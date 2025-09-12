Strider Technologies¡¢NATO¤ÎËÉ±Ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¤È¤ÎÄó·È¤òÈ¯É½
NATO DIANA¤Ï¡¢Strider¤ÎÀïÎ¬Åª¾ðÊó¤ò·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ
¥í¥ó¥É¥ó, 2025Ç¯9·î11Æü /PRNewswire/ -- ÀïÎ¬¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ÎÂç¼ê¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¢¤ëStrider Technologies, Inc.¤ÏËÜÆü¡¢NATO¤ÎËÌÂçÀ¾ÍÎËÉ±Ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¡ÊDefence Innovation Accelerator for the North Atlantic¡¢DIANA¡Ë¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë´ð¤Å¤¡¢Strider¤Ï·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¡¢NATO 2022ÀïÎ¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÊNATO 2022 Strategic Concept¡Ë¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿ÀïÎ¬Åª¶¥ÁèÁê¼ê¤«¤é¤Î·ÀÌó¤ª¤è¤Ó¥µ¥×¥é¥¤¡¦¥Á¥§ー¥ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËNATO DIANA¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£ Strider¤ÎÀïÎ¬Åª¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ï¡¢DIANAËÉ±Ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤ÁÈ¿¥¤ä¸Ä¿Í¤«¤é¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖNATO¤ÎËÌÂçÀ¾ÍÎËÉ±Ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¡ÊDefence Innovation Accelerator for the North Atlantic¡Ë¤Ï¡¢Æ±ÌÁ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¹×¸¥¤ò¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¡¢µ¯¶È²È¡¢¥á¥ó¥¿ー¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Strider Technologies¤Î¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô·óCOO¤ÎEric Levesque»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¤³¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿®ÍêÀ¤È¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢NATO¤Î¾Íè¤ÎÇ½ÎÏ¤ò·Áºî¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£NATOÆâÉô¤Î¥Ç¥åー¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ÈStrider¤ÎÀïÎ¬Åª¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢DIANA¤Ï¡¢¤³¤Î¿ÊÊâ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëµ¡´Ø¡¢´ë¶È¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²è´üÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆºÎÍÑ¤·¡¢²ÃÂ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢Æ±ÌÁÁ´ÂÎ¤Î¿®Íê¤Ëº¬¤¶¤·¡¢¿×Â®¤«¤ÄÂçµ¬ÌÏ¤ËËÉ±Ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
NATO DIANA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DIANA¤Ï¡¢Æ±ÌÁÁ´ÂÎ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æ±ÌÁÁ´ÂÎ¤Ç·³Ì±Î¾ÍÑµ»½Ñ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÂ¥¿Ê¤·¡¢NATO½ô¹ñ¤Ë¤è¤ë¤½¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤ÎºÎÍÑ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤¹¤ëNATOÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£
Strider¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Strider¤Ï¡¢ÀïÎ¬Åª¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ÈÈ¯Å¸¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÀèÃ¼¤ÎAI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈÆÈ¼«¤Î¼êË¡¤ò³èÍÑ¤·¡¢°ìÈÌ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Çー¥¿¤ò½ÅÍ×¤ÊÃÎ¸«¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤Ï¹ñ²È¼çÆ³¤ÎÃÎÅªºâ»º¤ÎÅðÆñ¡¢É¸Åª¤ò¹Ê¤Ã¤¿¿Íºà³ÍÆÀ¡¢¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Strider¤ÏÀ¤³¦15¤«¹ñ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¥¿½£¥½¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¥·¥Æ¥£¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢Åìµþ¡¢¥·¥É¥Ëー¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢ÍíÀè¡§media@striderintel.com
