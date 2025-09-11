³ô¼°²ñ¼ÒÀÐ³À ºä½Ð»Ô¤ËÂè»Í¹©¾ì¤ò·úÀß
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÀÐ³À¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐ³À ¿¿¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î1Æü¤è¤ê¹áÀî¸©ºä½Ð»Ô¤Ë¤ÆÂè»Í¹©¾ì·úÀß¤òÃå¹©¤·¡¢9·î8Æü¤ËÃÏÄÃº×¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¹©¾ì¤Ï¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¡¦À¸»ºÀ¸þ¾å¡¦ÃÏ°è¹×¸¥¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥°¥êー¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊGX¡Ë¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢2026Ç¯12Ç¯¤Î´°À®¡¢2027Ç¯1·î¤«¤é²ÔÆ¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë²¼¿å±øÅ¥Ã¦¿åµ¡¡ÖISGK·¿ °µÆþ¼°¥¹¥¯¥ê¥åー¥×¥ì¥¹¡×¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Ï2ÇÜ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡üÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡1958Ç¯¤Ëºä½Ð»ÔÆâ¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿³ô¼°²ñ¼ÒÀÐ³À¤Ï¡¢¿å½èÍýµ¡´ï¤ÎÀ½Â¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¿å¥¤¥ó¥Õ¥é¤È»º¶È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâÍ£°ì¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤Ç¤¢¤ëºä½Ð¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢1967Ç¯¤ËÂè°ì¹©¾ì¤ò½×¹©¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢2020Ç¯9·î¤Ë²þ½¤¡¦ÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÂèÆó¹©¾ì¡¢2020Ç¯1·î¤ËÍîÀ®¤·¤¿Âè»°¹©¾ì¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè»Í¹©¾ì¤Ï¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¼¡À¤Âå·¿¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¾å²¼¿åÆ»»ö¶È¤Î¹°è²½¤äÀßÈ÷¤ÎÏ·µà²½¤Ë¤è¤ë¹¹¿·¼ûÍ×¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÏªÅ··¡¤ê¤Î¹Û»³¤Ë¤ª¤±¤ëÂç·¿Ã¦¿åÀßÈ÷¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å½èÍýÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÅÙ²½¡¦Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀßÈ÷¶¯²½¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢¹áÀî¸©¤Î¡ÖÃÏ°è·ÐºÑ¸£°ú»ö¶È·×²è¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦½é¤Îµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë²¼¿å±øÅ¥Í³ÍèÁ¡°ÝÍø³èÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÎÀè¿ÊÀ¤È´Ä¶ÇÛÎ¸¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢»ö¶È·×²è¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢ÀÇÀ©Í¥¶øÀ©ÅÙ¤Î³èÍÑ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÂè»Í¹©¾ì¤Î³µÍ×
¡¡Âè»Í¹©¾ì¤Ï¡¢ÅÉÁõ¥¨¥ê¥¢¤ÈÁÈÎ©¥¨¥ê¥¢¤Î2¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£¼ç¤ËÅö¼Ò¤Î¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë²¼¿å±øÅ¥ÍÑ¥¹¥¯¥ê¥åー¥×¥ì¥¹Ã¦¿åµ¡¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ê»¤»¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë²¼¿å±øÅ¥Í³ÍèÁ¡°ÝÍø³èÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤âÀ½Â¤¤·¤Þ¤¹¡£²¼¿å±øÅ¥ÍÑ¥¹¥¯¥ê¥åー¥×¥ì¥¹Ã¦¿åµ¡¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Ï2ÇÜ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÉÁõ¹©Äø¤Ï¥¨¥ê¥¢³ÈÄ¥¤ÈÅß¾ì¤Î´¥Áç»þ´Ö¤òÈ¾Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë²Ã²¹ÀßÈ÷¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤¬1.3ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½ê ºß ÃÏ¡§ ¹áÀî¸©ºä½Ð»Ô¹¾¿¬Ä®»úËÜ¾ò¿·ÅÄ1ÈÖ85¡Ê´ûÂ¸¹©¾ì¤ÎÆîÂ¦¡Ë
Ãå¡¡¡¡¹© ¡§ 2025Ç¯9·î1Æü
½×¡¡¡¡¹© ¡§ 2026Ç¯12·î31Æü
²ÔÆ¯³«»Ï ¡§ 2027Ç¯1·î4Æü
ÅÚ¡¡¡¡ÃÏ ¡§ 83,166.93Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
·úÃÛÌÌÀÑ ¡§ 3,920Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
±ä¾²ÌÌÀÑ ¡§ 3,876Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¹½¡¡¡¡Â¤ ¡§ Å´¹üÂ¤ ÃÏ¾å1³¬¡Ê°ìÉô2³¬¡Ë
¹â¡¡¡¡¤µ ¡§ 18m
Åê »ñ ³Û¡§ Ìó23²¯±ß¡¡¢¨·úÊª¡¦ÀßÈ÷´Þ¤à
¹© ¾ì Ä¹¡§ »°Ìî ¹¹¬
Âè»Í¹©¾ì·úÀß¥¤¥áー¥¸
¡üÆ³ÆþÀßÈ÷¤ÈGX¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
1.ÅÉÁõ¥Öー¥¹¡ß4Âæ¡Ê¤¦¤Á3Âæ¤Ï²Ã²¹ÀßÈ÷ÉÕ¤¡Ë
2.¸¦Ëá¥Öー¥¹¡ß1Âæ
3.ÅÅÆ°¥¯¥ìー¥ó¡Ê40t¡ß1Âæ¡¢20t¡ß1Âæ¡¢10t¡ß1Âæ¡¢5t¡ß2Âæ¡Ë
4.¹©¾ìÆâ¶õÄ´ÀßÈ÷¡ÊÁ´´ÛÂÐ±þ¡Ë
5.ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¡Ê137㎾¡Ë
ÅÉÁõ¥Öー¥¹¤Î²Ã²¹ÀßÈ÷¤Ë¤è¤ê¡¢Åßµ¨¤ÎÅÉÁõ¹©Äø¤Î¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤òÃ»½Ì¤·¡¢À¸»ºÇ½ÎÏ¤Ï1.15ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶õÄ´ÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢ºî¶È´Ä¶¤Î²þÁ±¤È²Æµ¨¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬¼Â»Ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀßÈ÷¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤Ç¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÀ½ÉÊ·²¤Èµ»½ÑÎÏ
¡¡Âè»Í¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë²¼¿å±øÅ¥ÍÑ¥¹¥¯¥ê¥åー¥×¥ì¥¹Ã¦¿åµ¡¤Ë²Ã¤¨¡¢²¼¿å±øÅ¥Í³ÍèÁ¡°ÝÍø³èÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥×¥ì¥¹Ã¦¿åµ¡¤òÀ½Â¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ï¡¢±øÅ¥Ãæ¤ÎÁ¡°Ý¾õÊª¡Ê²ÈÄíÇÓ¿å¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¡Ë¤òÃ¦¿å½õºà¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢´Þ¿åÎ¨¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½èÊ¬ÎÌ¤ä¾ÆµÑ»þ¤ÎÇ³ÎÁ¤Îºï¸º¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¾Ê¥¨¥Í¡¦Ã¦ÃºÁÇ²½µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£´Ä¶Éé²Ù¤òÄã¸º¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê´Ä¶µ»½Ñ¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤ÎÅ¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.ishigaki.co.jp/info/2019/1003130016/3166/
¡¦²¼¿å±øÅ¥Ã¦¿åµ¡¡ÖISGK·¿ °µÆþ¼°¥¹¥¯¥ê¥åー¥×¥ì¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://prtimes.jp/story/detail/oro8R0c8yRb
¡üº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡Âè»Í¹©¾ì¤Ï¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¸£°ú»ö¶È¤È¤·¤Æ¹áÀî¸©¤«¤é¤Î½õÀ®Á¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Ø¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸»ºÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢¼õÃí³ÈÂç¤È¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ã¼ê¼Ò°÷¤ÎºÎÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶À°È÷¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¹©¾ìÄ¹ »°Ìî¹¹¬¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Öº£²ó·úÀß¤¹¤ëÂè»Í¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë²¼¿å±øÅ¥ÍÑ¥¹¥¯¥ê¥åー¥×¥ì¥¹Ã¦¿åµ¡¤ÎÁÈÎ©¤È¡¢²Ã²¹µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿ÅÉÁõ¥Öー¥¹¤Ë¤è¤ëÅÉÁõ¹©Äø¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹©¾ìÁ´ÂÎ¤Ë¶õÄ´ÀßÈ÷¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÇÅÅÎÏ¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀßÈ÷²þÁ±¤Ï¡¢¼ã¼ê¿Íºà¤ÎºÎÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ»½Ñ³×¿·¤È¸ÛÍÑ¤òÁÏ½Ð¤·ÃÏ°è·ÐºÑ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
Åö¼Ò¤Ï¡¢GX¤ò»ö¶È³èÆ°¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢µ»½Ñ³×¿·¤ÈÃÏ°èÏ¢·È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü ³ô¼°²ñ¼ÒÀÐ³À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÀÐ³À¤Ï¡¢¿å¥¤¥ó¥Õ¥é¤È»º¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥é¥ó¥È¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£1958Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö¿å¡×¤È´Ø¤ï¤ëµ»½Ñ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¤è¤ëµ»½ÑÎÏ¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤ä¹ñ¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè»Í¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤¹¤ë²¼¿å±øÅ¥Ã¦¿åµ¡¡ÖISGK·¿ °µÆþ¼°¥¹¥¯¥ê¥åー¥×¥ì¥¹¡×¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¥åー¥×¥ì¥¹·¿±øÅ¥Ã¦¿åµ¡¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¤Î²¼¿å½èÍý¾ì¤ÇÇ¼Æþ¼ÂÀÓNo.1¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£