅ¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©ºÂ´Ö»ÔÅì¸¶1-13-3
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÁêÌÏÅ´Æ»¡Ö¤µ¤¬¤ßÌî±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ20Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/EDmWR8z6Do5qqicq8)
¡ü¥³¥¹¥È¥³¿ÑÀ¸Å¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§ÆÊÌÚ¸©²¼ÅÔ²ì·´¿ÑÀ¸Ä®Âç»ú°ÂÄÍ3360
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÅìÉð±§ÅÔµÜÀþ¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¤Þ¤Á±Ø¡×¤è¤ê¥¿¥¯¥·ー5Ê¬¡¿¤æ¤¦¤¬¤ª¥Ð¥¹¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¤Þ¤Á5ÃúÌÜ¥Ð¥¹Ää¡×¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/znZpcfr7krj1dDBX6)
¡ü¥³¥¹¥È¥³¿·»°¶¿Å¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§ºë¶Ì¸©»°¶¿»Ô¿·»°¶¿¤é¤é¥·¥Æ¥£3-1-2
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÉðÂ¢ÌîÀþ¡Ö¿·»°¶¿±ØÀ¾¸ý¡×¤è¤êÅÌÊâ15Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/MtBDVtSmkhyDmkeE6)
¡ü¥³¥¹¥È¥³ÀîºêÅ¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÀîºê¶èÃÓ¾å¿·Ä®3-1-4
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Àîºê»Ô¥Ð¥¹¡ÖÎ×¹Á·Ù»¡½ðÁ°¥Ð¥¹Ää¡×¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬¡¿Î×¹Á¥Ð¥¹¡ÖÎ×¹Á·Ù»¡½ðÁ°¥Ð¥¹Ää¡×¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/SHUzra89S6yQeZkU8)
¡ü¥³¥¹¥È¥³¶âÂô¥·ー¥µ¥¤¥ÉÅ¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶è¹¬±º 2-6
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¶âÂô¥·ー¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡ÖÊÂÌÚÃæ±û±Ø¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¹¬±º±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ10Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/YeBvgaBP4mt2Pu8q6)
¡ü¥³¥¹¥È¥³¤Ä¤¯¤ÐÅ¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô³Ø±à¤Î¿¹2-19
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¼óÅÔ·÷¿·ÅÔ»ÔÅ´Æ»¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ö¸¦µæ³Ø±à±ØËÌ¸ý¡×¤è¤êÅÌÊâ20Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/bBLVH7S8fCZob633A)
¡ü¥³¥¹¥È¥³ËëÄ¥Å¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èËº½1-4
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRµþÍÕÀþ¤Þ¤¿¤ÏÉðÂ¢ÌîÀþ¡ÖËëÄ¥Ëº½¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/Yek4pfry5DmBc8aa6)
¡ü¥³¥¹¥È¥³ÌÚ¹¹ÄÅÅ¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô±»ÁÒ823ÈÖÃÏ¡Ê¶âÅÄÀ¾2³¹¶è1²èÃÏ¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÆâË¼Àþ¡ÖÂµ¥±±º±Ø¡×¤è¤ê¥¿¥¯¥·ー12Ê¬¡¿¡ÖÌÚ¹¹ÄÅ±Ø¡×¤è¤ê¥¿¥¯¥·ー15Ê¬¡¿¾®Ì«ïÄÆ»¥Ð¥¹¡Ö¿·±»ÁÒ¥Ð¥¹Ää¡×¤è¤êÅÌÊâ15Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/YhUKvh5Ui7Ds9k8k6)
¡ü¥³¥¹¥È¥³ÀéÍÕ¥Ë¥åー¥¿¥¦¥óÅ¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§ÀéÍÕ¸©°õÀ¾»ÔÀôÌî3-1186-4
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ËÌÁíÅ´Æ»¡ÖÀéÍÕ¥Ë¥åー¥¿¥¦¥óÃæ±û±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ15Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/2XcaPGbAvdighwVx5)
¡ü¥³¥¹¥È¥³¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«Å¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§°ñ¾ë¸©¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô¿·¸÷Ä®41-2
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¾ïÈØÀþ¡Ö¾¡ÅÄ±Ø¡×¤è¤ê¥¿¥¯¥·ー15Ê¬¡¿°ñ¾ë¸òÄÌ¥Ð¥¹¡Ö»ÔÌ±µå¾ìÁ°¥Ð¥¹Ää¡×¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/QDQW9s6TyEX9FdWa6)
¡ü¥³¥¹¥È¥³¼é»³Å¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¼é»³¶èÃæ»ÖÃÊÌ£ÆÃÄêÅÚÃÏ¶è²èÀ°ÍýÁÈ¹çÃÏ¶èÆâ70³¹¶è1-1
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÃæ±ûËÜÀþ¡Ö¿ÀÎÎ±Ø¡×¡¢JRÃæ±ûËÜÀþ¤Þ¤¿¤Ï°¦ÃÎ´Ä¾õÅ´Æ»¡Ö¹âÂ¢»û±Ø¡×¤è¤ê¥¿¥¯¥·ー10Ê¬¡¿¤æ¤È¤êー¤È¥é¥¤¥ó¡Ö»ÖÃÊÌ£¸òÄÌ¹¾ì¥Ð¥¹Ää¡×¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/rc4ZS6YysAt3ACrW7)
¡ü¥³¥¹¥È¥³´ôÉì±©ÅçÅ¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§´ôÉì¸©±©Åç»Ô¾åÃæÄ®Ä¹´Ö2422-1
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡Ö´ôÉì±©Åç±Ø¡×¤Þ¤¿¤ÏÌ¾¸Å²°Å´Æ»¡Ö¿·±©Åç±Ø¤è¤ê¥¿¥¯¥·ー10Ê¬¡¿±©Åç»Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¥Ð¥¹¡Ö¥Ð¥íー±©Åç¥¤¥ó¥¿ーÅ¹¥Ð¥¹Ää¡×¤è¤êÅÌÊâ8Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/tM9BK5yCyDr1APwM7)
¡ü¥³¥¹¥È¥³ÃæÉô¶õ¹ÁÅ¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¤ê¤ó¤¯¤¦Ä®1-25-14
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ì¾Å´¾ï³êÀþ¡Ö¾ï³ê±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ13Ê¬¡¿Ì¾Å´¶õ¹ÁÀþ¡Ö¤ê¤ó¤¯¤¦¾ï³ê±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ11Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/uXVFZn2RQeFKrYQC8)
¡ü¥³¥¹¥È¥³ÉÍ¾¾Å¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¾åÀ¾Ä®1020-28
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¤Þ¤¿¤Ï±ó½£Å´Æ»¡ÖÉÍ¾¾±Ø¡×¤è¤ê¥¿¥¯¥·ー15Ê¬¡¿JR¡ÖÅ·ÎµÀî±Ø¡×¤è¤ê¥¿¥¯¥·ー10Ê¬¡¿±óÅ´¥Ð¥¹¡ÖÉÍ¾¾¥×¥é¥¶¥Ð¥¹Ää¡×¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/Dauhwnu4vSf9AYTC9)
¡ü¥³¥¹¥È¥³µþÅÔÈ¬È¨Å¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§µþÅÔÉÜÈ¬È¨»Ô¶ÖÌÀÂæËÌ5ÈÖÃÏ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§µþºå¥Ð¥¹¡ÖÈþÇ»»³¾®³Ø¹»¥Ð¥¹Ää¡×¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/EhYnuH6esADGUAcd7)
¡ü¥³¥¹¥È¥³Ìç¿¿Å¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÌç¿¿»Ô¾¾À¸Ä®1ÈÖ5¹æ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§µþºåËÜÀþ¤Þ¤¿¤ÏÂçºå¥âー¥ë¡ÖÌç¿¿»Ô±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ10Ê¬¡¿Osaka Meto Ä¹ËÙÄá¸«ÎÐÃÏÀþ¡Ö¤é¤é¤Ýー¤ÈÌç¿¿¡¦»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ ÂçºåÌç¿¿¥Ð¥¹Ää¡×¤Ë¤Æ²¼¼Ö
MAP(https://maps.app.goo.gl/NjbsgVUwEg6YoWk4A)
¡ü¥³¥¹¥È¥³ÆôºêÅ¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¼¡²°3-13-55
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ºåµÞÅÅÅ´¡Ö±àÅÄ±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ18Ê¬¡¿ºå¿À¥Ð¥¹¡Ö¾®±à¥Ð¥¹Ää¡×¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/p9Nkh8MVTGyWvvb78)
¡ü¥³¥¹¥È¥³ÏÂÀôÅ¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÏÂÀô»Ô¤¢¤æ¤ßÌî4-4-45
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÀôËÌ¹âÂ®Å´Æ»¡ÖÏÂÀôÃæ±û±Ø¡×¤è¤ê¥¿¥¯¥·ー10Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/5qaAr4raprikD17z9)
¡ü¥³¥¹¥È¥³¿À¸ÍÅ¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¿â¿å¶èÂ¿Ê¹Ä®»ú¾®Â«»³868-26
¥¢¥¯¥»¥¹¡§»³ÍÛ¥Ð¥¹¡¢¿À¸Í»Ô±Ä¥Ð¥¹¡Ö¾®Â«»³6ÃúÌÜ¥Ð¥¹Ää¡×¤è¤êÅÌÊâ7Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/ugPi3WwXvjDWYomJA)
¡ü¥³¥¹¥È¥³¹ÅçÅ¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§¹Åç¸©¹Åç»ÔÆî¶èÆî³ª²°2-3-4
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¡Ö¹Åç±Ø¡×¡ÖÅ·¿ÀÀî±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ15Ê¬¡¿¡Ö¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ°¥Ð¥¹Ää¡×¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/RbpCGmQVDnUWhj8s9)
¡ü¥³¥¹¥È¥³ËÌ¶å½£Å¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨À¾¶èËÜ¾ë³Ø¸¦Âæ1-2-12
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ËÌ¶å½£»Ô±Ä¥Ð¥¹¡Ö¤Ò¤Ó¤¤ÎÅì¥Ð¥¹Ää¡×¤è¤êÅÌÊâ4Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/vv1SBNE6gpY7NN5i8)
¡ü¥³¥¹¥È¥³µ×»³Å¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§Ê¡²¬¸©Áì²°·´µ×»³Ä®Âç»ú»³ÅÄ»ú¹âÌø1152-1¡Ú¥È¥ê¥¢¥¹µ×»³ À¾¥¾ー¥óÆâ¡Û
¥¢¥¯¥»¥¹¡§À¾Å´¥Ð¥¹¡Ö¸Å²ì¶¶¥Ð¥¹Ää¡×¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/55d95Y9AseQzqstbA)
¡ü¥³¥¹¥È¥³·§ËÜ¸æÁ¥Å¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 20:00
½»½ê¡§·§ËÜ¸©¾å±×¾ë·´¸æÁ¥Ä®Âç»ú¾®ºä»úµÜÅÄ689-1
¥¢¥¯¥»¥¹¡§·§ËÜ¥Ð¥¹¡Ö¾®ºä¥Ð¥¹Ää¡×¤è¤êÅÌÊâ7Ê¬
MAP(https://maps.app.goo.gl/d76DNYkgDepES2Hb7)
ZINUS
ZINUS¡Ê¥¸¥Ì¥¹¡Ë¤Ï¡¢1979Ç¯3·î8Æü¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ËÌÊÆ¤òÃæ¿´¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÀ¤³¦21¤«¹ñ¤Ë»Ô¾ì¤ò¹¤²¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²È¶ñ¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òÈ¯¾Í¤È¤¹¤ëZINUS¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥È¤ò°µ½Ì¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ò°µ½Ì¤·¤ÆÃÊ¥Üー¥ë¤ÇÇÛÁ÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÈÎÇäÊýË¡¡ÊBed-in-a-Box¡Ë¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÈ¯ÌÀ¤·¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÊªÎ®¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¯¡¢¹ñÆâÀ¸»º¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¥Ù¥Ã¥É¡¦¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í¢½Ð¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó²È¶ñÀìÌçÅ¹¤¬ÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Ã¥É¡¦¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹»Ô¾ì¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä·ÐÏ©¤ò³«Âó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÌó1,800ÅÀ¤Î¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¡¢1,500ËüËç°Ê¾å¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ò½Ð²Ù¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥ì¥Ó¥åー100Ëü·ï¤ò³ÍÆÀ¡£ÆÈ¼«µ»½Ñ¤Î³«È¯¤ä¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥ì¥Ó¥åー¤Ë¤è¤ë²þÎÉ¤ò½Å¤Í¡¢²÷Å¬¤Ç¼ê·Ú¤ÊÀ½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¤ËÆüËÜ»Ù¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ä¥Ù¥Ã¥É¥Õ¥ìー¥à¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇä¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Ø¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡¢¥Ù¥Ã¥É¥Õ¥ìー¥àÅù¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚZINUS JAPAN²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§ZINUS JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥¸¥Ì¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ« 5ÃúÌÜ27-5¥ê¥ó¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¿·½É16F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÑ ÂÙÒ®¡¡¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥Æ¥Õ¥ó¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿²¶ñ¡¦²È¶ñ(¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡¢¥Ù¥Ã¥É¥Õ¥ìー¥à¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ê¤É)¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
¡¡
Å¸³«Å¹ÊÞ¡§ ¡¡
¡ÚËÜÅ¹¡Û¡§https://zinus.jp/
¡Úamazon¡Ûhttps://www.amazon.co.jp/stores/page/E573D643-31D2-487D-B903-DD1D91F55B6E
¡Ú³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ûhttps://www.rakuten.ne.jp/gold/zinus/
¡ÚQoo10¡Ûhttps://www.qoo10.jp/shop/zinus
¡ÚYahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ûhttps://shopping.geocities.jp/zinus/
¡Úau PAY ¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ûhttps://wowma.jp/user/63737296
¡öAmazon¡¢Amazon.co.jpµÚ¤Ó¤³¤ì¤é¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦É¸¤Ï¡¢Amazon.com, lnc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°SNS¡§
¡ÚInstagram¡Ûhttps://www.instagram.com/zinus_japan
¡ÚYoutube¡Ûhttps://www.youtube.com/@zinus_japan
¡ÚX(Twitter¡Ë¡Ûhttps://twitter.com/zinus_japan
¡ÚFacebook¡Ûhttps://www.facebook.com/zinus.japan
¡ÚTikTok¡Ûhttps://www.tiktok.com/@zinus.japan
¡Ú¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÅÅÏÃ¡§0120-760-570¡ÊÊ¿Æü9:00～18:00¡Ë/E¥áー¥ë¡§customerservice-jp@zinus.com
ZINUS JAPAN¡¡PR»öÌ³¶É