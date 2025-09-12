Ê£¿ô¤Î¥¹¥¿ー¡¦¥â¥Ç¥ë¤ËÆ³¤«¤ì¡¢AVATR¤¬2025Ç¯¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¦¥ªー¥È¡¦¥·¥çー¤Ç¡Ö¿·¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹
¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¢2025Ç¯9·î11Æü /PRNewswire/ -- AVATR¤¬2025Ç¯¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¦¥ªー¥È¡¦¥·¥çー¡ÊMunich Auto Show¡¢IAA¡Ë¤Ç¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Î¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤Ç¤¢¤ë¥±ー¥Ë¥Ò¥¹¥×¥é¥Ã¥Ä¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¥¹¥¿ー¡¦¥â¥Ç¥ë¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£³×¿·Åª¤Ê¡Ö²°Æâ + ²°³°¡×¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤è¤ëË×Æþ·¿ÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î´ÑµÒ¤Ë¡Ö¿·¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡ÊNew Luxury¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤è¤êË¤«¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê·Á¤Ç·Ò¤¬¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹â¥Ç¥¶¥¤¥óÀÕÇ¤¼ÔNader Faghihzadeh»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿À¤³¦½é¤Î¥¤¥âー¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡ÊEI¡Ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥«ー¡ÖAVATR VISION XPECTRA¡×¤ò½é¸ø³«¤·¡¢²¤½£¤ÎÍè¾ì¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Kim Jones»á¤È¤Î¶¦Æ±À©ºî¤Ë¤è¤ë¸ÂÄêÈÇ¡ÖAVATR 012¡×¡¢¸ÂÄê¥«¥¹¥¿¥à¡¦¥â¥Ç¥ë¡ÖAVATR 11 Royal Edition¡×¡¢¥¢ー¥Ð¥ó¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êーSUV¡ÖAVATR 07¡×¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥»¥À¥ó¡ÖAVATR 06¡×¤âÅÐ¾ì¤·¡¢AVATR¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·¤ÎÀ®²Ì¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢ー¥Ð¥ó¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êーSUV¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ëAVATR 07¤Ï¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿²÷Å¬À¤È¾ð´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²¹¤«¤ß¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¥É¥¤¥ÄiF¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡ÊGerman iF Design Award¡Ë¤ª¤è¤ÓÊÆ¹ñIDA¹ñºÝ¥Ç¥¶¥¤¥ó¶â¾Þ¡ÊU.S. IDA International Design Gold Award¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥»¥À¥óAVATR 06¤Ï¡¢Äã¤¯¹½¤¨¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÈÄ¦¹ïÅª¤ÊÎØ³Ô¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¡¢¥·¥çー¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ÂÄê¥«¥¹¥¿¥à¡¦¥â¥Ç¥ëAVATR 11 Royal Edition¤Ï¡¢¥ª¥Ö¥·¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Îー¥Ö¥ë¡¦¥°¥ìー¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¹ë²Ú¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥ª¥Ú¥é¡¦¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁÔÎï¤µ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿Á´ÌÌ¸÷Âô»Å¾å¤²¤Ë¤è¤ê¡¢Å¸¼¨¤Î¤â¤¦1¤Ä¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Kim Jones»á¤ÈNader Faghihzadeh»á¤È¤Î¶¦Æ±À©ºî¤Ë¤è¤ë¸ÂÄêÈÇAVATR 012¤Ï¡¢·úÃÛÈþ³Ø¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿±ÕÂÎ¶ä¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¦¹ïÅª¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡Ö¿·¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡ÊNew Luxury¡Ë¡×À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢AVATR¤Ï´û¤ËÌó19Ëü¿Í¤Î¥ªー¥Êー¤Î¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¿¥¤¡¢UAE¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ê¤É¤Î»Ô¾ì¤Ç¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦50°Ê¾å¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢160°Ê¾å¤ÎÈÎÇä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÃÛ¤¾å¤²¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£ÆÈÁÏÅª¤ÇÃÎÅª¤Ê¿·¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êーÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢AVATR¤Ï¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡ÊBorn Global¡Ë¡×¤ÎÀº¿À¤ÇÁ°¿Ê¤·¡¢¿·¤·¤¤¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
