ThunderSoft¤ÈGeely¡¢NVIDIA¤ÈÄó·È¤·IAA 2025¤Ç¼ÖºÜ¸þ¤±¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ëAIÂÐ±þ¤ÎAIBOX¤òÈ¯É½
¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¢2025Ç¯9·î11Æü /PRNewswire/ -- IAA¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£2025¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ThunderSoft¡ÊSZSE: 300496¡Ë¤ÈGeely Auto¤Ï¡¢NVIDIA¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢Âçµ¬ÌÏAI¥â¥Ç¥ë¤òÎÌ»º¼Ö¤ËÅëºÜ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¶È³¦½é¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖAIBOX¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ThunderSoft¤ÎAquaDrive AIOS¤ÈNVIDIA DRIVE AGX¼ÖºÜ¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÃÂ®¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¿äÏÀ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¼ÖºÜÂÎ¸³¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ThunderSoft AquaDrive AIOS + AIBOX
¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ø¤ÈµÞÂ®¤ÊÊÑ³×¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Âçµ¬ÌÏAI¥â¥Ç¥ë¤¬¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÄêµÁ·¿¼ÖÎ¾¤Î¿Ê²½¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¼ÖÆâAI¤ÏÃ±½ã¤Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤«¤é¥Þ¥ë¥Á¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤·¤«¤·¡¢¥¨¥Ã¥¸Â¦¤Î·×»»Ç½ÎÏ¤ÎÀ©Ìó¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯¥¹¥±ー¥ë³ÈÂç¤Î¾ã³²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ThunderSoft¡¢Geely¡¢¤½¤·¤ÆNVIDIA¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡ÖAIBOX¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£AIBOX¤Ï¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤ËÂÐ¤·¡¢¥×¥é¥°¥¢¥ó¥É¥×¥ì¥¤¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¡¢½ÀÆð¤Ë¹½À®²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¤ÎAI¥³¥ó¥Ô¥åー¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¡¢Æ³Æþ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÖÎ¾¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Á´ÂÎ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¥â¥Ç¥ë¤Îµ¡Ç½¤òÉý¹¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
AIBOX¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ö¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡§ThunderSoft¤ÎAquaDrive AIOS¤Ï¡¢°ÂÁ´Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿NVIDIA DriveOS¼ÖºÜ¥ª¥Ú¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥½ー¥¹¤Î³ä¤êÅö¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¥¹¥±¥¸¥åー¥ê¥ó¥°¡¢¥·¥Ê¥ê¥ªÅ¬±þ¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥êÉÃÃ±°Ì¤Î¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ë±þÅú¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö¥Þ¥ë¥Á¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½¡§¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿±þÂÐ¡¢¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥ì¥³¥á¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡¢¶¯²½¤µ¤ì¤¿´Æ»ë¥âー¥É¡¢¥Ñー¥¥ó¥°¥á¥â¥êー¡¢GUI¥Ùー¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¡¢¿×Â®¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ö¥¨¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡§NVIDIA DRIVE AGX¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢EE¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ö·øÏ´¤Ê¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢Àß·×¡§¶õÎä¥âー¥É¤È±ÕÎä¥âー¥É¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Æ°ºî¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö¥¯¥í¥¹¥É¥á¥¤¥ó¸ß´¹À¡§¥ªー¥×¥ó¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¥É¥á¥¤¥ó¤È¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÅý¹ç¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ë¥Çー¥¿¤ÎÍ»¹ç¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ThunderSoft¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô·ó¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëLarry Geng»á¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Óー¥¯¥ëÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥Áè¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏAI¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤È¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤Î¶¨Ä´ºÇÅ¬²½¡Ü¥¯¥í¥¹¥É¥á¥¤¥óÅý¹ç¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤òºÎÍÑ¤·¤¿AIBOX¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÖÆâ¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤ËÄ¾ÀÜÂÐ½è¤·¤Þ¤¹¡£Geely¤äNVIDIA¤È¤Î¿¼¤¤¶¨¶È¤ÏÃ±¤Ê¤ëµ»½ÑÅª¤Ê¥·¥Ê¥¸ー¤òÄ¶¤¨¡¢Âçµ¬ÌÏAI¥â¥Ç¥ë¤ò¼ÖÎ¾¤ËÉý¹¤¯Æ³Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¸½à²½¤µ¤ì¤¿Æ»¶Ú¤ò¼¨¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤¬¤è¤êÁá¤¯¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È»þÂå¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡×
GeelyÂÐ³°¶¨ÎÏ¸¦µæ±¡¤ÎÁíºÛ¤Ç¤¢¤ëXiaojuan Wang»á¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖAI¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ÎÃæ³Ë¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏThunderSoft¤ª¤è¤ÓNVIDIA¤È¶¦¤Ë¶È³¦½é¤Î¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥ÈÀìÍÑAI Box¤ò³«È¯¤·¡¢½èÍýÇ½ÎÏ¤ÎÌ±¼ç²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿Geely Galaxy M9¤Ï¡¢¤ï¤º¤«24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë4Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÍ½ÌóÃíÊ¸¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¿¿¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ô¾ì¤Î¶¯¤¤¼ûÍ×¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âGeely¤ÏÃæ³Ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¨ÎÏ¤ò°ìÁØ¿¼¤á¡¢¿Í¤È¥¯¥ë¥Þ¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¸Â³¦¤ò²¡¤·¹¤²¡¢¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¼ÖÎ¾¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¼ÖºÜAI¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢NVIDIA¤Î¼«Æ°¼ÖÉôÌçÉû¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëRishi Dhall»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖThunderSoft¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏGeely¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤¬Âçµ¬ÌÏAI¥â¥Ç¥ë¤ò¼ÖÎ¾Æâ¤ÇÄ¾ÀÜ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥¹¤«¤éË×Æþ·¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢³×¿·Åª¤Ê¼ÖÆâÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾è°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç¡¢¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤Ç¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê°ÜÆ°ÂÎ¸³¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤Þ¤¹¡£¡×
IAA 2025¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿AIBOX¤Ï¡¢ThunderSoft¡¢Geely¡¢¤½¤·¤ÆNVIDIA¤Î¶¨¶È¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âçµ¬ÌÏAI¥â¥Ç¥ë¤ò¼ÖÎ¾¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ThunderSoft¤Ï¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÍ¥Àè¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¼çÆ³¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¡×¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬Åª¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò°ú¤Â³¤¿ä¿Ê¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ò¶¯²½¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤Ç¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¤ÊÌ¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
