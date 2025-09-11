BtoB´ë¶È¤ÎYouTube³èÍÑ10Áª ¨¡¨¡ À®¸ù»öÎã¤ÈÀß·×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÌµÎÁ»ñÎÁ¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Þ¥Ê¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶â»Ò¹ä¾Ï¡Ë¤Ï¡¢BtoBÎÎ°è¤Ç¿Ê¤àYouTube³èÍÑ¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿»ñÎÁ¡ØBtoB´ë¶È¤ÎYouTube³èÍÑºÇÁ°Àþ¡£±ÇÁü¤ÈÀß·×¤ÇÅÁ¤¨¤ë10»öÎã¡Ù¤òÌµÎÁ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¸ø³«¤ÎÇØ·Ê
YouTube¤Ï¤â¤Ï¤äBtoC´ë¶È¤À¤±¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢BtoBÎÎ°è¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÎÀ½ÉÊ¾Ò²ð¤ä´ë¶È¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢´ë¶È¤Î»×ÁÛ¤äÀìÌçÀ¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¡×¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¼«¼Ò¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢ºÎÍÑ¤ä±Ä¶È³èÆ°¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÎÎ°è¤Ç¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢Æ°²è¤ò³èÍÑ¤·¤¿´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎÈ¯¿®¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥¢¥Þ¥Ê¤Ç¤Ï¡¢BtoB´ë¶È¤ÎYouTube³èÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦10¼Ò¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¸·Áª¤·¡¢±ÇÁüÉ½¸½¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀß·×¤Î¹©É×¤¬Ê¬¤«¤ë»ñÎÁ¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»ñÎÁ¤Ï¡¢BtoB´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëYouTubeÀïÎ¬¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¤¤Êý¤ËÌµÎÁ¤Ç¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ»ñÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØBtoB´ë¶È¤ÎYouTube³èÍÑºÇÁ°Àþ¡£±ÇÁü¤ÈÀß·×¤ÇÅÁ¤¨¤ë10»öÎã¡Ù¡ÊÁ´15¥Úー¥¸¡Ë
»öÎã¤òÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É :
https://insights.amana.jp/article/47576/
¢§¤³¤Î»ñÎÁ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È
¡¦BtoB´ë¶È10¼Ò¤ÎYouTube³èÍÑ»öÎã¤ò°ìÍ÷¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë
¡¦ºÎÍÑ¡¦±Ä¶È¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑË¡¤¬¤ï¤«¤ë
¡¦À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀß·×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ø¤Ù¤ë
¢§¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦BtoB´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¹Êó¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÃ´Åö¼Ô
¡¦·Ð±Ä´ë²è¤äDX¿ä¿Ê¤Ê¤É¡¢Æ°²è³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡¦Ã´Åö¼Ô
¡¦Æ°²èÀ©ºî¤ä¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢±¿ÍÑ¤Ë·È¤ï¤ë¼ÂÌ³Ã´Åö¼Ô
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Þ¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1979Ç¯¤Ë¹¹ð¼Ì¿¿¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥Áー¥ë¤äÆ°²è ¡ÊTVCM¡¢WEB Æ°²èÅù¡Ë¡¢CG¡Ê¥ì¥¿¥Ã¥Á¡¢3DCG¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë CG¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀ©ºî¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ø¤È»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»ñ¸»¤äÇ¯´Ö 15,000 ·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ë°Æ·ï¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î²ÁÃÍ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¦¿Í¡¹¤òÆ°¤«¤¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÊÑ³×¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Þ¥Ê¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¾¦ºà¡Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»Üºö¤ä DX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¿ä¿Ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¶¦¤Ë´ë¶È¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Þ¥Ê¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¶â»Ò¹ä¾Ï
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅìÉÊÀî2-2-43
Àß¡¡Î©¡§1979Ç¯4·î
»ñËÜ¶â¡§100É´Ëü±ß
½¾¶È°÷¿ô¡§¡ÊÏ¢·ë¡Ë646 Ì¾ ¢¨2024 Ç¯ 1 ·î 1 Æü¸½ºß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎ¬¡¦´ë²èÎ©°Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¥¤¥ó¥Êー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¦ÊÔ½¸¡¢¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¡¢¥àー¥Óー¡¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯À©ºî¡¢WEBÀ©ºî¡¢¤½¤ÎÂ¾³Æ¼ï¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»Üºö¤ÎÎ©°Æ¤Ê¤É¡Ë
URL¡§https://amana.jp/