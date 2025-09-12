À¤³¦½é¤Î¡Ö¹âÀººÙ²èÁü¡×¡ª¡ÖÀÄ½Õ¤Î¥³ー¥É¡×¤ò²òÆÉ--Ç¡Ë±ÑàPOGMENT¥³¥éー¥²¥óÀ®²Ì¤¬¹ñºÝÅª¶õÇò¤òËä¤á¤ë
À®ÅÔ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡¢2025Ç¯9·î11Æü /PRNewswire/ -- ¶áÆü¡¢Ç¡Ë±ÑàºÆÀ¸²Êµ»È¯Å¸¡ÊÀ®ÅÔ¡ËÍ¸Â¸ø»Ê¤Ï¼«¼Ò³«È¯¤ÎPOGMENT»°½Å¤é¤»¤ó¥Ð¥¤¥ª¥ß¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥éー¥²¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎäÅàÅÅ»Ò¸²Èù¶À¡ÊCryo-EM¡Ëµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¥³¥éー¥²¥óÀþ°ÝÂ«¡×¤ÎÊ¬»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¹âÀººÙ¤Ê²Ä»ë²½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£À¸Íý¾õÂÖ¤Ë¶á¤¤Ä¶Äã²¹´Ä¶²¼¤Ç¤ÎÀ®Áü¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñºÝÅª¤ËÌ¤²òÌÀ¤À¤Ã¤¿¥³¥éー¥²¥ó¤Î¼«¸ÊÁÈ¿¥²½¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤¿¡£
¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢Å·ÉÜ¶Ó¾ë¼Â¸³¼¼¡Ê¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢°å³Ø¥»¥ó¥¿ー¡ËCryo-EMÅÅ»Ò¸²Èù¶À¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥Áー¥à¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢300kV Cryo-TEM¡ÊTitan Krios G4¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊ£¿ô¥Ð¥Ã¥Á¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ÎÄ¶ÈùºÙ¹½Â¤¤òÊáÂª¤·¡¢¤µ¤Ê¤Ë¾ï²¹Æ©²á·¿ÅÅ»Ò¸²Èù¶À¡ÊTalos L120C TEM¡Ë¤Ë¤è¤ë·ÁÂÖÅªÆÃÄ§¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥Ð¥¤¥ªºàÎÁÊ¬Ìî¤Ç½ÅÂç¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ìー¥¯¥¹¥ëー¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¡Ë±Ñà¤ÎPOGMENT¥³¥éー¥²¥ó¤¬¡¢Cryo-EMÅÅ»Ò¸²Èù¶À¤Ë¤è¤ë¡Ö¥³¥éー¥²¥óÀþ°ÝÂ«¡×¤Î¹â²òÁüÅÙ²Ä»ë²½¤ÇÀ¤³¦½é¤ÎÀ®²Ì¤òÃ£À®
POGMENT¤Ï¡¢Ç®°ÂÄêÀ¤Î²ÝÂê¤òÆÍÇË¤·¤¿À¤³¦½é¤Î¥Ð¥¤¥ª¥ß¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥éー¥²¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ°ÊªÍ³ÍèÃê½Ð¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢¿Í¹©¹çÀ®ÁÇºà¤È¤·¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¥³¥éー¥²¥ó¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¹½Â¤¤Î°ÂÄêÀ¤äµ¡Ç½¤Î°ì´ÓÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¡£ËÜµ»½Ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¦µþÅÔÂç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë½éÂå¥×¥í¥»¥¹¡Ê1.0¡Ë¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤è¤êÃæ¹ñ¤ØÆ³Æþ¡Ê1.1¡Ë¤µ¤ì¸å¡¢À®ÅÔ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸½ÃÏ²½¡¦²þÎÉ¡Ê1.2¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ÅìµþÂç³Ø¡¢ËÌµþÂç³Ø¡¢Ãæ¹ñ²Ê³Ø±¡¡¢¥Ñ¥êÂè¶åÂç³ØÅù¤Î¹ñÆâ³°¤ÎÇî»Î¥Áー¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂèÆóÀ¤Âå¤ÎÆÈ¼«ÃÎÅªºâ»º¸¢ÂÎ·Ï¡Ê2.0¡Ë¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡£
¸½ºß¡¢ËÜµ»½Ñ¤ÏÃæ¹ñ¤ÇÆÃµö6·ïµÚ¤ÓPCT¹ñºÝÆÃµö6·ï¤¬½Ð´êÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñ²ÈÃÎÅªºâ»º¸¢¶É¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÊª¼ÁÆÃµö3·ï¡¢ÍÑÅÓÆÃµö1·ï¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¡¢EU¡¢±Ñ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Ç¾¦É¸¤Ê¤É¤ÎÃÎÅªºâ»º¸¢¤ÎÅÐÏ¿¡¦Ç§²Ä¤òÊ£¿ô¼èÆÀºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¡Ë±Ñà¤¬¾å³¤¸òÄÌÂç³Ø°å³Ø±¡ÉÕÂ°Âè¶å¿ÍÌ±ÉÂ±¡¡¢¹ñ²ÈÏ·Ç¯°å³ØÃæ¿´ËÌµþÉÂ±¡¡¢ËÌµþÂç³ØÂè»°ÉÂ±¡¡¢¤ª¤è¤ÓÅìµþÂç³Ø¤Ê¤É¤Îµ¡´Ø¤È¶¦Æ±¤ÇºîÀ®¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥ì¥Ó¥åー¤ò·Ð¤ÆSCI Q1ÎÎ°è¤Î³Ø½Ñ»ï¡ÖFrontiers in Bioengineering and Biotechnology¡×¡Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥¡¥¯¥¿ー4.8¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜµ»½ÑÀ®²Ì¤Ï¹ñ²ÈÌôÉÊ´ÆÆÄ´ÉÍý¶É¤ÎÉ¸½àµÏ¿¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¡¢¡ÖÁÈ¿¥¹©³Ø°åÎÅµ¡´ï¥³¥éー¥²¥óÍÑ¸ì½¸¡×¡ÊYY/T1955-2025¡Ë¤Ë·ÇºÜ¡¢°åÎÅµ¡´ï¼çÍ×Ê¸½ñÅÐÏ¿µÚ¤Ó²½¾ÑÉÊ¸¶ÎÁ¥ê¥¹¥È¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢°åÎÅÈþÍÆ¤ª¤è¤Ó¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¡¢ÁÈ¿¥¹©³Ø¡¢ËýÀÁÏ½ý¼£Ìþ¡¢µ¡Ç½À²½¾ÑÉÊ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ±þÍÑ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢¹ÈÏ¤Ê»º¶È²½¤ÎÅ¸Ë¾¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
POGMENT¤Î²½¾ÑÉÊ¡¢°åÎÅÈþÍÆ°¿¤¤¤Ï¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥Ð¥¤¥ªºàÎÁÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë±þÍÑ¡¦¶¨¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï°Ê²¼¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹: POGMENT@mylivingphoenix.com
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ www.mylivingphoenix.com
