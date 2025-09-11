【Cuvee J2 Hôtel Osaka】マリー・アントワネットに献上されてから240年、40年間でわずか14回しか生まれない希少な「レア ミレジメ」を味わう特別な夜

株式会社温故知新

大阪・心斎橋にある「Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新」（以下、Cuvee J2）（所在地：大阪府大阪市、総支配人：佐長 東彦）は、シャンパーニュの造り手を迎えたメーカーズディナーイベントを定期的に開催し、毎回大きな反響をいただいてまいりました。2025年の最後を飾る今回は、「レア・シャンパーニュ」をテーマに2025年12月12日（金）に開催いたします。

レア・シャンパーニュについて

レア・シャンパーニュは、1785年に創業者フローレンス＝ルイ・エドシックがマリー・アントワネット王妃に献上した1本が始まりとされています。老舗メゾン「パイパー・エドシック」の最高峰キュヴェとして誕生し、2018年に独立ブランドとして展開を開始しました。

「王妃にふさわしい」と認められた年にしか造られない特別なシャンパーニュで、過去40年間にリリースされたヴィンテージはわずか14回。世界でも数万本しか流通しない稀少性と、厳選されたブドウによる品質へのこだわりから、世界中の愛好家を魅了し続けています。

今回のメーカーズディナーではそんなレア・シャンパーニュの中から特に希少なミレジメ4種類を一堂に揃え、一夜にして飲み比べいただけます。

■提供ラインナップは、以下の4種類となります。

RARE MILLESIME 2008

世界コンクールで「No.1シャンパーニュ」に輝いた、伝説的シェフ・ド・カーヴが“無限の余韻“と称したヴィンテージ。

RARE MILLESIME 2013

柑橘の爽やかさとブリオッシュのまろやかさが重なり合う、燦然と輝く洗練の味わい。

RARE ROSE MILLESIME 2008

ベリーと花の香り、ミネラル感が織りなす優美さが際立つヴィンテージ。

RARE ROSE MILLESIME 2012

花・果実・スパイスが三重奏のように調和。シェフ・ド・カーヴの技巧が光る華やかで奥行きのあるロゼ・シャンパーニュ。

レア・シャンパーニュ カントリーマネージャー 本間 寿一 氏が来館

世界的に知られるシャンパーニュ企業で長年勤務した後、ビール事業を経て、2014年にフランスのラグジュアリーブランドを傘下に持つEPIグループの一員、パイパー・エドシック＆シャルル・エドシック ジャパンに入社。20年以上にわたるシャンパーニュ・ビジネスの経験を活かし、ホテルや百貨店でのセミナー開催、来日生産者のマネジメントなどを通じて、販売やブランド価値の向上に幅広く携わっています。

イベント概要

開催日 ：2025年12月12日（金）

時間 ：18:30 受付 / 19:00 一斉スタート

会場 ：Cuvee J2 Hôtel Osaka 2階「AWA SUSHI 泡鮨」

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目6-7

定員 ：10名様

内容 ：レア・シャンパーニュ4種類を飲み比べ

「AWA SUSHI 泡鮨」 料理長 安部愛弓による、逸品料理と創作江戸前鮨

＜メーカーズディナーのみご参加の場合＞

料金 ：1名様あたり 60,000円（税込）

＜宿泊プランの場合＞

食べログでのご予約はこちらから :https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27140068/party/277537271一休レストランでのご予約はこちらから :https://restaurant.ikyu.com/124114/plan12480335/?disptype=0

料金 ：1名様あたり 84,480円～（税込）

（2名様1室利用時、1泊2食付き）

ご朝食 ：洋食/パンセットまたは和食/おかゆセットからお選びください

ご宿泊プランはこちらから :https://booking.by-onko-chishin.com/booking/result?code=0193f68d-a1f8-7662-a7ea-6f618188ed72&checkin=2025%2F12%2F12&checkout=2025%2F12%2F13&type=rooms&is_day_use=false&order=price_low_to_high&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=Rare&rooms=%5B%7B%22adults%22%3A2%7D%5D&hotel_plan_code=Rare&mcp_currency=JPY

【本イベントに関するご予約・お問い合わせ】

06-6262-3600（受付時間 11:00～20:30）

■Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新について

12F レア・シャンパーニュ ルーム

11の名門シャンパーニュ・メゾン（生産者）に働きかけを行い正式に許可を得た、世界初となるオフィシャル・シャンパン・ホテル。11のメゾンは、「ボランジェ」「シャルル・エドシック」「レア・シャンパーニュ」「テタンジェ」「ジョセフ・ペリエ」「ニコラ・フィアット」「ラリエ」「ジャン・ヴェッセル」「テルモン」「キュペルリー」「ドゥモアゼル」。11室ある客室全てをメゾンと共に造り上げており、世界的建築家・小川晋一氏が手掛けたミニマルで洗礼されたデザインの客室では、各メゾンの歴史や想い、世界観、シャンパーニュ文化を体感いただけます。鮨とシャンパーニュのマリアージュをお楽しみいただける、カウンター10席の鮨レストラン「AWA SUSHI 泡鮨」を併設。

＜概要＞

施設名 ：Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新

所在地 ：大阪市中央区南船場2丁目6-7

開業日 ：2024年1月13日

客室数 ：全11室

総支配人 ：佐長 東彦

電話番号 ：06-6262-3600(代表)

Email ： j2@okcs.co.jp

アクセス ：大阪メトロ心斎橋駅から徒歩7分、長堀橋駅から徒歩4分

公式サイト：https://j2.by-onko-chishin.com/(https://j2.by-onko-chishin.com/)

X ：https://twitter.com/okcs_j2_tisser(https://twitter.com/okcs_j2_tisser)

Instagram：https://www.instagram.com/okcs_cuveej2_tisser_official(https://www.instagram.com/okcs_cuveej2_tisser_official)

https://www.instagram.com/okcs_awasushi/

■株式会社温故知新について

温故知新は、ホテルや旅館の運営、プロデュースを手がける企業です。

ミシュラン5つ星のスモールラグジュアリーホテルや老舗旅館をはじめ、スタジアム一体型ホテル、シャンパン・ホテル、美術館併設レストラン、道の駅のレストランなど、他に類を見ない個性的な施設を展開しており、今後も複数の新規開業を予定しています。「地域の光の、小さな伝道者」という理念のもと、その地にしかない魅力を形にし、唯一無二の体験として国内外へ発信しています。

温故知新は、社会的背景により、旅の目的が心身の回復や内省を目的としたものへと変化するなか、あえて都市部から離れた地方や離島といった土地に拠点を置き、滞在そのものが目的となるリトリートという旅のスタイルをいち早く提案してきました。

今後も、既成概念にとらわれない発想で、「旅の目的地＝ディスティネーションホテル」の可能性を広げて参ります。

＜会社概要＞

社名 ：株式会社温故知新

代表取締役 ：松山 知樹

本社所在地 ：東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年 ：2011年2月1日

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：ホテル・旅館の運営及びプロデュース

公式サイト ：https://by-onko-chishin.com/(https://by-onko-chishin.com/)

企業情報 ：https://by-onko-chishin.com/company(https://by-onko-chishin.com/company)

X(Twitter) ：https://twitter.com/okcs_official(https://twitter.com/okcs_official)

Instagram ：https://www.instagram.com/okcs.official/(https://www.instagram.com/okcs.official/)

Youtube ：https://www.youtube.com/@okcs-jp(https://www.youtube.com/@okcs-jp)