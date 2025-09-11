ÆüËÜ½é¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ëTech¡×¥µ¥ß¥Ã¥È³«ºÅ ― ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ß¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¤¬ÊÑ¤¨¤ëÁÈ¿¥¤ÎÌ¤Íè
¥¤¥ó¥¯¥ëTech¢¨¡Ê¥¤¥ó¥¯¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡¦³ô¼°²ñ¼ÒLean on Me¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»ÖÂ¼½Ù²ð¡¢°Ê²¼¡Ö¥êー¥ó¥ª¥ó¥ßー¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ëTech¡×¤ò·Ç¤²¤¿ÆüËÜ½é¤Î¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥µ¥ß¥Ã¥È2025 ～¥¤¥ó¥¯¥ëTech¤¬Âó¤¯¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¿·»þÂå～¡×¤òÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥ó¥¯¥ëTech¤ÏÅö¼Ò¤¬Äó¾§¤¹¤ëÂ¤¸ì¤Ç¡¢SDGs¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëº£¡¢Â¿ÍÍÀ¤ÎÊñÀÝ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ëTech¡×¤¬ÊÑ¤¨¤ë¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÌ¤Íè
¥¤¥ó¥¯¥ëTech¤È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡ÊInclusion¡Ë¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ÊTechnology¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î²»À¼ÆþÎÏ¤¬¼ê¤ÎÉÔ¼«Í³¤ÊÊý¤Î»Å»ö¤òÊÑ¤¨¡¢¼«Æ°ËÝÌõ¤¬¸À¸ì¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ë¡£º£¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤â³°¹ñ¿Íºà¤â¡¢Ã¯¤â¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊÑ²½¤Ïº£¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¸½¾ì¤ÇÆ±»þÂ¿È¯Åª¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¿·ÎÎ°è¤Ç¼ÂÁ©¤ò½Å¤Í¤ë¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤¿¤Á¤¬¡¢¡ÖÆ¯¤¯¡×¡Ö³Ø¤Ö¡×¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡×¤Î¸½¾ì¤«¤éÀ¸¤ÎÀ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
3¤Ä¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÉÁ¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½Session 1¡§Æ¯¤¯¡ß¥¤¥ó¥¯¥ëTech
¾®Ìî»û ÆÁ»Ò »á¡Ê¸µ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑÂÐºö²ÝÄ¹¡¿Ë¡²þÀµ¤ò¼çÆ³¤·¤¿À¯ºöÎ©°Æ¼Ô¡Ë
º´µ×´Ö ÍÎ»Ê »á¡ÊÂçºåÂç³Ø¼Ò²ñ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö ÆÃÇ¤¸¦µæ°÷¡¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî Âçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§¡¡»ÖÂ¼ ½Ù²ð¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒLean on Me ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡Ë
Ë¡²þÀµ¤Ç²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤«¡©¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¿¦¾ì¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò¤É¤¦¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡© À¯ºöÎ©°Æ¼Ô¤È¸½¾ì¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤¬¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëTech¤¬Âó¤¯¸ÛÍÑ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿³ÑÅª»ëÅÀ¤«¤é¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Session 2¡§¥¨¥ó¥¿¥á¡ß¥¤¥ó¥¯¥ëTech
ÅÐÃÅ¼ÔÄ´À°Ãæ
2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Î¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Î¼ÂÏÃ¤ò¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
Session 3¡§³Ø¤Ö¡ß¥¤¥ó¥¯¥ëTech
ÅòÌîÀî ¹§É§ »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤¹¤é¤é¥Í¥Ã¥ÈÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¿EdTech¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡Ë
¸ý±© ÆØ»Ò »á¡Êdentsu Japan ¥Áー¥Õ¡¦¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¦¥ª¥Õ¥£¥µー(CDO)¡¿ÅÅÄÌ¤½¤é¤ê¼èÄùÌò¡Ë
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§¡¡»ÖÂ¼ ½Ù²ð¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒLean on Me ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡Ë
EdTech¤Ë¤è¤ë¹ñÆâ³°¤Î¿Íºà°éÀ®»öÎã¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Î¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£ÀïÎ¬¤Î¼ÂÁ©Îã¤òÈäÏª¡£
¡Ö³¤³°¡ß¶µ°é¡ß¥¤¥ó¥¯¥ëTech¡×¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼º£¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëTech¤Ê¤Î¤«1. ¿ÍºàÉÔÂ¤ò²ò·è¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á
ÆüËÜ¤ÎÀ¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤¹¤ëÃæ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿Íºà¤Î²ÄÇ½À¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»À¼ÆþÎÏ¡¢¼«Æ°ËÝÌõ¡¢¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¥Äー¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿È¶á¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¡¢¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢Ã¯¤â¤¬³èÌö¤Ç¤¤ëÆ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2. DE&I·Ð±Ä¤¬´ë¶È²ÁÃÍ¤ò·è¤á¤ë»þÂå
¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¤ËÍ¥¤ì¤¿´ë¶È¤Ï¡¢Çä¾å1.6ÇÜ¡¢½ãÍø±×2.6ÇÜ¡¢À¸»ºÀ25%¸þ¾å¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÀ®²Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨¡£¥¤¥ó¥¯¥ëTech¤ÏÃ±¤Ê¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë·Ð±ÄÀïÎ¬¡£ÆüËÜ´ë¶È¤¬À¤³¦¤ÇÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¬¿ÜÍ×·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. Ë¡Äê¸ÛÍÑÎ¨2.7%»þÂå¤Ø¤ÎÂÐ±þ
2026Ç¯7·î¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎË¡Äê¸ÛÍÑÎ¨¤Ï2.7%¤Ø°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¡Ö¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤Ãæ¿´¡×¤Î¸ÛÍÑ¤«¤é¡¢Àº¿À¡¦ÃÎÅª¡¦È¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤â´Þ¤á¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¸ÛÍÑ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ÏÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³èÍÑ¤³¤½¤¬¡¢¤³¤ÎÂçÅ¾´¹¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¡ÖThe Disability Inclusion Imperative¡×¡Ê2023Ç¯¡ËÊÆ¹ñ´ë¶È346¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹- DE&I¿ä¿Ê¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¤ÎÉôÌçÄ¹¡¦¼ÂÌ³Ã´Åö¼Ô¡¢CHRO¡¦CDO
- ¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¡¢ESGÂÐ±þ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë·Ð±Ä´ë²è¡¦IRÉôÌç¤ÎÊý
- ¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑÃ´ÅöÌò°÷¡¢ÆÃÎã»Ò²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦¼Ò°÷¤ÎÊý
- Ë¡Äê¸ÛÍÑÎ¨2.7%Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬¤¬É¬Í×¤Ê¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô
- ¶µ°é¸¦½¤¡¦¿Íºà³«È¯ÉôÌç¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È¤Î¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö²þ³×¤Ë·È¤ï¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý
- ¼«¼£ÂÎ¡¦¶µ°éµ¡´Ø¡¦Ê¡»ãË¡¿Í¤Î´ÉÍý¿¦¡¦¸½¾ì¿¦°÷¤ÎÊý
¢¨·Ð±ÄÁØ¤«¤é¸½¾ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë13:00～16:00¡Ê¸òÎ®²ñ 16:00～17:30¡Ë
²ñ¾ì¡§¥¢¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ーÅìµþ±ØÈ¬½Å½§ÄÌ¤ê
Äê°÷¡§200Ì¾¸ÂÄê
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê¸òÎ®²ñ¤âÌµÎÁ¤Ç¤¹¡Ë
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒLean on Me
¢¨¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¸å¤Î¸òÎ®²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤ä»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Ç¾ðÊó¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë·Ò¤¬¤ê¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ :
https://business.special-learning.jp/seminar/inclusive_-summit2025/
¢£¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¸ÛÍÑ¤Î¤¿¤á¤Îe¥éー¥Ë¥ó¥°¡ÖSpecial Learning for business¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤äÆÃÎã»Ò²ñ¼Ò¸þ¤±e¥éー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£e¥éー¥Ë¥ó¥°¤ÈÂÐÌÌ¸¦½¤¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¸¦½¤¤ä¡¢Æ³Æþ´ë¶È¸þ¤±¤ÎÁêÃÌÂÐ±þ¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¤è¤êÊñ³çÅª¤Ê»Ù±ç¥á¥Ë¥åー¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¸ÛÍÑ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÁÈ¿¥Íý²ò¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¾ã¤¬¤¤¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤äÀÜµÒÅù¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëºîÀ®ÂÐ±þ¤Ê¤É¤â¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://business.special-learning.jp
¢£³ô¼°²ñ¼ÒLean on Me¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥êー¥ó¥ª¥ó¥ßー¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤Ê¡»ãÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ°é¡¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤Ç¤¹¡£e¥éー¥Ë¥ó¥°¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥éー¥Ë¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î»Ù±ç¼Ô¤Î¥¹¥¥ë¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥µー¥Ó¥¹¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎºöÄê¤ä¿¦°÷¸¦½¤¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¡¢ËüÇî¤Î¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê±¿±Ä¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
～ ¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¶¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ëËüÇî¤Ø¡ª～
¢£³ô¼°²ñ¼ÒLean on Me
½êºßÃÏ¡§¡ÊËÜ¼Ò¡Ë¢©569-0803 ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¹âÄÐÄ®11-7-217
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÂçºå»Ù¼Ò¡Ë¢©532-0011 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÍäÀî¶èÀ¾ÃæÅç1ÃúÌÜ9ÈÖ20¹æ ¿·ÃæÅç¥Ó¥ë8³¬GH
TEL¡§072-648-4438
ÀßÎ©¡§2014Ç¯4·î1Æü
»ñËÜ¶â¡§3²¯1,380Ëü±ß¡Ê½àÈ÷¶â¤ò´Þ¤à¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò »ÖÂ¼ ½Ù²ð
URL¡§ https://leanonme.co.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëe¥éー¥Ë¥ó¥°¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥éー¥Ë¥ó¥°¡×
