Imaging Endpoints¡¢AIÈ½Äê¥Á¥ãー¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆÃµö½Ð´ê¤òÈ¯É½

¥¹¥³¥Ã¥Ä¥Çー¥ë¡Ê¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¡Ë, 2025Ç¯9·î11Æü /PRNewswire/ -- Imaging Endpoints¡ÊIE¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥³¥í¥¸ー»î¸³¸þ¤±¥¤¥áー¥¸¥ó¥°CROµ»½Ñ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢²è´üÅª¤ÊAI¶¯²½·¿²èÁüÈ½Äê¥Á¥ãー¥¿ー¡ÊIRC¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë²¾ÆÃµö½Ð´ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³×¿·Åª¤ÊAIRC System™¤Ï¡¢Î×¾²»î¸³¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÅÙ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿IRC¤ò¶¯²½¤·¡¢¶È³¦¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Imaging Endpoints¤Ï¡¢¼ðáç³ØÎÎ°è¤ÎÎ×¾²»î¸³¤Ë¤ª¤±¤ë²èÁü¼èÆÀ¤ª¤è¤Ó²òÀÏ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ÈºÇÅ¬²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ²Ê³ØÅª¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿È½Äê´ð½à¤òÌÀ³Î²½¤ª¤è¤Ó½¤Àµ¤·¡¢³ÆÎ×¾²»î¸³¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶È³¦¤ÇºÇ¤â¹âÅÙ¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹âÅÙ¤Ê²èÁü²òÀÏ¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬»Ù±ç¤·¤¿200·ï¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬À©Åö¶É¤Ë¤è¤ë¾µÇ§¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢95%¤È¤¤¤¦¸²Ãø¤Ê¾µÇ§À®¸ùÎ¨¤ÎÃ£À®¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤AIRC System¤Ï¡¢»î¸³¤Ë¤ª¤±¤ë²èÁüÀß·×¤ÇÄ¹Ç¯²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤·¡¢É¸½àÅª¤Ê¥ª¥ó¥³¥í¥¸ー´ð½à¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎÅª¤«¤Ä¸ÄÊÌ²½¤µ¤ì¤¿½¤Àµ¤äÌÀ³Î²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢FDA¡¢EMA¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Îµ¬À©Åö¶É¤¬Äê¤á¤ëºÇ¿·¤Îµ¬À©Í×·ï¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤AIRC System¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹
- Æ°Åª¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡§Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥â¥¸¥åー¥ë¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È³¦É¸½à¤Î¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¡¢¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥³¥í¥¸ー´ð½à¡¢Imaging Endpoints¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿²òÀÏ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¡¢¤µ¤é¤Ë»î¸³¥×¥í¥È¥³¥ë¤ä¡ÊºîÍÑµ¡½ø¤Ê¤É¤Î¡Ë¼£¸³Ìô¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÅý¹ç¤·¡¢Æ°Åª¤ÊIRC¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£
- ´ð½à¤ÎºÇÅ¬²½¡§Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¶È³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤ÈÀè¿ÊÅª¤Ê¼êË¡¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÎ×¾²»î¸³¤Î²èÁü¼èÆÀ¤ª¤è¤Ó²òÀÏ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÆÃÄê¤Î´ð½à¤ÎÌÀ³Î²½¤ä½¤ÀµÅÀ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
- ¶¯²½¤µ¤ì¤¿µ¬À©½å¼é¡§AIRC System¤Ï¡¢FDA¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Îµ¬À©Åö¶É¤¬Äê¤á¤ëÍ×·ï¡¦µ¬³Ê¡¦¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤òÅý¹ç¤·¡¢´ð½à¤Î²þÁ±ÅÀ¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ëµ½Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¬À©´ð½à¤Ø¤ÎÅ¬¹çÀ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ª¤è¤Óµ¬À©Åö¶É¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤Î¸úÎ¨¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
- ¸úÎ¨À¤Î¸þ¾å¡§Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ´ØÏ¢¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¡¦Åý¹ç¤·¡¢IE¤Î°å»Õ¡¢²Ê³Ø¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢µ¬À©Ê¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Î×¾²»î¸³¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤¬¤è¤ê¿×Â®¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤À®²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Imaging Endpoints¤ÎCEO·ó¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëDoug Dean Burkett»á¤Ï¡¢¤³¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢IE¤Ï¥ª¥ó¥³¥í¥¸ーÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥áー¥¸¥ó¥°CRO¥µー¥Ó¥¹¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆÃµö¤Î½Ð´ê¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î·Ç¤²¤ë¡ØConnect Imaging to the Cure™¡Ê²èÁü¿ÇÃÇ¤ò¼£Ìþ¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎAI¶¯²½·¿IRC¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥ª¥ó¥³¥í¥¸ーÎ×¾²»î¸³¤Î¸úÎ¨À¤ÈÍ¸úÀ¤ò¹â¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤Ë³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¾ÜºÙ¾ðÊó¡¢¤Þ¤¿¤ÏImaging Endpoint¤Î´ð½àºÇÅ¬²½¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤Î¥³¥Ôー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡§¥ª¥ó¥³¥í¥¸ーÎ×¾²»î¸³¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¦¥È¥«¥à¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î²èÁüÈ½Äê´ð½àºÇÅ¬²½¡ÊOptimizing Imaging Response Criteria for Improved Outcomes in Oncology Clinical Trials¡Ë
Imaging Endpoints¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Imaging Endpoints¡ÊIE¡Ë¤Ï¡¢¡ÖConnect Imaging to the Cure¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¾ðÇ®Åª¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IE¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë´°àú¤Êºº»¡¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¡¢95%¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¾µÇ§¼èÆÀÀ®¸ùÎ¨¤ò¸Ø¤ê¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëµ¬À©Åö¶É¤Ø¤Î¿½ÀÁÀ®¸ù¤ò¿ôÂ¿¤¯»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£IE¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¿×Â®¤ÊÂÐ±þÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÂî±ÛÀ¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¥³¥í¥¸ー¥¤¥áー¥¸¥ó¥°Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Imaging Endpoints¤Ï¡¢¥ª¥ó¥³¥í¥¸ーÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥¤¥áー¥¸¥ó¥°CRO¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥¹¥³¥Ã¥Ä¥Çー¥ë¡¢¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä½£¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¢±Ñ¹ñ¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥é¥¤¥Ç¥ó¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥Ðー¥¼¥ë¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥Ï¥¤¥Ç¥é¥Ðー¥É¡¢Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤ò´Þ¤à6¤«¹ñ¤Ë¡¢ÀïÎ¬Åª¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿8¤Ä¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IE¤Ï¡¢ÊÆ¹ñºÇÂçµé¤Î°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëHonorHealth¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿ÊÆ¹ñºÇÂç¤ÎÌ±´ÖÊü¼ÍÀþ²Ê¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ëSouthwest Medical Imaging, Ltd.¡ÊSMIL/RadPartners¡Ë¤È¤âÄó·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï²¼µ¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡§IE.MediaRelations@imagingendpoints.com | Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÀèÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§+1 480.314.3070.
