YFORE¡¢IAA MOBILITY 2025¤ÇÊ£¿ô¤Î¥¹¥Þー¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò½éÈäÏª

¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¢2025Ç¯9·î11Æü /PRNewswire/ -- Ãæ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëTier 1¼«Æ°¼ÖÅÅ»ÒÉôÉÊ¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Ç¤¢¤ëYFORE¤Ï¡¢IAA MOBILITY 2025¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºÇÀèÃ¼À½ÉÊ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ÈÄ¥¥Ó¥¸¥ç¥ó¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥éー¤¬¥¹¥Þー¥È¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°»þÂå¤Î°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ
IAA 2025¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿YFORE¤Î¥«¥á¥é¥â¥Ë¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊCMS¡Ë¤Ï¡¢¥«¥á¥é¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥éー¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥éー¤ò´Þ¤àÊñ³çÅª¤ÊÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£YFORE¤ÎCMS¤Ï¡¢»à³Ñ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢±«¡¢Ì¸¡¢Ìë´ÖÁö¹Ô¤Ê¤É¤Î°¾ò·ï²¼¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¹¤¤»ëÌî¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹âÂ®Áö¹Ô»þ¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¤¬¥·ー¥óÉ½¼¨¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢±¿Å¾¤Î°ÂÁ´À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¼¡À¤Âå¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ー¡õUWB¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
YFORE¤¬Å¸¼¨¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ー¤Ï¡¢Ultra-Wideband¡ÊUWB¡Ë¡¢BLE¥Á¥ã¥Í¥ë¥µ¥¦¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢SparkLink SLEµ»½Ñ¤ò¹âÅÙ¤ËÅý¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥·¥áー¥È¥ëÃ±°Ì¤Î°ÌÃÖÀºÅÙ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Î¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯/¥í¥Ã¥¯¸½¾Ý¤ä¡¢°ÌÃÖÆÃÄê¤Î¸íº¹¤Ë¤è¤ë¥É¥¢³«¾û¤ÎÃÙ±ä¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£UWB¤Î³ÈÄ¥¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢UWB¥¥Ã¥¯¥»¥ó¥µー¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¸¡ÃÎ¡¢¥»¥ó¥È¥êー¥âー¥É¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ÎºÆÍøÍÑ¤òºÇÂç²½¤·¤Ä¤Ä¡¢¥æー¥¶ー²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡§Â¿ÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¸úÎ¨Åª¤ÊÅÅÎÏ¶¡µë
YFORE¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎQi 2.2¡¢Qi 2.0¡¢Qi 1.3¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ë´°Á´ÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤Î¸ß´¹À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£MPP 25W¡¢15W¡¢¤ª¤è¤ÓEPP 15W¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÎ®¤ÎÅÅÎÏ¥âー¥É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼§µ¤½¼ÅÅ¤äµÞÂ®½¼ÅÅ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥¹¥Þー¥È¥ー¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤ÇÂ¿ÍÑÅÓ¤Ë»È¤¨¤ë¡×½¼ÅÅ´ï¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎÊÝ¸îµ¡¹½¤ÈNFCµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Ë°ÂÁ´À¤ÈÍøÊØÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þー¥ÈÅ·°æ¥¹¥¯¥êー¥ó¡õ¥ê¥âー¥È¥³¥ó¥È¥íー¥ë
¤³¤ÎÅý¹ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊÁàºî¤Ë¤è¤êË×Æþ·¿¤ÎÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤Ü¥Ù¥¼¥ë¥ì¥¹¤Î17.3¥¤¥ó¥Á¥»¥«¥ó¥É¥·ー¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢3K¤ÎÄ¶¹âÀººÙ²òÁüÅÙ¤ÈAI¤Ë¤è¤ë²èÁü¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê»ë³ÐÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»Ø¸þÀ¥ê¥â¥³¥ó¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¦¥¹¤È¥ìー¥¶ー¥Ý¥¤¥ó¥¿ー¤Îµ¡Ç½¤ÈÁàºîÂÎ¸³¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤È¤Î¼«Á³¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
YFORE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
30¼Ò°Ê¾å¤ÎOEM¥Ñー¥È¥Êー¤ò»ý¤Á¡¢CMS»Ô¾ì¤Ç8Ç¯Ï¢Â³¤Î¥·¥§¥¢No.1¤ò¸Ø¤ëYFORE¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ê¤É¤ËR&D¥»¥ó¥¿ー¤ÈÀ½Â¤µòÅÀ¤òÅ¸³«¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¸¦µæ³«È¯¤Ø¤Î¸¥¿È¤ÈÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ø¤ÎÄÉµá¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸å¤âYFORE¤Ïµ»½Ñ³×¿·¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥Óー¥¯¥ë¤Î¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
