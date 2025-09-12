DAR GLOBAL¡¢¥í¥ó¥É¥ó¾Ú·ô¼è°ú½ê±ÄÍø´ë¶ÈÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ³ô¼°Å¾´¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿½é¤Î¥µ¥¦¥¸´ë¶È¤Ë
¥í¥ó¥É¥ó¤ª¤è¤Ó¥¸¥Ã¥À¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë, 2025Ç¯9·î11Æü /PRNewswire/ -- ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢È¯¾Í¤Î¹ñºÝ¹âµéÉÔÆ°»º³«È¯²ñ¼ÒDar Global PLC¤Ï¡¢UK Financial Conduct Authority¡ÊFCA¡Ë¤Î¾å¾ì¾µÇ§Í²Á¾Ú·ô¥ê¥¹¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÉáÄÌ³ô¼°¤Î¶èÊ¬¤ò¡Ö³ô¼°¡Ê°Ü¹Ô¡Ë¡×¤«¤é¡Ö³ô¼°¡Ê±ÄÍø´ë¶È¡Ë¡×ÉôÌç¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤³¤³¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¾´¹¤Ï2025Ç¯9·î8Æü±Ñ¹ñ²Æ»þ´Ö¸áÁ°8»þ¤ËÀµ¼°¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Dar Global¼Ò¤¬London Stock Exchange¤Î¾å¾ì»Ô¾ìÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢´ë¶È¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¡¢ÃæÅìÃÏ°èÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤â½é¤È¤Ê¤ëÆ±ÉôÌç¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Îò»ËÅª¶â»úÅã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î°Ü¹Ô¤ÏÃ±¤Ê¤ëÉôÌç¤ÎÊÑ¹¹¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Dar Global¤¬¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢È¯¾Í¤Î´ë¶È¤«¤é¹ñºÝÅªÍ¥ÎÉ¾å¾ì´ë¶È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÎÌî¿´¤¬À¤³¦»Ô¾ì¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Î¾ÝÄ§¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆ°¤¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¹ñ²ÈÀïÎ¬¡ÖVision 2030¡Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó2030¡Ë¡×¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¹â¤Î¹ñºÝ¿å½à¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¼«¹ñ´ë¶È¤Î°éÀ®Ç½ÎÏ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Dar Global¼Ò¤ÎCEO¡¢Ziad El Chaar»á¤ÎÀ¼ÌÀ¡§¡ÖDar Global¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÅ¾´¹¤ÏÅö¼Ò¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê²÷µó¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖVision 2030¡Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó2030¡Ë¡×¤ÎÌÜÉ¸¤òÄÉµá¤·¤Ä¤Ä¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÀ®¸ù¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¡¢²æ¡¹¤ÏÆ±¹ñ¤¬Êú¤¯Ìî¿´¤¬À¤³¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê´ð½à¤ò¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤Þ¤¿Æ±¼Ò¤Ï¡¢Rothschild & Co¤¬º£²ó¤ÎÅ¾´¹¤Ë¤ª¤±¤ëÍ£°ì¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー·óºâÌ³»ðÌä¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÀìÌçÀ¤È¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤½õ¸ÀÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤³¤ÎÎò»ËÅª²÷µó¤Î°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´î¤Ð¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²è´üÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤òÀáÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î³×¿·À¡¢Ìî¿´¡¢Âî±ÛÀ¤ò¹ñºÝ»Ô¾ì¤ËÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤ò¤µ¤é¤ËÄÉµá¤·¡¢Æ±¹ñ´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤È¹ñºÝÅ¸³«¤ÎÎ¾Êý¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥´ - https://mma.prnasia.com/media2/2770026/Dar_Global_Logo.jpg?p=medium600
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com