¡Ú¥ê¥Æー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥ß¥Ã¥È2025¡Û¡ÖÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡×2Ç¯Ï¢Â³¥×¥é¥Á¥Ê¥¹¥Ý¥ó¥µー·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
ºòÇ¯2,000Ì¾°Ê¾å¤¬Íè¾ì¤·¤¿¥ê¥Æー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¢¶È³¦¤Î¥ー¥Þ¥ó¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¿¿²Á¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¤¤¯2Æü´Ö
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ê¥Æー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥ß¥Ã¥È2025¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Î¤´¶¨»¿¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë³Æ´ë¶ÈÍÍ¤Î¹Ö±é¤ä¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ê¥Æー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¡¢Àè¹Ô¥æー¥¹¥±ー¥¹¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯¾õ¶·¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤´¶¨»¿´ë¶È
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÔÃ«²Ã²ìÄ®1-1-1
ÂåÉ½¡¡¡¡¡§ËÌÅç µÁÀÆ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§1876Ç¯¡ÊÌÀ¼£9¡ËÇ¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÉý¹¤¤»ö¶ÈÊ¬Ìî¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÁí¹ç°õºþ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¡ÖP&I¡×¡Ê°õºþ¤È¾ðÊó¡§Printing & Information¡Ë¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢½ÐÈÇ°õºþ¤«¤é¡¢¾ðÊó¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢¡¢ÊñÁõ¡¢·úºà¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Åù¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Çä¾ì¤Å¤¯¤ê¤«¤éPOPÀ©ºî¡¢IOT¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿Çä¤ê¾ì¤Î¥Çー¥¿¼èÆÀ¤È¸ú²Ì¸¡¾Ú¤Î¤Û¤«¡¢ID-POS¤È¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤¿¥ê¥Æー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó¹¹ð¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À¸³è¼Ô¤È»ö¶È¼Ô¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤®¡¢¥ê¥Æー¥ë¤È¥áー¥«ー¤ÎDX¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.dnp.co.jp/
¢£³µÍ×
Retail Media Summit 2025
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯10·î8Æü(¿å)¡¦9Æü(ÌÚ)
»þ´Ö¡¡¡§9»þ30Ê¬～19»þ00Ê¬
²ñ¾ì¡¡¡§¥Ù¥ë¥µー¥ë¿·½É¥°¥é¥ó¥É
½êºßÃÏ¡§¢©160-0023ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É8-17-3 ½»Í§ÉÔÆ°»º¿·½É¥°¥é¥ó¥É¥¿¥ïー1F
¢¨¤´ÅÐÃÅ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢³«ºÅ»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È
https://www.retailmedia-japan.com/(https://www.retailmedia-japan.com/?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=250911)
¢£Æþ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Retail Media Summit 2025¤Ø¤ÎÍè¾ì¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿À©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÆþ¾ìÌµÎÁ¡Ë
https://biz.q-pass.jp/f/11824/retailmedia-japan2025
¢£¸½ºß·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤´ÅÐÃÅ´ë¶ÈÍÍ(¸Þ½½²»½ç)
¡¦¼ã¾¾ Àµ¼÷ »á / ¥¢¥µ¥Ò¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ÎÌÈÎÅý³çÉô ¥ê¥Æー¥ëAI¿ä¿Ê¼¼Ä¹
¡¦²¬ËÜ Ã£Ìé »á / Ì£¤ÎÁÇ³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò¾ïÌ³ ¿©ÉÊ»ö¶ÈËÜÉôÉû»ö¶ÈËÜÉôÄ¹ ·ó ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿ーÄ¹
¡¦µÈ²¬ Áï»Ë »á / Ì£¤ÎÁÇAGF³ô¼°²ñ¼Ò ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¿ä¿ÊÉô ¶¦ÁÏÀïÎ¬¥°¥ëー¥× ¥°¥ëー¥×Ä¹ÂåÍý
¡¦¿ù¸¶ ¹ä »á / ¥¢¥¿¥é³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO
¡¦ÅÄÃæ ¹á¿¥ »á / ¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ±Ä¶È´ë²èËÜÉô ¥Ç¥¸¥¿¥ë´ë²èÉô ÉôÄ¹
¡¦Ë¾·î ÍÎ»Ö »á / ³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Èー¥èー¥«Æ² ±Ä¶ÈËÜÉô ¥ê¥Æー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
¡¦º£Â¼ ½¤°ìÏº »á / º£Â¼¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¡¦À¶ÅÄ ÌÀ¿® »á / ¥¦¥¨¥ë¥·¥¢Ìô¶É³ô¼°²ñ¼Ò ¾¦ÉÊËÜÉô ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô ÉôÄ¹
¡¦È¬ÌÚ ÂÀÎ¼ »á / ³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥È¥Ê¥ë ÂåÉ½¼èÄùÌò
¡¦Ìî¸¶ Áï »á / ²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ø¥¢¥±¥¢»ö¶ÈÉô ¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥ãー
¡¦ÃæÃ« Í¹á »á / ²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ø¥¢¥±¥¢»ö¶ÈÉô ¥·¥Ë¥¢¥Þー¥±¥¿ー
¡¦»³²¬ ÃÒ¹° »á / ²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ø¥¢¥±¥¢»ö¶ÈÉô ¥·¥Ë¥¢¥Þー¥±¥¿ー
¡¦¼Ä¸¶ ·ò¸ã »á / ²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ø¥¢¥±¥¢»ö¶ÈÉô ¥Þー¥±¥¿ー
¡¦µÈÅÄ ÍÀÊþ »á / ¥«¥ë¥Óー³ô¼°²ñ¼Ò ¥«¥ë¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥êー¥¸¥ç¥ó ´ë²èÅý³çËÜÉô ¥ê¥Æー¥ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Éô ¥ê¥Æー¥ëDX¿ä¿ÊÃ´Åö
¡¦CRITEO³ô¼°²ñ¼Ò (ÅÐÃÅ¼ÔÄ´À°Ãæ)
¡¦ÊÒ¶Í Áï»Ö »á / ¥°¥íー¥êー³ô¼°²ñ¼Ò DX¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ä¿ÊÅý³çÉô ¥Çー¥¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥óÉô ÉôÄ¹
¡¦Â®¿å Âç¹ä »á / ³ô¼°²ñ¼Ò¥²ー¥È¡¦¥ï¥ó ¼èÄùÌòCOO FamilyMartVision»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô
¡¦ËÙÆâ Ä¾¿Í »á / ³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È AI»ö¶ÈËÜÉô ¶¨¶È¥ê¥Æー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó Retail Ads¥«¥ó¥Ñ¥Ëー »ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô
¡¦ÉðÅÄ Æà¡¹ »á / ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ BCL¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô ¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬Éô ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼¼ ¼¼Ä¹
¡¦¿ù±º ¹î¼ù »á / ³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¿·µ¬»ö¶È¿ä¿Ê¼¼ Áí³ç¥Þ¥Í¥¸¥ãー
¡¦¥½¥Ëー¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò (ÅÐÃÅ¼ÔÄ´À°Ãæ)
¡¦ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò (ÅÐÃÅ¼ÔÄ´À°Ãæ)
¡¦¾®¶¶ µÁ¹À »á / ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥ë¥Ï¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¼¹¹ÔÌò°÷ ·Ð±ÄÀïÎ¬ËÜÉôÄ¹ ·ó ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àËÜÉôÄ¹
¡¦À¥¸Í ±ÉÃÏ »á / TikTok for Business TikTok for Business Japan Global Business Solutions, Japan Client Partner
¡¦»³¸ý ½¤Ê¿ »á / ³ô¼°²ñ¼ÒÅìµÞ¥¹¥È¥¢ MD´ë²èÉô ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÄ¹
¡¦»¨²ì ¹¬ÂÀÏº »á / ³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢GP ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO
¡¦ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò (ÅÐÃÅ¼ÔÄ´À°Ãæ)
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ² (ÅÐÃÅ¼ÔÄ´À°Ãæ)
¡¦Nate Shurilla »á / Pacvue Head of APAC
¡¦¿ûÃ« ÍÎ²ð »á / ¥Õ¥Þ¥¥éー³ô¼°²ñ¼Ò ¹ñÆâ±Ä¶ÈËÜÉô±Ä¶È¿ä¿ÊÉô ÉôÄ¹
¡¦ÉÙ±Ê Êþ¿® »á / ³ô¼°²ñ¼ÒPreferred Networks ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
¡¦ËÌ¸¶ µ¬ÃÕ»Ò »á / ³ô¼°²ñ¼ÒMICHI ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO
¡¦ÅÏîµ ±Ñ±¦ »á / ³ô¼°²ñ¼Ò Mizkan ¼¹¹ÔÌò°÷ Chief Digital Officer
¡¦ÀÖÀ± Âç°Î »á / ³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ë¥«¥ê Head of Ads Business
¡¦Æ£Ãæ ÂÀÏº »á / Moloco¹çÆ±²ñ¼Ò Moloco Commerce MediaÆüËÜ»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô
¡¦ÎÓ Âó¿Í »á / °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥ê¥Æー¥ëAI¸¦µæ²ñ ÂåÉ½Íý»ö
¡¦»°Åç ·ò »á / Rokt Head of Japan
¡¦Íò ÍÛ°ì »á / ³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Õ¥È DX¿ä¿Ê¼¼¼¼Ä¹
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢¤´ÅÐÃÅ¼ÔÍÍÄ´À°Ãæ
¢£¥á¥Ç¥£¥¢¥¹¥Ý¥ó¥µーÍÍ¡¢¸å±çÃÄÂÎÍÍ
¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥Á¥§ー¥ó¥¹¥È¥¢(³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ê¥Æ¥¤¥ë¥á¥Ç¥£¥¢)
¡¦DIGIDAY(³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¥¸ー¥ó)
¡¦MarkeZine(³ô¼°²ñ¼ÒæÆ±Ë¼Ò)
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥ê¥Æー¥ëAI¸¦µæ²ñ
¢£¥ê¥Æー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥ß¥Ã¥È2024¥¢ー¥«¥¤¥Ö
https://www.retailmedia-japan.com/archive.html(https://www.retailmedia-japan.com/archive.html?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=250911)
