Cisco¤ÈTata Communications¡¢¼¡À¤Âå¤ÎeSIM¤ª¤è¤ÓIoTÀÜÂ³»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤¿¤á¤Ë¶¨¶È

¥à¥ó¥Ð¥¤¡¢¥¤¥ó¥É¡¢, 2025Ç¯9·î11Æü /PRNewswire/ -- À¤³¦Åª¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºIoTÆ³Æþ¤Ë¤ª¤±¤ë²è´üÅª¤Ê°ì¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÄÌ¿®µ»½Ñ¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤¢¤ëTata Communications¤Ï¡¢ËÜÆü¡¢Cisco¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÀïÎ¬Åª¶¨¶È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ë¶È¤¬ÀÜÂ³¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢´ÉÍý¤·¡¢³ÈÄ¥¤¹¤ëÊýË¡¤ÎÌ¤Íè¤òºÆÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Marco Bijvelds, Vice President and Global Head of Tata Communications MOVE™
´ë¶È¤¬IoT¤Î±¿ÍÑ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥«ー¤«¤é»º¶ÈÍÑ¥»¥ó¥µー¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹·²¤Î´ÉÍý¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ù¥ó¥Àー¤ä¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢µ¬³Ê¤ÎÊ»ÍÑ¤Ë¤è¤ëÃÇÊÒ²½¤·¤¿SIM¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡¢Ê£»¨¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥×¥í¥Ó¥¸¥ç¥Ë¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ°Û¤Ê¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤äµ»½Ñ´Ö¤Ç¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ¤Î·çÇ¡¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Ï¡¢Æ³Æþ¤ÎÃÙ±ä¡¢¥³¥¹¥È¤ÎÁýÂç¡¢½ÀÆðÀ¤ÎÀ©Ìó¤ò¾·¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÁÈ¿¥¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ú²ÌÅª¤ËIoT¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤òº¤Æñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢Tata Communications MOVE™ ―¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ÇÂ¿À¤ÂåÂÐ±þ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëeSIM¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ê3²¯5,000Ëü°Ê¾å¤ÎeSIM¥ª¥Ú¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊOS¡Ë¤òÄó¶¡¤·¡¢200°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇSIM¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò´ÉÍý¡Ë――¤¬¡¢Cisco¤ÎIoT Control Center¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£IoT Control Center¤Ï¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢32,000¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢2²¯7,000Ëü°Ê¾å¤ÎSIM¥Ùー¥¹¤ÎIoT¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ê1²¯Âæ¤Î¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥«ー¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Tata Communications¤ÈCisco¤¬»ý¤Ä¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ëIoTÆ³Æþ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëËÉÙ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï¼¡¤Î¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹:
- SIM¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¤µ¤é¤ËeSIMµ¬³Ê¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥È¤·´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È
- Ëà»¤¤Î¤Ê¤¤Åý¹ç·¿¤ÎÀÜÂ³ÂÎ¸³¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ìÅêÆþ¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È
- IoTÆ³Æþ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥ì¥¤¥äー¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¹âÅÙ¤Ê²Ä»ëÀ¤ÈÀ©¸æ¤òÆÀ¤ë¤³¤È
- Åý¹çºî¶È¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¥Ù¥ó¥Àー¥í¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È
¤³¤Î¶¨¶È¤Ï½ÅÍ×¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÜÂ³¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ©¸æÀ¡¢½ÓÉÒÀ¡¢¤½¤·¤Æ¸úÎ¨À¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
Tata Communications MOVE™¤ÎÉû¼ÒÄ¹·ó¥°¥íー¥Ð¥ëÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëMarco Bijvelds»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖeSIMµ»½Ñ¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¿Ê²½¤Ï¡¢´ë¶È¤¬IoT¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÀÜÂ³¡¦´ÉÍý¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÑ³×Åª¤Ê¥·¥Õ¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Tata Communications¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈIoT¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤È¡¢Cisco¤Î¼ÂÀÓ¤¢¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬»ý¤ÄÈæÎà¤Ê¤ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ï¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤ÎÌ¤Íè¤Î´ðÈ×¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹――´ë¶È¤¬¤è¤ê¿×Â®¤Ë¡¢¤è¤ê¸¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤ê¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥±ー¥ë¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£¡×
¤³¤Î¶¨¶È¤Ï¡¢Í¢Á÷¡¢ÊªÎ®¡¢À½Â¤¶È¤Ê¤É¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤IoTÀÜÂ³¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê¶È³¦¤ËÂç¤¤Ê²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¸½ÃÏ¤ÎSIM¥«ー¥É¤Ê¤·¤Ç¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¥È¥ìー¥éー¤òÂ¨ºÂ¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥È¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯²ñ¼Ò¤ä¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òºÆÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾å¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò´Æ»ë¤·¤¿¤¤¸ø±×»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Cisco¤ÎProvider MobilityÃ´Åö¾åµéÉû¼ÒÄ¹·ó¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ç¤¢¤ëMasum Mir»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖCisco¤ÈTata Communications¤Ï¡¢eSIMµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö´ë¶È¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê£»¨²½¤¹¤ë¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤è¤ê¹â¤¤´ÊÊØÀ¡¢¼«Æ°²½¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òµá¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏeSIM¤ò´ðÈ×µ»½Ñ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Tata Communications¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿Cisco¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃ¤ËÀ½Â¤¤«¤éÈÎÇäÅ¹¡¢¤½¤·¤ÆÆ»Ï©¾å¤Þ¤Ç¤Î¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥«ー¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿ÁªÂò¤Ç¤·¤¿¡£¡×
Cisco¤ÈTata Communications¤Ï¡¢IoT¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áê¸ß±¿ÍÑÀ¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¡¢ÂçÃÀ¤Ê¿·¤·¤¤¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ë¶È¤¬¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¼ý±×¸»¤ò³«Âó¤·¡¢ÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿¶ÈÌ³¤òºÇÅ¬²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¡¢¿Í¡¢¶õ´Ö¡¢¥â¥Î¤Î´Ö¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÁê¸ßºîÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
Tata Communications¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Tata Group¤ËÂ°¤¹¤ëTata Communications¡ÊNSE: TATACOMM¡Ë¡ÊBSE¡§500483¡Ë¤Ï¡¢190°Ê¾å¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤Ç¡¢º£Æü¤ÎµÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿®Íê¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥¢¤È¼¡À¤Âå¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó500¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡¢300¼Ò¤¬Æ±¼Ò¤Î¸ÜµÒ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤Î¥¯¥é¥¦¥ÉÂç¼ê¤Î80¡ó¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.tatacommunications.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ª¤è¤ÓÃí°Õ»ö¹à
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¿¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤È¤½¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÄê¤Î¸ÀÍÕ¤äµ½Ò¡¢¤ª¤è¤Ó¥¿¥¿¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤ÎÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºâÌ³¾õ¶·¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¡¢»ö¶È¤Î¾ÍèÅªÈ¯Å¸¡¢¥¤¥ó¥É¤Î°ìÈÌ·ÐºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤ò´Þ¤à¤½¤ÎÂ¾¤Îµ½Ò¤Ï¡¢¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿µ½Ò¤Ï¡¢ºâÌ³¡¢µ¬À©¡¢´Ä¶¡¢¶È³¦¤ÎÀ®Ä¹¡¦Æ°¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡¢´ûÃÎ¤ª¤è¤ÓÌ¤ÃÎ¤Î¥ê¥¹¥¯¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍ×°ø¤ò´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Tata Communications¤Î¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¡¢¶ÈÀÓ¤Þ¤¿¤ÏÀ®²Ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶È³¦¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¼¨¤Þ¤¿¤Ï°Å¼¨¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¡¢¶ÈÀÓ¡¢À®²Ì¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Íè¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Tata Communications¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÎÌ¤ÎÁý²Ã¤ÎÍ½Â¬¤Î¸í¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¼ûÍ×¤òËþ¤¿¤·µöÍÆ¤Ç¤¤ëÍø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¿·À½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤Î¼ºÇÔ¡¢²»À¼ÅÁÁ÷¥µー¥Ó¥¹¤ò´Þ¤à¿·À½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¿·µ»½Ñ¤ª¤è¤Ó¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾¦¶È»î¸³¤òÀµ¾ï¤Ë´°Î»¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÎÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Î°ìÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎÁ¶â¥ìー¥È¤ò°ÂÄê²½¤Þ¤¿¤Ï²¼¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡¢ÀïÎ¬ÅªÇã¼ý¤Î¼ºÇÔ¡¢¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤ÎÀ¯ºö¤Þ¤¿¤Ïµ¬À©¤ÎÊÑ¹¹¡¢ÆÃ¤ËTata Communications¤Î¶È³¦¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÑ¹¹¡¢¥¤¥ó¥É¤Î·ÐºÑ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¾õ¶·¡¢¿®ÍÑ¾õ¶·¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¾õ¶·¤Ê¤É¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¡¢¶ÈÀÓ¡¢À®²Ì¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤êÆÀ¤ëÄÉ²ÃÅªÍ×°ø¡Ê¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏTata Communications¤Î´ÉÍý²¼¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Tata Communications¤ÎÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¿¥¿¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ¤Ï¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹www.tatacommunications.com¡£Tata Communications¤Ï¡¢¾ÍèÍ½Â¬¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ò¹¹¿·¤Þ¤¿¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤ï¤º¡¢¤Þ¤¿¤½¤ÎµÁÌ³¤òÌÀ¼¨Åª¤ËÈÝÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
© 2025 Tata Communications ³ô¼°²ñ¼ÒÌµÃÇÊ£¼Ì¡¦Å¾ºÜ¤ò¶Ø¤¸¤Þ¤¹¡£
Tata Communications¤ª¤è¤ÓTATA¤Ï¥¤¥ó¥É¤ª¤è¤ÓÆÃÄê¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¿¥¿¡¦¥µ¥ó¥º¡¦¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡ÊTata Sons Private Limited¡Ë¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¾¦É¸¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½êÍ¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£
