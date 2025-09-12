AITO¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿·¤·¤¤¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡×¤Î¥³ー¥É¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹
¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¢2025Ç¯9·î11Æü /PRNewswire/ -- ¹âµé¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎAITO¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎIAA¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃæÅì»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë¸½ÃÏ²½¤òÅ°Äì¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÖAITO 9¡×¡¢¡ÖAITO 7¡×¡¢¡ÖAITO 5¡×¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤Ï¡¢AITO¤¬³¤³°»Ô¾ì»²Æþ´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¥°¥íー¥Ð¥ëÇ§¾Ú¥â¥Ç¥ë¤ò¿¿¤Ë¼Â¸½¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÌÜ¤ÎÈî¤¨¤¿¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤·¤ÆÀè¿ÊÅª¤Ê¡Ö¿·¤·¤¤¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡×¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AITO 9 Intelligent Cockpit
¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤¬¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¡ÊIntelligence Redefining Luxury¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò·ø»ý¤¹¤ëAITO¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤¬»ý¤ÄÂî±Û¤·¤¿ÀÇ½¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥Ñ¥ïー¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È±¿Å¾»Ù±ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥»ー¥Õ¥Æ¥£¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥·¥ãー¥·¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¡Ö¿·¤·¤¤¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡ÖÅÁÅýÅª¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡×¤È¡Öµ»½ÑÅª¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡×¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢AITO¤ÏºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼¡¸µ¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¡¢¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¼ÖÎ¾¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êーÂÎ¸³¤Î¸Â³¦¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥Ñ¥ïー¡§¥¹ー¥Ñー¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥Àーµ»½Ñ¤¬¡¢ÉÔ°Â¤Î¤Ê¤¤¥Ñ¥ïー¤Î¿·»þÂå¤òºÆÄêµÁ
ºÇ¿·À¤Âå¤ÎSERES¥¹ー¥Ñー¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥Àー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¡ÖÄ¶ÀÅ½ÍÀ¡×¡¢¡Ö¹â¤¤Åý¹çÀ¡×¡¢¡Ö¹â¸úÎ¨¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÃæ³ËÅª¤ÊÍ¥°ÌÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®¸úÎ¨44.8%¡¢Ç³ÎÁ¤«¤éÅÅÎÏ¤Ø¤ÎÊÑ´¹¸úÎ¨3.65kWh/L¡Ê1¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÇ³ÎÁ¤«¤é3.65kWh¤ÎÅÅÎÏ¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤Î¤ËÁêÅö¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÎÌ»º·¿¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥Àー¤È¤·¤Æ¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿å½à¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤ê°ÂÁ´¤ÇÀÅ½ÍÀ¤¬¹â¤¯¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¡¢²÷Å¬¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÌÖÍå¤·¤¿°Â¿´¤ÎÁö¹Ô¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
SERES¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¥¹ー¥Ñー¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥Àーµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯²½¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ»½ÑÅªÍ¥°ÌÀ¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÀ½ÉÊ¶¥ÁèÎÏ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AITO¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é2025Ç¯8·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¡¢4¼Ö¼ï¤ÎREEV¥â¥Ç¥ë¤ÏÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎß·×77ËüÂæ°Ê¾å¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢AITO¥æー¥¶ー¤ÎÁö¹Ôµ÷Î¥¤Î70%¤Ï½ã¿è¤ÊÅÅµ¤¥âー¥É¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤±¿Å¾¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤Î¸ú²ÌÅª¤Êºï¸º¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SERES MF¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥Àーµ»½Ñ¤Î±þÍÑ¤È¹âÅÙ¤Ê¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´ðÈ×¤È¤Ê¤ëµ»½ÑÅª¥µ¥Ýー¥È¤ÈÀè¿ÊÅª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈÅý¹ç¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦½é¤Î¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥»ー¥Õ¥Æ¥£¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ñ¥ïー¡¢¼«ºß¤Ê¶õ´Ö³èÍÑ¤Ê¤É¤Î¶¯¤ß¤òÈ÷¤¨¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁàºî¤¬ÍÆ°×¤Ç¡¢¼ÂÍÑÀ¤¬¹â¤¯¡¢¶Ë¤á¤Æ°ÂÁ´¤Ê±¿Å¾ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È±¿Å¾»Ù±ç¡§ËÄÂç¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È±¿Å¾¥Çー¥¿¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿·¤·¤¤¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êーÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë
AITO¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È±¿Å¾»Ù±çµ»½Ñ¤ÏÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯8·îËö»þÅÀ¤Ç¡¢AITO¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¤¹¤Ç¤Ë34.5²¯km¤òÄ¶¤¨¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È±¿Å¾»Ù±ç¤Ë¤è¤ëÁö¹Ôµ÷Î¥¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢62Ëü1,000¿Í°Ê¾å¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AITO¤Î¶È³¦ºÇÀèÃ¼¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥¢¥Ð¥¦¥È¤Ç¤ÎÁö¹Ô¡¢¶¹¤¤¼ÖÀþ¤Ç¤ÎU¥¿ー¥ó¡¢¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¤ÎÄÌ²á¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£»¨¤Ê±¿Å¾Áàºî¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥ï¥ó¥¿¥Ã¥ÁÅþÃå¡×¤È¤¤¤¦³×¿·Åª¤Ê±¿Å¾»Ù±çÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÁ´Êý°Ì¥»¥ó¥·¥ó¥°Í»¹ç¤È¿×Â®¤Ê¶ÛµÞÂÐ±þµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Áö¹Ô¤Î°ÂÁ´À¤È±þÅúÀ¤òÂçÉý¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÇÊ£»¨¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¥¹¥àー¥º¤ËÁö¹Ô¤·¡¢²÷Å¬¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
AITO¤Ï¡¢ÃæÅìÃÏ°è¤Î¥æー¥¶ー¤ËÍ¥¤ì¤¿°ÂÁ´¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³¤³°»Ô¾ì¸þ¤±¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤Î¸¡¾Ú»î¸³¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥»ー¥Õ¥Æ¥£¡§Á´¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤òÌÖÍå¤¹¤ëÊñ³çÅª¤Ê¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸
AITO¤Ï¡¢¡Ö°ÂÁ´¤³¤½¤¬µæ¶Ë¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AITO¤Ï¡¢¼õÆ°°ÂÁ´¤ª¤è¤ÓÇ½Æ°°ÂÁ´µ¡Ç½¤ò¤è¤ê¶¯²½¡¦¹âÅÙ²½¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶È³¦½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥·¥Ê¥ê¥ªÄêµÁ·¿¥»ー¥Õ¥Æ¥£Å¯³Ø¡×¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÍÌ¿ÊÝ¸î¡¢ÅÅÎÏ°ÂÁ´¡¢¥Çー¥¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢·ò¹¯ÊÝ¸î¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÊÝ¸î¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÎ°è¤òÌÖÍå¤¹¤ëÊñ³çÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ëËüÁ´¤ÎÊÝ¸î¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¡§¥æー¥¶ー¤Î¥Ëー¥º¤òÍý²ò¤¹¤ë
AITO¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ï¡¢±¿Å¾¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢»Å»ö¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥Ëー¥º¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤äÊ£¿ô¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¤â¡¢3ËÜ¤Î»Ø¤Ç4Êý¸þ¤Ë¥¹¥ï¥¤¥×¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÍÆ°×¤ËÁàºî¤Ç¤¡¢Ê£¿ô¤Î¾è°÷¤¬Æ±»þ¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤äÆ±°ì¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¥Äー¥ë¥Ðー¤ä¥¹¥¯¥êー¥ó¥»ー¥Ðー¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥ÈÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Î¹âÅÙ¤Ê»×¹ÍÇ½ÎÏ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ÊAI¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥óÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Æü¾ï²ñÏÃ¤«¤é¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÁàºî¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¤Î¥íー¥«¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡§¸½ÃÏ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÍÏ¤±¹þ¤à
ÃæÅì¸þ¤±¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÎÁö¹Ô´Ä¶¤Ë´°Á´¤ËÅ¬¹ç¡¦½àµò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹ÈÏ¤Ê¥íー¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿À½ÉÊµ¡Ç½¤Î¸¦µæ³«È¯¤ÈÅ¬±þ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¸ÜµÒ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ï¡¢3¸À¸ì¡ÊÃæ¹ñ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¦¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÅý¹ç¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤¿¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢ÀÇ½¤ÏÃæÅìÆÃÍ¤Î¼«Á³´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢º½Çù¤Ê¤É²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤ÎÅ°ÄìÅª¤Ê¥Æ¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÖºÜ¥«¥á¥é¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñー¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÑº½¿ÐÀÇ½¤Î¶¯²½¡¢Ç®´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÇÅ¬²½¡¢¤µ¤é¤Ë¹â²¹´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥°¥ê¥ë¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤ÎÇÑ»ß¤Ê¤É¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢UAE¤ÎeCall´ð½à¤Ê¤É¸½ÃÏ¤Îµ¬À©Í×·ï¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ÖÎ¾¤Ë¤Ï»þÂ®120km¤ÎÂ®ÅÙÄ¶²á¥¢¥éー¥È¡¢´°Á´Æ©ÌÀ¥¬¥é¥¹¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢¸ìÉ½µ¤Î¥é¥Ù¥ë¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AITO¤Ï¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢ÃæÅì¤Ë¤ª¤±¤ë¹ÈÏ¤Ê»î¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ½ÉÊÂÑµ×À¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¡Ö¥°¥íー¥«¥ë¡×ÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢UAE»Ô¾ì»²ÆþÇ§¾Ú¤â¤¹¤Ç¤Ë¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤Î¥Ëー¥º¤ËÅª³Î¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢AITO¤Ï¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ë¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ËÀ¸»ºµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¥íー¥«¥ëµòÅÀ¤ò³È½¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À½ÉÊÉÊ¼Á¤È¥æー¥¶ー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AITO¤Î¡Ö¿·¤·¤¤¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡×Å¯³Ø¤Î³Î¸Ç¤¿¤ë´ðÈ×¤Ï¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÉÔÃÇ¤ËÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¸¦µæ³«È¯¡ÊR&D¡Ë¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤«¤ÄÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅê»ñ¤Ë¤è¤êÃÛ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÀìÌçµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¶¯¸Ç¤Ê¡ÖËÙ¡×¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¶È³¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶ÛÌ©¤Ê¶¨¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÁØ¶¯²½¤µ¤ì¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÃÎ¸«¤ò·ë½¸¤·¡¢¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÂî±Û¤·¤¿À½ÉÊ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ³Ë¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥æー¥¶ー¤Ë¿´¤«¤éÊô»Å¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ä¿Ê²½¤Ï¥æー¥¶ー¤Î¥Ëー¥º¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¶¦´¶¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¸ÜµÒ¤Î¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÎ¹¤ò¡Ö¿·¤·¤¤¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡×¤Îµæ¶Ë¤ÎÂÎ¸½¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ranger-Extender Technology Exhibits
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com