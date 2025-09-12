Yifa Commercial Group¡¢WHITE MILANO¤Ç¿·¶½¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¦¥§¥¢¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤òÈ¯É½¡¢²¤½£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»º¶È¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à
²¤½£»Ô¾ì¸þ¤±Áí¹çÉØ¿ÍÉþ»º¶È¥Á¥§ー¥ó¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡³«»Ï
¹º½£¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡¢2025Ç¯9·î11Æü /PRNewswire/ -- ¥ß¥é¥Î¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£ー¥¯2026Ç¯½Õ²Æ¥·ー¥º¥ó¡ÊMilano Fashion Week SS 2026¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Yifa Commercial Group¤ÏWHITE MILANO¡Ê2025Ç¯9·î25Æü～28Æü¡¢Superstudio Più | YIFA Via Tortona, 27 - Milano¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¦¥§¥¢¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿ô¡¹¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë»º¶È¥ê¥½ー¥¹¤Î¥³¥Í¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëYifa¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¿×Â®¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¡¦¥Á¥§ー¥ó´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ëÅý¹çÅª¤Ê¶¯¤ß¤ò¼¨¤·¡¢²¤½£¤Î¥Ð¥¤¥äー¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÁ¡°Ý¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»º¶È¤Ï¡¢½ÓÉÒÀ¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¼çÆ³¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2002Ç¯¤Ë¹º½£¤ÇÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Yifa¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ½Â¤¤ÎÀïÎ¬¤ò·ø»ý¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢À¸»º¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÎ®ÄÌ¤òÌÖÍå¤¹¤ëÊñ³çÅª¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Yifa Exhibition¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±¥°¥ëー¥×¤ÏÁÏÂ¤Åª¤Ê³èÎÏ¡¢³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¡¢¤½¤·¤Æ¹â¤¤¾¦¶ÈÅª²ÄÇ½À¤òÈ÷¤¨¤¿¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ò²¤½£»Ô¾ì¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²¤½£»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë½ÀÆðÀ¡¦¿®ÍêÀ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¡¦¥Á¥§ー¥ó¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë±þ¤¨¡¢Yifa¤Ï°Ê²¼¤ÎÍøÅÀ¤òÈ÷¤¨¤¿Êñ³çÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
1.Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¹¥¤ß¤ä¾ìÌÌ¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ëー¥º¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¥Õ¥ë¡¦¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
2.³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀìÌç¤Î¼ÒÆâ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Áー¥à¡£ÁÏÂ¤Åª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÀµ³Î¤Ê¥µ¥ó¥×¥ë¤ä´°À®¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤È±ß³ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Þ¤¹
3.²¤½£¤Î¾®¥í¥Ã¥È¡¦Â¿¥í¥Ã¥ÈÄ´Ã£¥â¥Ç¥ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿½ÀÆð¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¡¦¥Á¥§ー¥ó¡£¥êー¥É¡¦¥¿¥¤¥à¤òÃ»½Ì¤·ºß¸Ë¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹
4.À½Â¤¸µ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¡£¸úÎ¨Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥¹¥È´ÉÍý¡¢°ÂÄê¤·¤¿Æ©ÌÀÀ¤Î¤¢¤ë¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹
5.ÄãÃºÁÇÀ¸»º¼êË¡¤ÎºÎÍÑ¤È¹ñºÝÅª¤Ê¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤Ç§¾Ú¤Ø¤Î´°Á´¤Ê½àµò¡£²¤½£¥Ñー¥È¥Êー¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹
Yifa SHOWROOM¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉØ¿ÍÉþ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¼ÂÀÓ¤¢¤ë¶¡µë·Ð¸³¤È¿¼¤¤¶È³¦ÃÎ¸«¤ò»ý¤Ä¹â¿å½à¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
- MAIKU¡§ ¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ëÅÔ»Ô·¿ÄÌ¶Ð¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢Á´¥«¥Æ¥´¥êー¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- HAOQIJIA¡§ ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¤ÎÈþ³Ø¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ISPRIN¡§¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÄÌ¶Ð¥¦¥§¥¢¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
- 9roove¡§Æâ¤Ê¤ë¶¯¤µ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ½÷ÀÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òµ±¤«¤»¤Þ¤¹¡£
- KIPMIC STYLE¡§Â¿ÌÌÅª¤Ê¸½Âå½÷ÀÁü¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
- CENEECHO¡§Å·Á³ÁÇºà¤ÇËÂ¤°¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê°ïÉÊ¡¢¿¿¤ÎÀ¸¤Êý¤òÄó¾§¤·¤Þ¤¹¡£
- VAXXLON¡§¥·¥ó¥×¥ë¤È°Â¤é¤®¤ÎÈþ³Ø¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
- CIRCLE HUES¡§ÅìÍÎ¤ÎÍ×ÁÇ¤È¹½Â¤ÌÌ¤Î³×¿·¤ÎÍ»¹ç¡£
- Must Bloom¡§¼«Á³¤òº¬¸»¤È¤¹¤ë¡ÖÃå¤ë¥¢ー¥È¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- B'QN'YREN¡§¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢À¸»º¡¢ÈÎÇä¤òÅý¹ç¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥«¥Æ¥´¥êー¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë½÷À¸þ¤±°áÎÁÉÊ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¡¦¥Á¥§ー¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
- ID-PLACE¡§¡Ö·ÚÎÌ¡×¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- DTU¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Êº¹ÊÌ²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¿·¤¿¤Ê¸½ÂåÀ¡×¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- RUNXI¡§¥Ë¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤Ç20Ç¯¤Î·Ð¸³¤ÈÀìÌçµ»½Ñ¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
- MINASELF¡§¥¹ー¥Ä¡¢¥È¥ì¥ó¥Á¡¦¥³ー¥È¡¢¥·ー¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÀìÌç¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- SECRETANA¡§¹âµé¥Ûー¥à¥¦¥§¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥®¥Õ¥È¤òÍÑ°Õ¤·¡¢ÀìÍÑ¤Î1ÂÐ1¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¹¥Úー¥¹¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶È³¦¤ÎÀìÌç²È¤È¶¦¤Ë¡ÖEU-Ãæ¹ñ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥µ¥×¥é¥¤¡¦¥Á¥§ー¥ó¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡¦¥µ¥í¥ó¡ÊEU-China Apparel Supply Chain Partnership Salon¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.yffsc.com/en/
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com