FlutterFlow¤Ç¡ÈÀÁµá½ñPDF¡É¤ò¼«Æ°À¸À®¡ªËÜ³Ê¶ÈÌ³ÂÐ±þ¤ÎÍÎÁ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¥ê¥êー¥¹
FlutterFlowÍÎÁ¥×¥é¥°¥¤¥óInvoice PDF Creator
¥Îー¥³ー¥É¡¦¥íー¥³ー¥É¤Ë¤è¤ë¼õÂ÷³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥·ー¥¹¥êー¥ìー¥ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶õÌî Àµµ±¡Ë¤Ï¡¢FlutterFlow¤Ç³«È¯¤ò¹Ô¤¦¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Ë¡¢ÀÁµá½ñ¤ò´ÊÃ±¤ËPDF½ÐÎÏ¤Ç¤¤ëÍÎÁ¥×¥é¥°¥¤¥ó¡ÖInvoice PDF Creator¡×¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ËÜ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÀÁµá½ñ¤Î·Á¼°¤Ë½àµò¤·¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¤ÎPDF½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤ä¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÀÁµá¶ÈÌ³¤òFlutterFlow¥¢¥×¥êÆâ¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
◼︎³«È¯¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢FlutterFlow¤ÎÉáµÚ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶ÈÌ³¥¢¥×¥ê¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÄ¢É¼½ÐÎÏ¡×¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÀÁµá½ñ¤Î½ÐÎÏµ¡Ç½¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ö¶È¼Ô¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢FlutterFlow¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ÊÂÐ±þ¼êÃÊ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇFlutterFlow¤ÇÂ¿¿ô¤Î¶ÈÌ³¥¢¥×¥ê¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÀÁµá½ñ¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÀß·×¡¦³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯10·î¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹À©ÅÙ¤Ë½àµò¤·¤¿ÀÁµá½ñÈ¯¹Ô¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤òÌä¤ï¤º°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¼ç¤Êµ¡Ç½¡¦ÆÃÄ¹
¡ÖInvoice PDF Creator¡×¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀÁµá½ñ·Á¼°¤Ë½àµò¤·¤¿PDF¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÇÀµ³Î¤ÊÀÁµá¤¬²ÄÇ½
¡¦ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¤Î¥Þ¥ë¥Á¥é¥ó¥²ー¥¸ÂÐ±þ
¡¦¹âÉÊ¼Á¤ÊPDF½ÐÎÏ¤Ç¡¢°õºþ¤äÁ÷ÉÕ¤â¥¹¥àー¥º
¡¦Å¬³ÊÀÁµá½ñ¡Ê¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹À©ÅÙ¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤Î½ÐÎÏ¤¬²ÄÇ½
¡¦FlutterFlowÆâ¤ÎCustom Action¤È¤·¤ÆÀßÄê²ÄÇ½¡Ê¥é¥¤¥Ö¥é¥ê·Á¼°¡Ë
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³°Éô¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤äÊ£»¨¤Ê¥³ー¥Éµ½Ò¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢¥Îー¥³ー¥É¤ÇÄ¢É¼½ÐÎÏµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ ¤´ÍøÍÑÊýË¡
ËÜ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ÏFlutterFlow Marketplace¤è¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- FlutterFlow¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤è¤ê¡ÖInvoice PDF Creator¡×¤òÄÉ²Ã
- ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀßÄê¤Î¡ÖSettings ¡ä Project Dependencies¡×¤«¤é¡ÖQR Code PDF Creator¡×¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤òÄÉ²Ã
- Custom Action¤È¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÆâ¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½
¾ÜºÙ¤ÊÀßÄê¼ê½ç¤Ï¥Þー¥±¥Ã¥ÈÆâ¤Î¡ÖInstructions¡×¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Marketplace¥ê¥ó¥¯¡§https://marketplace.flutterflow.io/item/CpEZVDyBGJQ4lJXzqvzN
¢£ ¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ¶ÈÌ³¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÀÁµá½ñ¤ò¼«Æ°À¸À®¤·¤¿¤¤³«È¯¼Ô¤ÎÊý
- ¥Îー¥³ー¥É¤ÇÀÁµá½ñ½ÐÎÏµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿¤¤»ö¶È¼Ô¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÊý
- ÆüËÜ¸ì¤ÎÄ¢É¼½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤ÊPDF½ÐÎÏ¤òµá¤á¤ëÊý
¢£ FlutterFlow³«È¯¤Î¼ÂÀÓ¤âËÉÙ¡£ÌµÎÁ¤Ç¤ª¸«ÀÑ¤â¤êÂÐ±þÃæ
¥·ー¥¹¥êー¥ìー¥ô³ô¼°²ñ¼Ò
¥·ー¥¹¥êー¥ìー¥ô¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢FlutterFlow¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥×¥ê¡¦¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¼ê´ë¶È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡¢¥Îー¥³ー¥É¡¦¥íー¥³ー¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤«¤Ä½ÀÆð¤Ê³«È¯ÂÎÀ©¤Ë¤è¤ê¡¢¿·µ¬¥µー¥Ó¥¹Î©¤Á¾å¤²¤ä¼ÒÆâ¶ÈÌ³¤ÎDX¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FlutterFlow³«È¯¼ÂÀÓ :
https://www.c3reve.co.jp/works
¸½ºß¡¢³«È¯ÈñÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ª¸«ÀÑ¤â¤ê¤ÏÌµÎÁ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
FlutterFlow¤Ç¤Î³«È¯¤ò¤´¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌµÎÁÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.c3reve.co.jp/contact
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥·ー¥¹¥êー¥ìー¥ô³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä1ÃúÌÜ5-12 ÂèÆó¸×¥ÎÌç¥Ó¥ë3³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Web¥µー¥Ó¥¹µÚ¤Ó¥¢¥×¥ê³«È¯¡¢¥Îー¥³ー¥É³«È¯
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¶õÌî Àµµ±
²ñ¼ÒURL¡§https://www.c3reve.co.jp/