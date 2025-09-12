YFORE¡¢IAA Mobility 2025¤ÇÊñ³çÅª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥éー¤òÈäÏª¤·¡¢»ë³ÐÅª°ÂÁ´À¤òºÆÄêµÁ
¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¢2025Ç¯9·î11Æü/PRNewswire/ -- Ãæ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëTier 1¼«Æ°¼ÖÅÅ»ÒÉôÉÊ¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Ç¤¢¤ëYFORE¤Ï¡¢IAA Mobility 2025¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥éー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¸¼¨ÆâÍÆ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥éー¤ä¥µ¥¤¥É¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥éー¡¢¤µ¤é¤ËËÉâÁ¥ê¥¢¥Ó¥åー¥ß¥éー¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¹¥Þー¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë±¿Å¾¤Î»ëÇ§À¤È°ÂÁ´À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤æ¤ë¼ÖÎ¾¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥ß¥éー
IAA Mobility 2025¤Ç¡¢YFORE¤ÏºÇÀèÃ¼¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥éー4¼ïÎà――RPM¡¢EC¡¢LC¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¿·¤ÎGen.5¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥éー――¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Ä¶¶¹³Û±ï¤Î¥¹¥ê¥à¤Ç¥íー¡¦¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÖÆâ¤ÎÀè¿ÊÅª¤ÊÈþ´Ñ¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¸÷³Øµ»½Ñ¤ÈËÉâÁµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ÈÌÀ¾ò·ï¤äÍÑÅÓ¤ÎÍ×·ï¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¶¹³Ñ»ëÌî¡¢ÄãÃÙ±ä¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°µ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÁ´Å·¸õ¤Ç¤ÎÁ¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤òÈ÷¤¨¤¿¤³¤ì¤é¤Î¥ß¥éー¤Ï¡¢¾è°÷¤ËÍ¥¤ì¤¿²÷Å¬À¤È°ÂÁ´À¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÀººÙ¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥éー¡§»ëÇ§À¤È°ÂÁ´À¤Î³×¿·
IAA¤Ç¤ÎYFORE¤Î¥µ¥¤¥É¥ß¥éー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ï¡¢MiniLED¥µ¥¤¥É¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥éー¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥ß¥éー¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ÈÅÅ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÉ½¼¨ÉÊ¼Á¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ê¥Ðー¥¹¤äÀû²ó»þ¤Ë¼«Æ°¤ÇÄ´À°¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È»ëÌî³Ñ¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãó¼Ö»þ¤Ë¤Ï»ëÅÀ¤ò²¼¤²¡¢¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï»ëÌî¤ò¹¤²¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£¹â²òÁüÅÙ¡¢±ø¤ì¸¡ÃÎ¡¢¥ªー¥È¥Òー¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±«Å·¤ä¹ßÀã»þ¤Ç¤â¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¡¢²á¹ó¤Ê¾ò·ï²¼¤Ç¤Î°ÂÁ´À¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
³Î¤«¤Ê¸¦µæ³«È¯¤ÎÅÁÅý¤ÈÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú
Ãæ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥éー¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Ç¤¢¤ëYFORE¤Ï¡¢60°Ê¾å¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç15¼Ò°Ê¾å¤ÎOEM¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥Æ¥´¥êーI CMS»Ô¾ì¤Ç8Ç¯Ï¢Â³¤Î¥·¥§¥¢No.1¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê½ÐÅµ¡§shujubang.com¡Ë¡£¤³¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¸¦µæ³«È¯¤Ø¤Î¸¥¿È¤ÈÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ø¤ÎÄÉµá¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¶È³¦µ»½ÑÉ¸½à¤ÎºöÄê¤Ë¹×¸¥¤·¡¢½ÅÍ×¤Ê¶È³¦²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¿YFORE¤Ï¡¢ECE R46Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢37·ï¤Î¥³¥¢ÆÃµö¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¤Î¿®ÍêÀ¤È°ì´ÓÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢YFORE¤ÏECE R46¡¢ISO16505¡¢GB15084-2022¡¢QC/T 1128µ¬³Ê¤Ë½àµò¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥é¥Ü¥é¥È¥êー¤òÀßÎ©¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¼«Æ°²½À¸»º¥é¥¤¥ó¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯¤«¤éÀ½Â¤¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¸·³Ê¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍý¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com