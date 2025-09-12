Airtel¡¢Åì¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¥Ï¥Ö¤ò¥¿¥Ä¡¦¥·¥Æ¥£¤ÇÃå¹©
Airtel ¤Î Nxtra¡¢44MW »ýÂ³²ÄÇ½·¿¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î·úÀß¤ò³«»Ï
¥±¥Ë¥¢¡¦¥¿¥Ä¥·¥Æ¥£, 2025Ç¯9·î11Æü /PRNewswire/ -- Airtel »±²¼¤Î Nxtra ¤Ë¤è¤ë 44MW ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½·¿¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー ¤òÍÊ¤¹¤ë ¥¿¥Ä¥·¥Æ¥£ÆÃÊÌ·ÐºÑ¶è ¤Ï¡¢Åì¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£Nxtra ¤Ï¡¢¥¿¥Ä¥·¥Æ¥£¤¬Äó¶¡¤¹¤ë 95¡óºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÎ©ÃÏ¤Ï¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÅê»ñ²È¤ä¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤Ç¤âºÇ¤â´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤µòÅÀ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Executives from Airtel, Rendeavour, and Government representatives at the official groundbreaking ceremony of the Nxtra by Airtel Africa 44MW Data Centre at Tatu City SEZ, Kenya.
Nxtra ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー»ÜÀß¤Ï¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë 44MW ¤ÎITÅÅÎÏÍÆÎÌ ¤òÄó¶¡¤·¡¢¼¡À¤Âå¥µー¥Ðー¤ä¹âÌ©ÅÙGPUÂÐ±þ¥é¥Ã¥¯¤ò¼ýÍÆ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢99.999¡ó¤Î²ÔÆ¯Î¨¡¢Ê£¿ô¤Î¾éÄ¹²½¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Ñ¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Ä¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢Åì¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¥Ï¥Ö¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢¿ô²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢À¤³¦¿å½à¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»Ô¤Î¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡¢135MVA¤ÎÊÑÅÅ½ê¤È99.7¡ó¤Î²ÔÆ¯Î¨¤ò¸Ø¤ëÇÛÅÅÌÖ¡¢¹ñÆâÍ£°ì¤Î »º¶È¸þ¤±24»þ´Ö365Æü¤Îµë¿å¡¢Êñ³çÅª¤Ê±«¿å´ÉÍý¡¢¹ñºÝµ¬³Ê¤ÎÆ»Ï©70km¡¢¤½¤·¤Æ 120km°Ê¾å¤Î°ÂÁ´¤ÊÃÏ²¼¸÷¥Õ¥¡¥¤¥ÐーÌÖ ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Ä¥·¥Æ¥£¤Î½êÍ¼Ô·ó³«È¯»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë Rendeavour ¤ÎÁÏ¶È¼Ô·óCEO¡¢Stephen Jennings»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡§¡Ö10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥¿¥Ä¥·¥Æ¥£¤Ë¤ª¤¤¤Æ À¤³¦¿å½à¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é ¤È »ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー ¤ËÅê»ñ¤·¡¢¤³¤³¤òÅì¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Á³¤ÊµòÅÀ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Airtel ¤¬ Nxtra ¤ò¤³¤³¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶¯ÎÏ¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Nxtra ¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¿¥Ä¥·¥Æ¥£¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë 100¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñÆâ³°´ë¶È ¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤¬¤³¤³¤ËÂ³¤¯¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¶¦¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î·ÐºÑÊÑ³×¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢°ÂÁ´À¡¦³ÈÄ¥À¡¦»ýÂ³²ÄÇ½À ¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
Airtel Africa ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÉôÌç CEO¡¢Yashnath Issur»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡§¡ÖÅì¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇºÇÂç¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ò·úÀß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï ´ë¶È¤òÎÏ¤Å¤±¡¢À¯ÉÜ¤ò»Ù¤¨¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢³èµ¤¤¢¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Airtel ¤Î Nxtra ¤Ï¡¢ºÇ¹â¿å½à¤Î¹ñºÝ´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·úÀß¤µ¤ì¡¢¿®ÍêÀ¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤Î³ÈÂç¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤È¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¡¢°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤¬¼¡À¤Âåµ»½Ñ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¥¿¥È¥¥¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï 95%°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Ç¤âºÇ¤â»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÎ©ÃÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼ûÍ×¤Î 3Ê¬¤Î1¤ÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜ¤Þ¤«¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¥Ë¥¢¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¼çÂÎ¤Î¹ñ¤ÎÁ÷ÅÅÌÖ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥È¥¥¥·¥Æ¥£¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¥¯¥êー¥ó¤«¤Ä¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¸þ¤±ÅÅÎÏ¶¡µë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥È¥¥¥·¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü2Ëü5,000¿Í°Ê¾å¤¬À¸³è¤·¡¢Æ¯¤¡¢³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³¹¤Ë¤Ï¡¢4,500¸Í¤Î´°À®½»Âð¡¢6,000¿Í¤Î³ØÀ¸¡¢¤½¤·¤ÆÁí³Û4,000²¯¥±¥Ë¥¢¥·¥ê¥ó¥°¤òÄ¶¤¨¤ëÅê»ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥È¥¥¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ß¥ìー¥Ä¡¦¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¥Ï¥¤¥Í¥±¥ó¡¢¥³ー¥ë¥É¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¢¥Õ¥ë¥±¥¢¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¢¥Û¥¦¥Í¥ó¡¢CCI¥°¥íー¥Ð¥ë¡¢¥Éー¥Þ¥ó¥º¡¢¥±¥ë¥Ò¥ãー¡¢¥Ê¥¤¥ô¥¡¥¹¡¢NCBA¡¢¥°¥ê¥Ã¥ÈÉÔÆ°»º¥¤¥ó¥«¥à¥°¥ëー¥×¡¢¥Ø¥ï¥Æ¥ì¡¢¥Õ¥ì¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥ïー¥Àー¥º¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¢¥¿¥Þ¥ê¥ó¥É¡¦¥°¥ëー¥×¡¢ADvTECH¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¥·¥Ã¥×¡¦¥°¥ëー¥×¡¢¥Ùー¥«¥ë¥º¡¢¥Î¥ô¥£¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¡õ¥·¥ãー¥È¥ê¥Õ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥È¥¥¡¦¥·¥Æ¥£ÆÃÊÌ·ÐºÑ¶è¡ÊSEZ¡Ë¤ËÆþµï¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤òµý¼õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É¸½àÀÇÎ¨30¡ó¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇ½é¤Î10Ç¯´Ö¤ÏË¡¿ÍÀÇÎ¨10¡ó¡¢¤½¤Î¸å¤Î10Ç¯´Ö¤Ï15¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ï¤Þ¤¿¡¢ÊªÉÊ¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÕ²Ã²ÁÃÍÀÇ¡ÊVAT¡Ë¤Î¥¼¥íÀÇÎ¨¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÍ¢Æþ´ØÀÇ¤ª¤è¤Ó°õ»æÀÇ¤ÎÌÈ½ü¤È¤¤¤Ã¤¿²¸·Ã¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥È¥¥¥·¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¿¥È¥¥¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥í¥Ó¶á¹Ù¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë5,000¥¨ー¥«ー¤Î¿·ÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢½»Âð¡¢³Ø¹»¡¢´ë¶È¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°³¹¡¢°åÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢¼«Á³¥¨¥ê¥¢¡¢¤½¤·¤Æ25Ëü¿Í°Ê¾å¤Î½»Ì±¤ä¿ôËü¿Í¤ÎÍèË¬¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó»ÜÀß¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»Ô¤Î³Ø¹»¤Ç¤ÏËèÆü¿ôÀé¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬³Ø¤Ó¡¢½»Âð¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë½êÆÀÁØ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥È¥¥¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¡¢¥±¥Ë¥¢½é¤Î²ÔÆ¯Ãæ¤ÎÆÃÊÌ·ÐºÑ¶è¡ÊSEZ¡Ë¤Ç¤¹¡£¥Ê¥¤¥í¥Ó¤«¤é¤ï¤º¤«30Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¿¥È¥¥¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢¸òÄÌ½ÂÂÚ¤äÄ¹»þ´Ö¤ÎÄÌ¶Ð¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿½»¤à¡¦Æ¯¤¯¡¦Í·¤Ö¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Tatu City ¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤:www.tatucity.com
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Rendeavour ¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤:www.rendeavour.com
¼Ì¿¿ - https://mma.prnasia.com/media2/2769970/Tatu_City.jpg?p=medium600
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com